Dal 2027 e 2028 arrivano nuove regole per bollo auto, noleggio a lungo termine, passaggi ai concessionari e controlli più severi

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Bollo auto: cosa cambia con la nuova riforma

Il bollo auto è una di quelle tasse che si paga ogni anno da così tanto tempo, con regole così consolidate, che quasi ci si dimentica che le regole possano cambiare. Ebbene: stanno cambiando. Il decreto legislativo n. 147/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026, ha introdotto una riforma organica della tassa automobilistica che toccherà quasi tutti gli automobilisti italiani. Vale la pena capire cosa cambia, quando entra in vigore ogni novità e, soprattutto, cosa fare se si possiede un’auto, se si ha un contratto di noleggio a lungo termine o se si gestisce un parco veicoli aziendale.

Le modifiche seguono due direzioni principali: semplificare alcune regole che si erano fatte contorte nel tempo, e rafforzare gli obblighi di chi deve pagare e i poteri di chi deve riscuotere. Non è esattamente un alleggerimento fiscale, ma è un riordino che – almeno sulla carta – dovrebbe rendere il sistema più chiaro e meno soggetto a interpretazioni.

L’anno parte il giorno della prima immatricolazione

La novità che interessa il maggior numero di automobilisti è quella sulle scadenze. Dal 1° gennaio 2028 entra in vigore un nuovo sistema: il periodo tributario coperto dal bollo sarà sempre di dodici mesi, ma i termini saranno allineati alla data di prima immatricolazione del veicolo. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione; i rinnovi annuali scadranno l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

Tradotto in concreto: se l’auto è stata immatricolata a marzo, il bollo si pagherà ogni anno entro il 31 marzo. Niente più sistemi basati su fasce di kW con scadenze che cambiano a seconda della regione.

Le auto già immatricolate entro il 31 dicembre 2027 continueranno a seguire le scadenze e le regole regionali attualmente in vigore, a meno che la singola Regione non decida di adeguarle. Quindi chi ha già un’auto per i prossimi due anni non cambia nulla, a meno di trasferirsi in una regione che decida di anticipare il nuovo sistema.

Noleggio a lungo termine e flotte

Per chi usa un’auto aziendale in noleggio a lungo termine la novità è sostanziale. Per tutti i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2027, il soggetto passivo tenuto al versamento della tassa automobilistica non sarà più la società di noleggio ma l’utilizzatore del veicolo. L’obbligo fiscale rimarrà in capo all’utilizzatore per l’intera durata del contratto, sulla base dell’annotazione formale effettuata al PRA.

È un cambiamento che sposta una responsabilità amministrativa importante: finora era la società di noleggio a occuparsi del bollo, scalandolo poi indirettamente dal canone mensile. Dal 2027, chi ha un’auto a noleggio a lungo termine dovrà invece gestire direttamente il pagamento della tassa, almeno per i contratti nuovi o rinnovati dopo quella data.

Per le aziende con sedi legali distinte dai luoghi di gestione operativa, il decreto introduce anche una norma sulla territorialità: il bollo spetterà alla regione in cui si svolgono concretamente le attività di gestione ordinaria, non necessariamente quella dove è registrata la sede legale. Le imprese iscritte alla CCIAA hanno novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto per aggiornare l’indirizzo nel repertorio REA.

Chiarezza sulle concessionarie

Il commercio di auto usate è da anni una zona grigia sul fronte del bollo. Chi comprava un’auto e la consegnava a un concessionario ricorreva a pratiche varie per interrompere l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Il decreto chiude queste scappatoie in modo netto.

A decorrere dal 12 agosto 2026, l’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo per i mezzi consegnati ai concessionari scatta unicamente se la cessione viene trascritta al PRA. Procure speciali a vendere, consegne fisiche del mezzo o la sola esibizione della fattura non costituiranno più titolo idoneo per sospendere il tributo.

Qualora la trascrizione avvenga oltre sessanta giorni dalla vendita, il rivenditore perderà il beneficio dell’interruzione per i periodi precedenti. In pratica: o si fa la pratica in tempo, o si paga il bollo per tutto il periodo in cui l’auto è rimasta senza trascrizione. Un incentivo concreto a mettere in regola i passaggi di proprietà senza ritardi.

Altra norma operativa da subito: il bollo auto è sempre dovuto anche in presenza di un fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione o dagli enti locali. Un punto che per anni ha alimentato contenziosi e ora trova una risposta definitiva.

Più potere alle regioni

Il decreto affronta anche la questione dei controlli e della riscossione, che in Italia è rimasta storicamente debole proprio sulla tassa automobilistica. Il provvedimento formalizza la nascita dell’Archivio Nazionale Tasse Automobilistiche (ANTA), gestito dal PRA, che incrocerà i dati di ANPR, Anagrafe Tributaria, Registro Imprese e Ministero dei Trasporti per garantire un monitoraggio costante delle posizioni fiscali. Uno strumento di incrocio automatizzato che ridurrà significativamente le possibilità di evadere il bollo senza che nessuno se ne accorga.

Dal 1° gennaio 2027, gli avvisi di accertamento notificati dalle Regioni o dai concessionari privati acquisiscono valore di titolo esecutivo. Questo significa che decorsi i termini di ricorso, le procedure di pignoramento e fermo scattano direttamente, senza che sia più necessario notificare una cartella di pagamento separata.

Bollo e Superbollo non seguono le stesse regole

L’ultimo punto riguarda un aspetto che potrebbe creare qualche malinteso: il rapporto tra il bollo ordinario e il cosiddetto Superbollo, l’addizionale erariale che si applica alle auto con potenza superiore a 185 kW.

Dal 1° gennaio 2027, le eventuali esenzioni dal bollo deliberate con legge regionale non avranno alcun effetto sull’Addizionale Erariale, che rimarrà dovuta salvo i casi di esenzione previsti direttamente dalla legge statale.

In pratica: se la propria regione decide di esentare una certa categoria di veicoli dal bollo ordinario – per esempio le auto ibride o quelle di interesse storico – questa esenzione non si estende automaticamente al Superbollo. I due tributi viaggiano su binari separati, e questo chiarimento evita interpretazioni che in passato avevano generato contenziosi.

Chi possiede un’auto con più di 185 kW e ha beneficiato di esenzioni regionali farebbe bene a verificare la propria posizione con un consulente fiscale o direttamente con l’ACI, per capire se la situazione cambia con l’entrata in vigore delle nuove norme. In sintesi, la riforma non stravolge il bollo auto ma lo modernizza, chiude alcune falle e sposta alcuni obblighi.