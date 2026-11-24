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123RF E-bike dietro l’auto, le regole da conoscere su sporgenza, targa e fanali

Due e-bike da 30 kg e un portabici con una portata di 60 kg sembrano una combinazione perfetta. Alla sfera del gancio arriva però anche il peso della piattaforma. Se il supporto pesa 17,9 kg, il carico sale a 77,9 kg, più di quanto ammetta un’auto con un limite verticale di 75 kg. È un errore facile da fare perché al momento dell’acquisto si leggono spesso primi i posti disponibili e la portata del portabici. La scelta comincia quindi dal peso effettivo di ciascuna bici e prosegue con le misure degli ingombri e i limiti dell’auto.

Bagagliaio, gancio, tetto o portellone

Il bagagliaio è una soluzione pratica per una sola e-bike, soprattutto se pieghevole. Prima di caricarla, conviene misurare sia l’apertura del portellone sia il vano disponibile, anche con i sedili abbattuti. La bici e le ruote smontate devono poter essere fissate ai punti di ancoraggio dell’auto, lasciando spazio sufficiente per passeggeri e bagagli.

Per una o due e-bike pesanti, il portabici da gancio traino facilita il carico grazie alla piattaforma bassa che su alcuni modelli può essere affiancata da una rampa compatibile. Al carico verticale massimo ammesso sul gancio va sottratto il peso del portabici. Una volta calcolato quanto resta a disposizione per le biciclette bisogna verificare anche la portata complessiva del supporto e il limite di peso per ciascun posto.

Il tetto si presta al trasporto di un’e-bike leggera se le barre e il portabici sono compatibili con l’auto. Il peso di barre, supporto e bicicletta va sommato e confrontato con il carico massimo ammesso sul tetto durante la marcia. La bici deve inoltre rientrare nel limite del singolo supporto. A montaggio concluso conviene misurare l’altezza totale dell’auto prima di imboccare garage, parcheggi coperti o sottopassi.

Un portabici da portellone può essere adatto a una bicicletta elettrica leggera, a condizione che il produttore del supporto ne confermi la compatibilità con il modello di auto. Oltre alla portata per singola bici vanno verificati i punti di appoggio e di aggancio alla carrozzeria. Il controllo di targa e fanali si fa con la bici già montata, quando è possibile vedere se ruote o telaio ne ostacolano la visibilità.

La scelta dipende anche da quanto spesso si deve caricare la bici. Per un’uscita con pochi bagagli, l’abbattimento di parte dello schienale lascia spazio sufficiente. Per chi porta due mountain bike elettriche ogni fine settimana, l’altezza della piattaforma e la possibilità di usare una rampa incidono a ogni partenza.

Come fissare un’e-bike nel bagagliaio

Prima di abbattere i sedili conviene misurare il portellone nel punto più stretto e la lunghezza del piano di carico. Su una mountain bike elettrica possono fare la differenza il manubrio largo o la ruota anteriore. Se la ruota va smontata va anch’essa bloccata.

Una coperta protegge i rivestimenti dalle parti sporgenti. Per immobilizzare l’e-bike si usano cinghie idonee e punti di ancoraggio previsti dal costruttore dell’auto. La bici va sistemata il più in basso possibile. Le cinghie vanno fatte passare nei punti consentiti dalle istruzioni della bici o del sistema di fissaggio, lontano da cavi e componenti delicati. Ruote smontate e valigie richiedono a loro volta una sistemazione stabile, soprattutto quando gli schienali sono abbattuti e il carico comunica con l’abitacolo.

L’articolo 164 del Codice della Strada richiede che il carico lasci al conducente la necessaria visibilità e libertà di movimento e preservi la stabilità del veicolo.

Portabici da gancio traino, tetto e portellone

Il dato da cercare nei manuali dell’auto e del gancio è il carico verticale massimo sulla sfera. Se i valori differiscono, si usa quello più restrittivo, tenendo conto di eventuali prescrizioni del costruttore per il portabici. Da quel limite va sottratto il peso della piattaforma in configurazione di marcia, compresi gli accessori che restano fissati. Restano da verificare la portata totale del portabici, il limite di ogni singolo posto e le masse ammesse per il veicolo e per i suoi assi. Contribuiscono alla massa complessiva della vettura anche le batterie rimosse dalle bici, se trasportate nel bagagliaio.

Per una mountain bike elettrica vanno controllati anche interasse e larghezza degli pneumatici, oltre allo spazio per il telaio e alla distanza tra le bici.

Per montare una bici sul tetto bisogna verificare il carico dinamico ammesso nel manuale dell’auto, poi sommare barre, portabici e bici. Ciascun supporto ha anche un limite proprio. Dopo il montaggio bisogna misurare l’altezza effettiva da terra fino al punto più alto e tenerla a mente all’ingresso di garage, parcheggi coperti e sottopassi. L’articolo 61 indica per l’auto carica un’altezza massima generale di 4 metri mentre i singoli accessi possono imporre un limite più basso.

Il portellone pone un problema diverso. Il supporto deve essere compatibile con la carrozzeria, compresi spoiler, vetro e punti d’appoggio.

Batteria e accessori, cosa fare prima di partire

Per il trasporto esterno è preferibile rimuovere la batteria quando possibile e di stivarla in auto. Così si riduce il peso da sollevare e quello che grava sul portabici. La batteria va sistemata al riparo da urti, calore e sole diretto, in modo che non si muova durante la marcia. I contatti vanno tenuti lontani da chiavi e altri oggetti metallici. Se il modello prevede una protezione per il vano o i connettori rimasti esposti va applicata secondo le istruzioni.

Prima di caricare, si tolgono anche gli accessori rimovibili che possono staccarsi, come borse, pompa, cestino o display estraibile. Se la batteria ha subìto un urto importante o presenta segni di danno, è prudente sospendere l’uso e la ricarica e chiedere al produttore o a un centro di assistenza come gestirla e se sia sicuro trasportarla.

Targa, luci e sporgenza

La normativa in vigore disciplina anche i portabiciclette posteriori amovibili appoggiati sul gancio quando la struttura, con o senza carico, occulta targa o luci. Nel suo ambito si può montare un portabici conforme senza aggiornare la carta di circolazione. Il supporto deve avere il marchio di omologazione UNECE n. 26 e le istruzioni di montaggio. Servono quindi l’apposito alloggiamento per la targa e dispositivi omologati che replichino le luci posteriori previste dal decreto, con l’eccezione del terzo stop di categoria S3 o S4. Nell’alloggiamento è ammessa la targa posteriore originale oppure la targa ripetitrice prevista dall’articolo 100 del Codice della Strada.

La sporgenza posteriore va segnalata con l’apposito pannello retroriflettente a strisce bianche e rosse. L’obbligo di segnalare la sporgenza si applica anche se targa e fanali rimangono visibili. Se il carico sporge longitudinalmente per tutta la larghezza posteriore del veicolo, l’articolo 361 del regolamento prevede due pannelli, uno per estremità. La sporgenza posteriore è ammessa entro i tre decimi della lunghezza del veicolo, alle condizioni dell’articolo 164 e nei limiti di sagoma.

La larghezza della struttura, nel campo di applicazione del decreto, deve rientrare in quella dell’auto. Per l’eventuale sporgenza laterale delle bici, il riferimento sono le luci di posizione anteriori e posteriori, dalle quali il carico può sporgere al massimo di 30 cm per lato, nel rispetto dei limiti generali di sagoma. Se l’itinerario attraversa una frontiera, vanno controllate anche le regole dei Paesi di transito.