Come funziona il Collision Mitigation Braking System e perché aiuta a ridurre il numero di decessi sulle strade

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Ridurre i danni da incidente grazie al Collision Mitigation Braking System

Nel panorama dell’evoluzione automobilistica verso la guida autonoma, il Collision Mitigation Braking System (CMBS) rappresenta una delle pietre miliari della sicurezza attiva contemporanea.

Se un tempo la sicurezza era affidata esclusivamente alla resistenza strutturale del telaio (sicurezza passiva), oggi l’intelligenza artificiale e la sensoristica avanzata permettono al veicolo di “prevedere” il pericolo, intervenendo laddove il fattore umano fallisce per distrazione, stanchezza o tempi di reazione limitati.

Il CMBS non è un semplice dispositivo di assistenza, ma un sistema predittivo complesso che opera in tre fasi critiche: monitoraggio, avviso e azione. Utilizzando una combinazione di radar a onde millimetriche e telecamere ad alta risoluzione, il sistema scansiona costantemente la strada, calcolando in millisecondi la distanza e la velocità relativa rispetto agli ostacoli.

L’obiettivo

L’obiettivo del CMBS è duplice:

prevenire l’impatto : intervenendo autonomamente sui freni se il conducente non reagisce agli avvisi sonori e visivi;

: intervenendo autonomamente sui freni se il conducente non reagisce agli avvisi sonori e visivi; mitigare le conseguenze: ridurre drasticamente la velocità d’impatto qualora lo scontro sia inevitabile, minimizzando così l’energia cinetica in gioco e, di conseguenza, i danni a cose e persone.

Com’è fatto il Collision Mitigation Braking System

L’efficacia del CMBS risiede nella capacità di percepire l’ambiente circostante con una precisione superiore a quella dell’occhio umano. L’architettura hardware si fonda sul principio della sensor fusion, ovvero l’integrazione di flussi di dati provenienti da dispositivi diversi per eliminare i punti ciechi tecnologici.

Il cuore del sistema è solitamente un radar a onde millimetriche (Long Range Radar), posizionato dietro la griglia frontale o lo stemma del veicolo. Questo sensore emette impulsi elettromagnetici che rimbalzano sugli oggetti circostanti; misurando il tempo di ritorno e l’effetto Doppler della frequenza, il sistema calcola istantaneamente la distanza e la velocità relativa dell’ostacolo.

Parallelamente, una telecamera ad alta risoluzione (spesso stereoscopica) montata nella parte superiore del parabrezza si occupa del riconoscimento semantico dell’immagine. Mentre il radar eccelle nel rilevare la presenza fisica di un oggetto anche in condizioni di scarsa visibilità o nebbia, la telecamera permette di distinguere se quell’oggetto è un veicolo, un pedone, un ciclista o un elemento fisso come un guardrail. Questi dati convergono in una centralina dedicata che confronta i vettori di movimento del proprio veicolo con quelli degli oggetti rilevati, operando migliaia di cicli di calcolo al secondo per identificare traiettorie di collisione imminenti.

Come funziona

Il software di gestione del CMBS opera secondo una logica gerarchica progettata per massimizzare la sicurezza senza risultare invasiva o causare reazioni improvvise del conducente in situazioni non critiche. La prima fase è puramente informativa: l’algoritmo calcola il Time-to-Collision (TTC) e, se questo scende sotto una soglia di sicurezza prestabilita, attiva segnali acustici e visivi sul quadro strumenti. In questa fase, il sistema non interviene ancora sulla dinamica del veicolo, ma prepara l’impianto frenante avvicinando le pastiglie ai dischi per annullare i tempi di latenza idraulica.

Se il pericolo persiste e il conducente non accenna a una manovra correttiva, il sistema entra nella fase di pre-frenata o frenata parziale. Qui, la centralina comanda una decelerazione moderata che ha il duplice scopo di iniziare a ridurre la velocità e di fornire un feedback tattile al guidatore tramite una vibrazione del pedale o del sedile.

L’ultima fase, la frenata d’emergenza autonoma (AEB), scatta solo quando la collisione è valutata come inevitabile. In questo istante, il sistema bypassa la volontà del conducente applicando la massima pressione frenante disponibile per arrestare il veicolo o, nel peggiore dei casi, per minimizzare l’energia cinetica residua prima dell’impatto.

Come si integra nell’impianto frenante

Un intervento del CMBS non è un evento isolato, ma una complessa operazione di coordinamento con l’intero chassis del veicolo. Per garantire che una frenata d’emergenza non si trasformi in una perdita di controllo, il sistema deve dialogare costantemente con il controllo elettronico della stabilità (ESC) e il sistema anti-bloccaggio (ABS).

Durante una decelerazione violenta attivata autonomamente, l’ESC monitora i sensori di imbardata e di angolo di sterzo per assicurarsi che il veicolo mantenga la traiettoria rettilinea, evitando che trasferimenti di carico improvvisi possano innescare testacoda, specialmente su fondi stradali con coefficienti di attrito asimmetrici.

L’integrazione tecnica moderna prevede spesso l’utilizzo di servofreni elettromeccanici, noti come E-Booster, che sostituiscono i vecchi sistemi a depressione. Questi componenti sono in grado di generare la massima pressione idraulica nelle pinze dei freni in una frazione del tempo richiesto da un sistema tradizionale, guadagnando metri preziosi che possono fare la differenza tra un impatto e una collisione sventata.

Inoltre, il sistema può attivare contemporaneamente i pretensionatori elettrici delle cinture di sicurezza, portando gli occupanti nella posizione posturale ottimale per massimizzare l’efficacia degli airbag nel caso l’urto si verifichi comunque.

La fisica alla base della mitigazione delle collisioni risiede nella gestione dell’energia cinetica. L’energia cresce con il quadrato della velocità: questo significa che anche una riduzione apparentemente modesta della velocità di impatto comporta una riduzione esponenziale della forza distruttiva applicata al veicolo e ai corpi degli occupanti. Ad esempio, ridurre la velocità da 50 km/h a 25 km/h non dimezza il pericolo, ma riduce l’energia cinetica di ben quattro volte.

Tecnicamente, il CMBS agisce come un limitatore della severità dell’incidente. Le statistiche dei centri di ricerca per la sicurezza automobilistica confermano che i veicoli equipaggiati con sistemi di frenata automatica registrano una riduzione del 40-50% dei tamponamenti posteriori rispetto ai modelli sprovvisti.

La capacità del sistema di intervenire istantaneamente, eliminando il “tempo di reazione” umano (mediamente compreso tra 1 e 1,5 secondi), permette di iniziare la decelerazione quando il veicolo si trova ancora a una distanza utile per assorbire l’energia dell’impatto entro i limiti di deformazione programmata della carrozzeria.

Quali sono le difficoltà riscontrate

Nonostante l’elevato grado di sofisticazione, il CMBS presenta limiti intrinseci legati alle leggi della fisica e alle attuali capacità di calcolo. La principale sfida è rappresentata dai “falsi positivi“, ovvero situazioni in cui ombre particolari, tombini metallici sporgenti o cartelli stradali posizionati in curva vengono scambiati per ostacoli reali, portando a frenate fantasma potenzialmente pericolose per chi segue.

Inoltre, le prestazioni dei sensori ottici decadono drasticamente in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia battente o neve, che possono oscurare le lenti delle telecamere o attenuare il segnale radar.

Un altro problema critico riguarda i limiti di aderenza degli pneumatici: il sistema può comandare la massima forza frenante, ma non può ignorare le leggi dell’attrito su ghiaccio o asfalto viscido. Il futuro della mitigazione delle collisioni risiede nella comunicazione V2X (Vehicle-to-Everything), dove il veicolo non si affiderà solo ai propri sensori, ma riceverà dati direttamente dalle infrastrutture e dagli altri veicoli, permettendo al CMBS di “vedere” oltre gli angoli ciechi o i veicoli che precedono, anticipando l’intervento ancora prima che l’ostacolo diventi visibile ai radar di bordo.

L’integrazione del Collision Mitigation Braking System non rappresenta più un optional di lusso, ma un requisito fondamentale per la competitività e l’omologazione dei veicoli moderni. Enti indipendenti come l’Euro NCAP hanno reso la presenza e l’efficacia di questi sistemi un criterio discriminante per l’assegnazione delle ambite “cinque stelle” nei crash test.

La valutazione non si limita più alla sola resistenza strutturale, ma analizza rigorosamente la capacità del veicolo di evitare attivamente l’impatto con pedoni, ciclisti e altri mezzi in scenari urbani ed extraurbani. Questo ha spinto i produttori a un affinamento costante degli algoritmi, portando a una democratizzazione della tecnologia che oggi equipaggia anche le utilitarie di segmento inferiore.

Oltre al profilo della sicurezza pura, il CMBS genera un impatto tangibile sul costo di gestione del veicolo attraverso il settore assicurativo. Molte compagnie riconoscono premi ridotti per le auto dotate di frenata automatica d’emergenza, basandosi su dati statistici che dimostrano una drastica riduzione dei sinistri a bassa velocità, tipici del contesto cittadino.

In definitiva, sebbene la responsabilità della guida resti saldamente nelle mani del conducente, il CMBS si afferma come un copilota silenzioso e infaticabile, capace di colmare il divario tra l’errore umano e i limiti fisici della materia, segnando un passo decisivo verso l’obiettivo “zero vittime” sulla strada.