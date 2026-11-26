Vendere e comprare targhe auto personalizzate? Potrebbe diventare realtà anche in Italia nel 2027 con un nuovo disegno di legge

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

iStock Targhe auto personalizzate: cosa prevede la legge

Con un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2027, il deputato della Lega Riccardo Marchetti, ha aperto alla possibilità di cedere ad altri la propria targa personalizzata indipendentemente dal veicolo. Con la possibilità di creare combinazioni alfanumeriche dedicate, superando parzialmente il solito meccanismo di assegnazione progressiva delle targhe, dal prossimo anno, potremmo rimanere incuriositi dalle placche metalliche delle vetture. Negli Stati Uniti le vanity plates o personalized license plates sono molto diffuse.

La disposizione italiana introduce la possibilità che il titolare possa predisporle su una nuova auto quando la vende, la offre in permuta o la radia per esportazione o per demolizione. Viene esclusa di base l’eventualità di cederla ad altre persone fisiche o giuridiche. L’iniziativa avanzata da Riccardo Marchetti, invece, offrirebbe questa chance, se dovesse essere approvata e inserita nel nuovo Codice della Strada. Qualora un automobilista voglia inserire le proprie iniziali o un soprannome lo potrà fare secondo le regole previste dalla riforma. L’interessato non avrà una libertà assoluta nella scelta dei caratteri. Bisognerà sempre assicurare, ai fini della leggibilità, che si tratti di una scritta chiara e non offensiva.

Il diritto alla combinazione

La targa personalizzata andrà in ogni caso restituita in caso di cessione, anche perché il titolare non consegnerà materialmente la targa all’acquirente direttamente o tramite operatori specializzati, ma come si legge nel testo dell’emendamento, venderà il diritto di uso esclusivo della combinazione alfanumerica di cui è titolare. La soluzione dovrebbe avvenire su richiesta di cancellazione dell’abbinamento con il numero di telaio della propria vettura e restituzione della coppia di targhe personalizzate alla Motorizzazione civile.

A quel punto il titolare della combinazione potrà chiedere alla Motorizzazione il rilascio delle relative targhe da associare alla propria auto. Si tratterà di quelle originali o di una coppia identica prodotta ex novo, anche perchè bisognerà calcolare se il successivo titolare della combinazione debba pagare nuovamente il prezzo della targa personalizzata, ma tutto ciò verrà disciplinato nel caso da un decreto attuativo. Cosa accadrebbe in caso di mancata associazione a un’auto? Il diritto alla combinazione resterebbe in capo al titolare solo per cinque anni.

Se non dovesse essere utilizzato per un lustro, la titolarità della combinazione decadrebbe automaticamente. Una situazione che potrebbe essere evitata versando alla Motorizzazione civile un corrispettivo, ancora da calcolare, che offrirebbe la possibilità di estendere il diritto per altri cinque anni, ulteriormente prorogabile. Qualora il titolare decidesse di non estendere il suo diritto e non effettuasse il pagamento, la combinazione tornerebbe disponibile per una nuova assegnazione.

Una modifica intelligente

Per ora la proposta ha già superato il vaglio dell’ammissibilità, ovvero la verifica di coerenza dell’emendamento con le regole applicabili alle proposte di modifica del disegno di legge. Se il controllo dovesse avere esito negativo, l’atto verrà dichiarato inammissibile e il procedimento su quel punto si fermerà senza entrare nel merito della questione.

In caso contrario il successivo passaggio è la “segnalazione”, ovvero la scelta, da parte dei gruppi parlamentari, in questo caso della Lega, delle proposte da presentare per la votazione in commissione. Nelle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli su una questione che potrebbe portare l’Italia a imitare in strada lo stile a stelle e strisce.