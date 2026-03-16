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123RF Auto dalla Svizzera: quando conviene comprarla e quali costi considerare

Sono numerosi gli automobilisti italiani che prendono in considerazione l’idea di acquistare un’auto in Svizzera per poi importarla in Italia, attratti dalla possibilità di ottenere un prezzo più conveniente rispetto a quello praticato sul mercato nazionale. L’operazione appare interessante a prima vista quando si confrontano i listini dei concessionari elvetici con quelli italiani, ma dietro questa apparente convenienza c’è una realtà più complessa.

Il mercato automobilistico svizzero presenta alcune caratteristiche che lo rendono interessante per chi è alla ricerca di un veicolo. Il livello di reddito medio più elevato e la concorrenza tra concessionari contribuiscono a generare un’offerta ricca e dinamica accompagnata da promozioni che possono rendere alcune vetture sensibilmente più economiche.

Non bisogna però dimenticare che la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea e di conseguenza occorre considerare variabili fiscali e doganali che incidono sul costo finale dell’operazione.

Il peso delle differenze fiscali

Uno dei motivi che rendono interessante il mercato svizzero riguarda il sistema fiscale applicato all’acquisto delle auto. L’Iva svizzera è pari all’8,1%, una percentuale inferiore rispetto al 22% dell’Iva italiana applicata ai veicoli. La situazione cambia quando il veicolo viene importato in Italia. In quel momento l’acquirente deve versare l’Iva italiana e di conseguenza si riduce il vantaggio fiscale.

Un altro elemento che attira l’attenzione degli automobilisti italiani è la disponibilità di modelli e configurazioni particolari. Il mercato svizzero propone altri allestimenti, motorizzazioni e combinazioni di optional che non sono sempre presenti nei listini italiani.

Quanto costa davvero importare un’auto dalla Svizzera

Quando si valuta l’acquisto di un’auto in Svizzera bisogna distinguere tra due voci di spesa. La prima riguarda il prezzo del veicolo, mentre la seconda tutte le spese necessarie per importarlo e immatricolarlo in Italia.

In molti casi il prezzo di vendita può risultare più basso rispetto a quello italiano, soprattutto nel mercato dell’usato. Questo vantaggio iniziale può ridursi o addirittura annullarsi una volta considerati tutti i costi accessori. Tra questi rientrano i dazi doganali, l’Iva italiana, i costi di immatricolazione, le spese per la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico e gli eventuali costi di trasporto.

Poiché la Svizzera è un Paese extra-UE, l’importazione di un veicolo comporta quindi il pagamento di un dazio doganale pari a circa il 10% del valore del veicolo, salvo eventuali accordi o casi particolari. A questa cifra si aggiunge l’Iva italiana del 22%, calcolata sul valore del veicolo comprensivo del dazio.

Una volta completato il passaggio doganale bisogna affrontare le procedure amministrative per l’immatricolazione del veicolo in Italia. Tra i costi più ci sono gli emolumenti ACI, l’imposta di bollo, i diritti della Motorizzazione civile e le spese per l’iscrizione al PRA. Bisogna infine tenere conto del costo delle nuove targhe italiane che varia a seconda della provincia e della procedura utilizzata.

La procedura per importare un’auto in Italia

Importare un’auto dalla Svizzera richiede il rispetto di una procedura amministrativa che comincia dalla registrazione del veicolo alla Motorizzazione civile, necessaria per ottenere la carta di circolazione italiana. Quindi l’auto deve essere iscritta al Pubblico Registro Automobilistico, passaggio indispensabile per completare il processo di immatricolazione.

Questo iter burocratico può essere gestito dall’acquirente oppure delegato a concessionari o agenzie di pratiche automobilistiche.

Quando l’auto viene acquistata da un concessionario svizzero è quindi possibile ricevere assistenza per le procedure di esportazione. Alcuni venditori offrono infatti servizi dedicati agli acquirenti stranieri e facilitando la preparazione dei documenti necessari. Nel caso di un acquisto tra privati la situazione è diversa: l’acquirente deve occuparsi di persona di tutti gli adempimenti burocratici e fiscali, tra cui la gestione della documentazione doganale.

Per quanto riguarda le tempistiche, il processo di importazione può richiedere alcune settimane. Dopo aver ottenuto la carta di circolazione italiana, il proprietario del veicolo ha 60 giorni per completare l’iscrizione al PRA. Se la procedura viene effettuata attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista, i tempi si riducono e l’immatricolazione si completa nel giro di pochi giorni lavorativi.

Le regole sulle targhe e la circolazione in Italia

Un altro aspetto da considerare riguarda l’utilizzo delle targhe straniere da parte dei residenti in Italia. La normativa è stata modificata per contrastare l’utilizzo improprio di veicoli immatricolati all’estero. Secondo le regole in vigore, un residente in Italia da più di tre mesi non può guidare stabilmente un veicolo con targa straniera. Detto in altri termini, chi acquista un’auto in Svizzera deve procedere in tempi stretti con l’immatricolazione italiana.

Per evitare problemi con la normativa in relazioni al trasporto del mezzo ci sono quindi diverse soluzioni da esplorare. Una possibilità consiste nell’immatricolare l’auto in Italia prima di riportarla nel nostro Paese, operazione che richiede però la collaborazione del venditore per ottenere la documentazione necessaria.

Un’altra soluzione consiste nel trasporto del veicolo tramite carroattrezzi o rimorchio, in questo modo si evita la circolazione su strada con targa straniera.

Vantaggi e svantaggi dell’acquisto di un’auto in Svizzera

Nonostante le complessità burocratiche, acquistare un’auto in Svizzera può essere conveniente perché mercato elvetico propone prezzi competitivi per determinati modelli o per veicoli di fascia medio-alta. Un altro vantaggio è la disponibilità di veicoli con altri allestimenti rispetto a quelli proposti sul mercato italiano, anche accompagnati da programmi di assistenza per l’esportazione offerti dalle concessionarie.

Non bisogna però perdere di vista la complessità delle procedure amministrative per importare il veicolo. Così come la garanzia e l’assistenza post-vendita. Le normative svizzere in materia di tutela del consumatore non coincidono sempre con quelle italiane e le richieste di intervento dopo l’acquisto possono rivelarsi più complicate.

Gli aspetti tecnici da verificare prima dell’acquisto

Le case automobilistiche producono versioni differenti dello stesso modello per adattarsi alle normative dei vari Paesi. Un’auto venduta in Svizzera può allora presentare caratteristiche tecniche diverse rispetto alla versione destinata al mercato italiano. In alcuni casi possono essere necessarie modifiche o aggiornamenti per rendere il veicolo conforme alle normative europee e italiane. Prima di acquistare è quindi consigliabile verificare attentamente l’omologazione del veicolo.

Un altro elemento da non perdere di vista è il contratto di compravendita che deve contenere le informazioni relative al veicolo, tra cui le specifiche tecniche, gli optional, il prezzo e la data di consegna. Quando si acquista un’auto all’estero è quindi indispensabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili e sicuri ed evitare di versare acconti troppo elevati prima di aver verificato la documentazione del veicolo e l’affidabilità del venditore. Al pari di quanto in fondo avviene in Italia.