Caricare il bagagliaio dell'auto può sembrare semplice ma non lo è. Bisogna fare attenzione ad una serie di fattori per viaggiare in sicurezza

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Caricare correttamente il bagagliaio consente di evitare le multe

La partenza per le vacanze è sempre un momento carico di entusiasmo e aspettative. Dopo giorni, settimane o addirittura mesi di pianificazione, arriva finalmente il momento di mettersi in viaggio. Tuttavia, prima di accendere il motore e partire verso la meta tanto attesa, c’è un passaggio fondamentale che spesso viene sottovalutato: caricare correttamente il bagagliaio.

Una distribuzione errata dei pesi, oggetti lasciati liberi o una semplice disorganizzazione possono influire sulla sicurezza, sulla stabilità del veicolo e persino sui consumi di carburante. In questo approfondimento vedremo come ottimizzare lo spazio, proteggere i passeggeri e viaggiare in tutta tranquillità, con un bagagliaio ordinato e funzionale.

Pianifica e prepara

Prima ancora di iniziare a riempire il bagagliaio, è fondamentale dedicare del tempo alla pianificazione e alla preparazione. Questo passaggio farà risparmiare tempo e fatica e assicurerà di non dimenticare nulla di essenziale:

fare una lista : sembrerà banale, ma una lista dettagliata di tutto ciò che si vuole portare è il punto di partenza, dividendo la lista per categorie (abbigliamento, prodotti da bagno, cibo, attrezzatura sportiva, ecc.). Questo aiuterà a visualizzare l’ingombro e il peso di ogni articolo;

: sembrerà banale, ma una lista dettagliata di tutto ciò che si vuole portare è il punto di partenza, dividendo la lista per categorie (abbigliamento, prodotti da bagno, cibo, attrezzatura sportiva, ecc.). Questo aiuterà a visualizzare l’ingombro e il peso di ogni articolo; selezionare l’essenziale : portare solo ciò di cui si ha realmente bisogno. Spesso si tende a riempire valigie perché “forse servirà”. Eliminare il superfluo è il primo passo per un bagagliaio efficiente;

: portare solo ciò di cui si ha realmente bisogno. Spesso si tende a riempire valigie perché “forse servirà”. Eliminare il superfluo è il primo passo per un bagagliaio efficiente; scegliere il bagaglio giusto : utilizzare borse morbide e flessibili anziché valigie rigide, se possibile. Si adattano meglio agli spazi irregolari del bagagliaio e sono più facili da incastrare;

: utilizzare borse morbide e flessibili anziché valigie rigide, se possibile. Si adattano meglio agli spazi irregolari del bagagliaio e sono più facili da incastrare; preparare gli oggetti di prima necessità: tenere separati e facilmente accessibili gli oggetti che potrebbero servire durante il viaggio (snack, acqua, giocattoli per bambini, documenti, farmaci, ecc.).

Caricare il bagagliaio, distribuire il baricentro

La distribuzione del peso all’interno del bagagliaio è cruciale per la sicurezza e la stabilità del veicolo. Un carico non equilibrato può alterare il comportamento dell’auto, rendendo la guida più difficile e pericolosa. È consigliato seguire questi suggerimenti:

pensare al baricentro : quest’ultimo è il punto in cui si concentra il peso del veicolo. L’obiettivo è mantenere il baricentro dell’auto il più basso e centrato possibile. Questo significa che gli oggetti più pesanti devono essere posizionati in basso;

: quest’ultimo è il punto in cui si concentra il peso del veicolo. L’obiettivo è mantenere il baricentro dell’auto il più basso e centrato possibile. Questo significa che gli oggetti più pesanti devono essere posizionati in basso; evitare sovraccarichi : consultare il libretto di uso e manutenzione dell’auto per conoscere la capacità di carico massima consentita. Superare questo limite non solo è illegale, ma compromette gravemente la sicurezza e l’usura del veicolo;

: consultare il libretto di uso e manutenzione dell’auto per conoscere la capacità di carico massima consentita. Superare questo limite non solo è illegale, ma compromette gravemente la sicurezza e l’usura del veicolo; bilanciamento laterale : cercare di distribuire il peso in modo uniforme anche lateralmente. Evitare di concentrare tutti gli oggetti pesanti su un solo lato del bagagliaio, poiché ciò potrebbe causare uno sbilanciamento e influire sulla stabilità in curva;

: cercare di distribuire il peso in modo uniforme anche lateralmente. Evitare di concentrare tutti gli oggetti pesanti su un solo lato del bagagliaio, poiché ciò potrebbe causare uno sbilanciamento e influire sulla stabilità in curva; attenzione al peso sul tetto: se si utilizza un portapacchi sul tetto, bisogna ricordare che gli oggetti caricati lì alzano notevolmente il baricentro dell’auto. Limitare il peso sul tetto e assicurarsi che sia ben distribuito e fissato.

Oggetti pesanti in basso e in avanti

Questa è la regola d’oro per caricare il bagagliaio in modo sicuro ed efficiente. Gli oggetti più pesanti, come valigie grandi, casse d’acqua o attrezzi, devono essere posizionati il più vicino possibile allo schienale dei sedili posteriori e sul fondo del bagagliaio. Questo minimizza il movimento in caso di frenata brusca e mantiene il baricentro basso e avanzato.

Se ci sono più oggetti pesanti, conviene cercare di distribuirli su tutta la larghezza del bagagliaio, sempre in basso. Non impilare oggetti pesanti uno sopra l’altro se non sono stabili. È consigliato utilizzare tappetini antiscivolo o reti di contenimento per evitare che gli oggetti pesanti si muovano durante il viaggio. In caso di collisione, un oggetto pesante non ancorato può trasformarsi in un pericolo.

Sfruttare ogni spazio disponibile

Una volta posizionati gli oggetti pesanti, è il momento di ottimizzare lo spazio restante. Pertanto:

riempire gli spazi vuoti : utilizzare borse più piccole, sacchetti morbidi o abbigliamento arrotolato per riempire gli spazi vuoti tra le valigie più grandi. Questo non solo massimizza lo spazio, ma impedisce anche che gli oggetti si spostino e si danneggino;

: utilizzare borse più piccole, sacchetti morbidi o abbigliamento arrotolato per riempire gli spazi vuoti tra le valigie più grandi. Questo non solo massimizza lo spazio, ma impedisce anche che gli oggetti si spostino e si danneggino; sotto i sedili : alcune auto offrono spazio sotto i sedili anteriori o posteriori. Utilizzare questi spazi per oggetti piccoli e piatti, come carte stradali, libri o sacchetti con snack;

: alcune auto offrono spazio sotto i sedili anteriori o posteriori. Utilizzare questi spazi per oggetti piccoli e piatti, come carte stradali, libri o sacchetti con snack; vani laterali e reti : sfruttare al massimo i vani laterali del bagagliaio, le reti di contenimento e gli scomparti nascosti (ad esempio, sotto il piano del bagagliaio, se presente). Sono perfetti per oggetti di uso meno frequente o per tenere in ordine piccole cose;

: sfruttare al massimo i vani laterali del bagagliaio, le reti di contenimento e gli scomparti nascosti (ad esempio, sotto il piano del bagagliaio, se presente). Sono perfetti per oggetti di uso meno frequente o per tenere in ordine piccole cose; organizzatori per bagagliaio: valutare l’acquisto di organizer specifici per bagagliaio. Questi possono avere scomparti divisori, tasche e cinghie per tenere tutto in ordine e facilmente accessibile.

Fissare gli oggetti

Anche il carico più ben posizionato può diventare un pericolo se non è adeguatamente fissato. Utilizzare cinghie di fissaggio o reti elastiche per ancorare gli oggetti al pavimento del bagagliaio o ai punti di ancoraggio specifici presenti nella maggior parte delle auto. Questo è particolarmente importante per oggetti di forma irregolare o che potrebbero scivolare.

Anche se non sono pesanti, borse e zaini morbidi possono muoversi durante il viaggio. Se possibile, incastrarli bene tra gli altri oggetti o fissarli con una rete. È fondamentale, inoltre, non caricare oggetti più alti dello schienale dei sedili posteriori, a meno che non si utilizzi una rete divisoria o una griglia di protezione. In caso di frenata brusca, un oggetto che supera l’altezza dello schienale potrebbe proiettarsi in avanti nell’abitacolo. Per ultima ma non meno importante, assicurarsi che il carico non ostacoli la visibilità dallo specchietto retrovisore.

Caricare la bici nel bagagliaio

Caricare le biciclette può essere una sfida, soprattutto se non si dispone di un portabici esterno. Di seguito alcuni consigli:

smontaggio parziale : per inserire una bici nel bagagliaio, bisognerà quasi certamente smontare la ruota anteriore e, a volte, anche quella posteriore. In alcuni casi, potrebbe essere necessario anche abbassare il sellino o togliere i pedali;

: per inserire una bici nel bagagliaio, bisognerà quasi certamente smontare la ruota anteriore e, a volte, anche quella posteriore. In alcuni casi, potrebbe essere necessario anche abbassare il sellino o togliere i pedali; protezione : avvolgere le parti della bici (soprattutto telaio e forcella) con coperte, teli o pluriball per evitare graffi alla stessa e agli interni dell’auto. Anche gli ingranaggi e la catena andrebbero protetti per non sporcare;

: avvolgere le parti della bici (soprattutto telaio e forcella) con coperte, teli o pluriball per evitare graffi alla stessa e agli interni dell’auto. Anche gli ingranaggi e la catena andrebbero protetti per non sporcare; posizionamento : posizionare la bici in modo che sia il più stabile possibile. Se il bagagliaio è abbastanza grande, potrebbe essere posizionata in orizzontale. Se è necessario piegare i sedili posteriori, adagiala sul piano creato;

: posizionare la bici in modo che sia il più stabile possibile. Se il bagagliaio è abbastanza grande, potrebbe essere posizionata in orizzontale. Se è necessario piegare i sedili posteriori, adagiala sul piano creato; pulizia : se la bici è sporca, pulirla sommariamente prima di caricarla per non sporcare il bagagliaio. Considerare l’utilizzo di un telo protettivo grande per il fondo del bagagliaio;

: se la bici è sporca, pulirla sommariamente prima di caricarla per non sporcare il bagagliaio. Considerare l’utilizzo di un telo protettivo grande per il fondo del bagagliaio; alternative: si bisogna trasportare più bici o non si vuole smontarle ogni volta, un portabici esterno (da tetto, da gancio traino o da portellone, come quello suggerito sotto) è la soluzione più comoda e sicura. Assicurarsi che sia omologato e conforme alle normative vigenti.

Con questi brevi e semplici consigli, tutta la famiglia potrà godersi le vacanze estive senza doversi preoccupare per la sicurezza propria e degli altri.