Buona fede e multe: quando l’errore può essere scusabile, cosa deve provare l’automobilista e cosa decide l’agente sulla base dei margini di discrezionalità

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123RF Multa stradale, l’errore in buona fede salva l’automobilista?

La buona fede non cancella una violazione del Codice della Strada. Per evitare la sanzione non basta dimostrare di non avere avuto l’intenzione di infrangere la norma. Nelle sanzioni amministrative non serve il dolo ovvero la volontà di violare la legge. È sufficiente la colpa, che può consistere anche in disattenzione, imprudenza, negligenza o mancata verifica. Questo significa che un automobilista può essere multato anche se non voleva sbagliare. Chi parcheggia dove non può, entra in una Ztl senza permesso, percorre una corsia riservata o supera un limite di velocità viene sanzionato perché “ha tenuto una condotta vietata.

La buona fede può essere accettata solo quando si trasforma in errore scusabile che esiste quando il conducente è stato tratto in inganno da circostanze oggettive, esterne e non imputabili a lui.

Cosa dice la normativa in vigore

I riferimenti normativi sono il Codice della Strada e la legge 689 del 1981 che disciplina le sanzioni amministrative. L’articolo 3 stabilisce che nelle violazioni punite con sanzione amministrativa ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La stessa norma aggiunge che, se la violazione è commessa per errore sul fatto, l’autore non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.

In pratica l’automobilista non deve per forza avere voluto violare la norma. Basta che abbia agito con colpa. Se invece l’errore nasce da una falsa percezione della realtà non imputabile al conducente, la responsabilità può essere esclusa, ma l’onere di dimostrarlo pesa su chi contesta la multa.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in materia di sanzioni amministrative c’è una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso la trasgressione. Non significa che il cittadino sia sempre condannato in partenza, ma che deve portare elementi per dimostrare di avere agito senza colpa. Se vogliamo sintetizzare il significato in poche parole, possiamo affermare che la buona fede si prova.

Il vigile può “chiudere un occhio”?

Se l’agente accerta una violazione, deve contestarla secondo le regole. Non può trasformare la buona fede dichiarata dall’automobilista in una cancellazione automatica della sanzione.

Non significa però che l’agente non valuti la situazione. Davanti a casi limite, segnaletica assente, cartelli illeggibili, emergenze reali o circostanze anomale, può tenere conto del contesto. Il potere dell’agente non è però quello di riscrivere la legge sulla base dell’impressione personale. Se il verbale viene emesso, la sede per far valere la buona fede diventa il ricorso.

L’eventuale errore scusabile va sostenuto con prove. Chi vuole contestare deve quindi ragionare in termini documentali: foto, video, testimonianze, ricevute, certificati, stato dei luoghi, posizione della segnaletica, condizioni di visibilità. Se la spiegazione non entra nel verbale o non viene poi sostenuta con elementi oggettivi, perde forza. In materia di multe stradali, la differenza tra una lamentela e un ricorso serio va cercata nelle prove.

Quando può contare la buona fede

Il caso più evidente in cui la buona fede ha un peso riguarda la segnaletica. Se un cartello di divieto è caduto o vandalizzato in modo da non essere visibile, l’automobilista può sostenere di non essere stato messo nelle condizioni di conoscere il divieto. In questo scenario la buona fede è la conseguenza di una carenza oggettiva.

Lo stesso vale per una segnaletica contraddittoria. Se un cartello autorizza una condotta e un altro la vieta, oppure se la segnaletica orizzontale e quella verticale danno indicazioni incoerenti, il conducente può trovarsi davanti a una situazione ambigua che può diventare un argomento forte.

Le Ztl sono uno dei terreni più frequenti di contestazione. Un varco con display spento, indicazioni poco comprensibili, cartelli non visibili o messaggi ambigui può indurre in errore chi guida. In questi casi il ricorso ha senso se il conducente documenta lo stato del varco al momento del transito o dimostra che la segnalazione non era idonea.

Quando la buona fede non basta

La buona fede non salva chi confonde distrazione e impossibilità di conoscere la regola. Se il cartello c’era ed era visibile, il conducente non può sostenere di non averlo notato. La strada richiede attenzione continua e la mancata percezione di un segnale leggibile viene considerata una forma di colpa.

Non basta poi ignorare una nuova disciplina della circolazione. Se una strada diventa senso unico, se cambiano gli orari della Ztl o se viene modificata una corsia, il conducente deve adeguarsi alla segnaletica presente. La buona fede non copre l’errore evitabile. Chi comunica una targa sbagliata per un permesso Ztl, non controlla la scadenza di un’autorizzazione, dimentica di rinnovare un pass o inserisce dati errati in una pratica non può sostenere di non avere colpa.

Anche la fretta non è una giustificazione. Essere in ritardo al lavoro, dover prendere un treno o cercare parcheggio da molto tempo non elimina la responsabilità.

Lo stato di necessità è un’altra cosa

Diverso è il caso dello stato di necessità. L’articolo 4 della legge 689 del 1981 prevede cause di esclusione della responsabilità, tra cui lo stato di necessità. Qui non si parla più della semplice buona fede, ma di una situazione in cui la violazione viene commessa per evitare un pericolo attuale e grave alla persona.

L’esempio classico è il trasporto urgente di una persona in pericolo di vita. Se un automobilista supera un limite, passa con il rosso o entra in una corsia vietata per portare qualcuno al pronto soccorso in una situazione realmente grave e non altrimenti gestibile, può invocare lo stato di necessità. Ma anche qui servono le prove, come certificati medici o eventuali testimonianze.

Un altro aspetto di cui tenere conto è l’onere della prova. La Corte della Cassazione ha distinto tra inesistenza della segnaletica e inadeguatezza della segnaletica. Se il cittadino sostiene che il segnale non esisteva, spetta all’amministrazione provare il contrario, perché la presenza del segnale è un elemento costitutivo della violazione. Se invece il cittadino dice che il segnale c’era ma era inadeguato, la prova dell’inadeguatezza grava su chi fa ricorso.

Ricorso al Prefetto o al Giudice di pace

Chi vuole contestare una multa può scegliere, in linea generale, tra ricorso al Prefetto e ricorso al Giudice di pace. Il ricorso al Prefetto è amministrativo, non richiede contributo unificato, ma in caso di rigetto può portare a un’ordinanza-ingiunzione con importo più pesante rispetto al pagamento ridotto. Il ricorso al Giudice di pace è giudiziale, richiede costi iniziali, ma consente una valutazione più diretta delle prove.

Quando si invoca la buona fede, il Giudice di pace può essere la strada più adatta se servono fotografie, documenti, testimonianze e valutazioni puntuali sullo stato dei luoghi. Il Prefetto decide sugli atti e può accogliere il ricorso se la documentazione è chiara, ma i casi fondati sull’errore scusabile richiedono spesso un esame molto concreto.

Il ricorso deve essere costruito bene. Bisogna indicare il verbale, spiegare i fatti, allegare prove, distinguere tra errore personale e causa esterna, dimostrare la normale diligenza usata dal conducente.