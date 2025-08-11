Non è solo una questione estetica: perché è importante togliere il giallo dei fari

Migliora visibilità e sicurezza: perché eliminare l’ingiallimento dai fari dell’auto è fondamentale. I prodotti utili per questa procedura economica e fai da te

Foto di Tommaso Giacomelli

Tommaso Giacomelli

giornalista automotive

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Pubblicato: 11 Agosto 2025 11:04

Non è solo una questione estetica: perché è importante togliere il giallo dei fari
123RF
Togliere la patina di giallo dai fari: operazione utile

Col passare del tempo, i fari delle automobili tendono a ingiallirsi e opacizzarsi, soprattutto se esposti frequentemente alla luce solare, agli agenti atmosferici e all’inquinamento. Questo fenomeno non è solo un problema estetico, ma ha conseguenze dirette sulla sicurezza stradale. Per fortuna, esistono soluzioni efficaci e accessibili: i liquidi per togliere il giallo dai fari. In questo articolo vedremo a cosa servono, quali tipologie esistono, quanto costano e perché conviene utilizzarli.

Perché i fari diventano gialli

La maggior parte dei fari moderni è realizzata in policarbonato, un materiale plastico resistente ma soggetto a degradazione nel tempo. I raggi UV del sole e gli agenti atmosferici, come pioggia, smog e polvere, agiscono sulla superficie esterna dei fari, portando a una progressiva ossidazione. Questo processo fa apparire i fari giallastri, opachi o addirittura bruniti, riducendo notevolmente l’efficienza luminosa e la visibilità notturna.

L’utilità del liquido per togliere il giallo dai fari

Il liquido per togliere il giallo dai fari è un prodotto specifico formulato per rimuovere l’ossidazione superficiale dal policarbonato. In genere si presenta come una soluzione abrasiva o chimica, in grado di pulire, lucidare e ripristinare la trasparenza originale del faro. I benefici sono molteplici:

  • maggiore sicurezza: fari più trasparenti offrono una migliore illuminazione della strada;
  • estetica migliorata: l’auto appare più curata e moderna.
  • risparmio economico: si evita la sostituzione dei fari, che può essere molto costosa;
  • valorizzazione del veicolo: un’auto con fari limpidi ha un aspetto più appetibile sul mercato dell’usato.

Xiaoqintedy 800 g di liquido di riparazione dei fari, in grado di riparare fari ingialliti, sfocati e graffiati e migliorare la chiarezza dei fari
Xiaoqintedy 800 g di liquido di riparazione dei fari, in grado di riparare fari ingialliti, sfocati e graffiati e migliorare la chiarezza dei fari
    27,91 € Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Tipi di prodotti utili

    Esistono diversi tipi di liquidi e kit per rimuovere il giallo dai fari, che si possono distinguere in due categorie principali:

    • prodotti abrasivi (con pasta lucidante): questi prodotti contengono micro-particelle che, attraverso una leggera azione abrasiva, rimuovono lo strato ossidato dalla superficie del faro. Vengono applicati con un panno o un tampone e richiedono un po’ di olio di gomito, ma sono molto efficaci;
    • soluzioni chimiche (rinnovatrici): questi liquidi contengono agenti chimici che sciolgono l’ossidazione e possono includere anche uno strato protettivo UV. Sono più semplici da usare, ma potrebbero non essere efficaci nei casi più gravi;
    • kit completi: oltre al liquido, questi kit includono carta abrasiva a grana variabile, dischi lucidanti, tamponi in spugna, guanti e in alcuni casi una protezione finale trasparente anti-UV. Sono consigliati per chi vuole ottenere un risultato professionale anche a casa.

    La fascia di prezzo

    I prezzi variano in base alla qualità e alla completezza del prodotto:

    • liquidi semplici: da 8 a 15 euro per flaconi da 100-250 ml;
    • kit base (con pasta abrasiva e panno): da 15 a 25 euro;
    • kit professionali completi: da 25 a 50 euro, in base alla marca e agli accessori inclusi.

    Rispetto al costo medio di un faro nuovo (che può arrivare a 200-400 euro ciascuno per certi modelli), l’utilizzo di questi prodotti è estremamente conveniente.

    Perché conviene usarli?

    Pulire i fari con un buon liquido rimuovi-giallo conviene per almeno tre motivi:

    • è economico: spendi pochi euro invece di centinaia per la sostituzione;
    • è efficace: in pochi minuti puoi ripristinare la trasparenza originale del faro;
    • è fai da te: non serve andare dal meccanico o dal carrozziere, basta un po’ di attenzione e pazienza.

    Inoltre, mantenere i fari puliti contribuisce a superare senza problemi la revisione periodica, che può segnalare fari opachi come difetto da correggere.

    Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

    Divieti di circolazione