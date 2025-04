Perché è così importante adottare la corretta misura degli pneumatici della propria auto. Come scegliere quella giusta per il proprio modello

Quando si parla di sicurezza, prestazioni e comfort alla guida, la scelta degli pneumatici giusti è fondamentale. Spesso sottovalutata, la corretta misura delle gomme auto è un elemento tecnico che influisce direttamente sulla tenuta di strada, sul consumo di carburante e persino sulla durata della macchina stessa. Ma come si fa a capire qual è la misura adatta alla propria vettura? E perché è così importante rispettare le specifiche indicate dal costruttore? In questo approfondimento esploreremo tutto ciò che serve sapere per scegliere in modo consapevole e sicuro: dai codici presenti sul fianco dello pneumatico alle normative da rispettare, fino ai consigli pratici per non sbagliare acquisto.

Perché è importante scegliere la misura corretta

Scegliere la misura giusta degli pneumatici riveste un’importanza fondamentale per molteplici ragioni, che spaziano dalla sicurezza alle prestazioni del veicolo, fino all’efficienza e agli aspetti legali. In primo luogo, gomme con la misura corretta assicurano un’aderenza ottimale al manto stradale, sia in condizioni asciutte che bagnate. Ciò è cruciale per la capacità di frenata e la stabilità in curva, riducendo significativamente il rischio di aquaplaning.

Una misura errata, al contrario, può compromettere la stabilità del veicolo, rendendo la guida meno precisa e potenzialmente pericolosa, oltre ad aumentare il rischio di incidenti a causa di un’usura irregolare, surriscaldamento o persino scoppio degli pneumatici. In termini di prestazioni, la misura corretta è progettata per lavorare in armonia con il sistema di sospensioni e sterzo, garantendo una maneggevolezza ottimale e un controllo preciso del veicolo. Contribuisce inoltre a una frenata efficace e sicura e può influenzare positivamente la trazione.

Pneumatici con una resistenza al rotolamento ottimizzata, spesso legata alla misura corretta e alle specifiche del produttore, possono contribuire a ridurre il consumo di carburante. Inoltre, l’utilizzo della misura sbagliata può portare a un’usura irregolare e precoce della mescola, diminuendone la durata e incrementando i costi di sostituzione. Nei casi peggiori, può esercitarsi uno stress aggiuntivo su sospensioni, cuscinetti e altre componenti meccaniche.

Infine, è importante considerare gli aspetti legali. Circolare con pneumatici di misure non omologate per il proprio veicolo può comportare sanzioni amministrative e la non conformità del veicolo alla revisione periodica.

Dove trovare la misura corretta degli pneumatici

È possibile trovare la misura corretta dei propri pneumatici in diverse posizioni:

libretto di circolazione del veicolo: è la fonte più affidabile e precisa. Solitamente, le informazioni relative alle gomme si trovano in una sezione specifica, spesso indicata con la dicitura “Pneumatici” o nella pagina relativa alle caratteristiche tecniche del veicolo. Qui si trovano le misure omologate dal costruttore, inclusa la larghezza, l’altezza del fianco, il diametro del cerchio, l’indice di carico e il codice di velocità;

Cosa dice la legge per cambiare misura

È possibile cambiare la misura degli pneumatici, ma ci sono delle regole precise stabilite dalla legge italiana che è necessario assolutamente rispettare per evitare sanzioni e problemi di sicurezza. La normativa principale di riferimento è l’articolo 78 del Codice della Strada, che riguarda le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. In sintesi, la legge stabilisce che:

si possono montare solo le misure che sono specificamente indicate e omologate per il veicolo nel libretto di circolazione. Questa è la regola generale e la più sicura da seguire;

è possibile omologare misure diverse da quelle presenti sul libretto, ma questa procedura è più complessa e richiede specifici passaggi: nulla osta della casa costruttrice: generalmente, è necessario ottenere un’autorizzazione dalla casa automobilistica che attesti la compatibilità e la sicurezza delle nuove misure di pneumatici con il veicolo; certificazione di corretto montaggio: un gommista qualificato deve rilasciare una certificazione che attesti che il montaggio è stato eseguito correttamente; collaudo presso la Motorizzazione Civile (ora UMC, Ufficio Motorizzazione Civile); aggiornamento della carta di circolazione: in caso di esito positivo del collaudo, la motorizzazione civile rilascerà un tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione (o aggiornerà digitalmente il documento) con le nuove misure omologate.



Montare pneumatici di misure non omologate e non trascritte sulla carta di circolazione è illegale. Si rischiano sanzioni amministrative e il ritiro della carta di circolazione per mancato aggiornamento. L’assicurazione potrebbe rivalersi in caso di incidente se il veicolo monta delle mescole non conformi, in quanto ciò potrebbe essere considerato una modifica che influisce sulla sicurezza.