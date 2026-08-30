Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Close-up of a black leather headrest in a modern car, showcasing the luxurious interior and comfortable design

Il poggiatesta ha un ruolo molto importante per la sicurezza degli occupanti di un’automobile e non ha solo il compito di garantire maggiore comodità durante la marcia. Si tratta di un aspetto che, troppo spesso, passa in secondo piano.

Questo elemento, infatti, è installato nell’abitacolo anche per proteggere il collo in caso di tamponamento, evitando movimenti strani e improvvisi che potrebbero tradursi in un danno per il conducente e i passeggeri.

Per questo motivo, è molto importante regolare bene il poggiatesta, in modo da poter contare su una protezione valida ed efficace durante la marcia e, soprattutto, in caso di impatto con un altro veicolo o qualsiasi altro ostacolo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la questione.

Una regolazione importante

Il “colpo di frusta” è una delle conseguenze fisiche più comuni in caso di incidente o di un forte tamponamento posteriore. Si verifica quando il corpo viene spinto bruscamente in avanti mentre la testa, per inerzia, viene sbalzata violentemente all’indietro.

Un poggiatesta posizionato in modo errato non solo risulta inutile per frenare questo movimento, ma può persino aggravare la situazione, arrivando a lesionare il collo, i legamenti e le vertebre cervicali.

Il primo parametro da regolare è l’altezza. Il poggiatesta non deve essere posizionato troppo in basso, a livello della nuca o del collo, ma deve trovarsi esattamente in linea con la parte superiore della testa.

In questo modo, in caso di urto, il poggiatesta potrà entrare in azione per evitare un’iperestensione del collo, proteggendo la salute della persona.

Bisogna prestare attenzione anche alla distanza tra la parte posteriore della testa e il poggiatesta, che dovrebbe essere la più ridotta possibile (meno di 5 cm e mai più di 8 cm).

Uno spazio eccessivo, infatti, può essere pericoloso. In questo caso, la testa avrà più margine a disposizione per accelerare subito dopo l’urto. L’impatto per il collo e il cranio sarà, quindi, più intenso.

Da non sottovalutare anche l’inclinazione dello schienale, che dovrebbe essere posizionato in modo verticale o comunque senza superare i 25 gradi di inclinazione. Anche la seduta deve essere corretta, con la schiena che deve aderire al sedile, mantenendo la testa al posto giusto.

Un controllo rapido prima di partire

Prima di mettersi in viaggio è utile dedicare qualche secondo al corretto posizionamento del poggiatesta. Farlo è semplice e veloce e permette di incrementare, in modo significativo, la sicurezza.

Questo accorgimento andrebbe messo in pratica anche quando si usa un’auto a noleggio o si sale su un’auto di un’altra persona, come passeggero.

Quanto detto in precedenza, sia per quanto riguarda il posizionamento corretto che la regolazione, è valido sempre e non solo per il conducente. Anche i passeggeri, sia davanti che dietro, devono prestare attenzione a questo dettaglio.

Il poggiatesta, lavorando in sinergia con gli altri elementi di sicurezza del veicolo, come le cinture e gli airbag, può garantire una protezione significativa, evitando o comunque riducendo i danni.