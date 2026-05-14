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123RF Acquisto auto tra privati: che differenza c’è tra caparra e acconto

Caparra e acconto nel processo di compravendita di un’auto usate non sono la stessa cosa. Una somma versata prima del saldo può essere un anticipo sul prezzo, quindi un acconto, oppure può diventare una garanzia dell’impegno contrattuale, cioè una caparra confirmatoria. In altri casi, più rari nella compravendita tra privati ma comunque possibili, può assumere la funzione di caparra penitenziale, vale a dire il prezzo pattuito per potersi sciogliere dal contratto. La differenza è sostanziale perché se l’affare salta, l’acconto segue una logica, la caparra ne segue un’altra.

Auto usata tra privati, il primo versamento

La vendita di un veicolo usato richiede alcuni passaggi formali. Bisogna autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita ed entro 60 giorni dall’autentica richiedere allo Sportello telematico dell’automobilista il rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà nel quale annotare i cambiamenti relativi alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo. In mezzo a tutto questo si inserisce la somma iniziale che può servire a dimostrare la serietà dell’acquirente, ma deve essere qualificata.

Se nel documento non è scritto che la somma versata è una caparra, nella pratica quella somma rischia di essere considerata un acconto. E l’acconto, a differenza della caparra, non dà al venditore il diritto di trattenere il denaro se l’acquirente cambia idea. L’acconto è la soluzione più semplice e proprio per questo anche quella meno protettiva per chi vuole vincolare davvero l’altra parte. Si tratta di una somma versata in anticipo sul prezzo complessivo dell’auto. Se la vettura costa 12.000 euro e l’acquirente versa 500 euro come acconto, quei 500 euro sono soltanto una parte del prezzo già pagata prima del saldo.

La funzione dell’acconto è quindi contabile. Non punisce chi si tira indietro, non stabilisce da sé una penalità, non attribuisce al venditore un diritto immediato a trattenere la somma nel caso in cui la vendita non venga conclusa. Se l’affare va a buon fine, l’acconto viene scalato dal prezzo finale. Se invece la compravendita non si perfeziona, la somma deve essere restituita, salvo eventuali pretese risarcitorie da far valere secondo le regole generali.

L’acconto può essere utile quando le parti stanno ancora verificando alcuni elementi, per esempio lo stato meccanico della vettura, l’esito di un controllo dal meccanico, la documentazione del veicolo o la presenza di vincoli. Può avere senso anche quando l’acquirente vuole dimostrare un interesse senza assumersi il rischio di perdere la somma. Per il venditore che intende bloccare davvero l’auto e rinunciare ad altre trattative resta però uno strumento debole.

Perché la caparra confirmatoria pesa di più dell’acconto

La caparra confirmatoria è il vero strumento di garanzia nelle trattative private. È disciplinata dall’articolo 1385 del Codice civile, secondo cui, se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra una somma di denaro o una quantità di cose fungibili a titolo di caparra, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta se il contratto viene adempiuto.

Tradotto nel linguaggio della compravendita auto significa che la caparra confirmatoria serve a impegnare l’acquirente a comprare e il venditore a vendere. Se tutto procede regolarmente, la somma viene restituita oppure scalata dal prezzo finale. Se una delle parti non rispetta l’accordo, entrano in gioco conseguenze più incisive rispetto a quelle dell’acconto.

Il Codice civile stabilisce infatti che se è inadempiente la parte che ha dato la caparra l’altra può recedere dal contratto trattenendo la caparra. Se è inadempiente la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigere il doppio della caparra. La norma aggiunge anche che la parte non inadempiente può scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali.

Se l’acquirente versa 1.000 euro come caparra confirmatoria per acquistare un’auto da un privato e poi cambia idea senza una ragione prevista dall’accordo, il venditore può trattenere quella somma. Se è il venditore a non rispettare il patto, per esempio perché decide di vendere l’auto a un’altra persona che gli offre di più, l’acquirente può chiedere il doppio della caparra, quindi 2.000 euro. È per questo che la caparra confirmatoria va usata quando l’accordo è già maturo.

Quando conviene versare una caparra o un acconto

La caparra confirmatoria è opportuna quando acquirente e venditore hanno raggiunto un accordo completo e vogliono evitare ripensamenti. È il caso classico in cui il compratore ha visto l’auto, ha controllato i documenti, ha verificato la targa, ha ottenuto le informazioni sulla manutenzione, ha concordato il prezzo finale e ha bisogno di qualche giorno per organizzare il saldo, l’assicurazione o il passaggio di proprietà.

In questo scenario, la caparra tutela entrambi. Il venditore sa che l’acquirente non può bloccare l’auto senza conseguenze. L’acquirente sa che il venditore non può incassare la somma e poi vendere il veicolo a un altro soggetto come se niente fosse.

L’acconto è preferibile quando la compravendita non è ancora del tutto definita e dunque se l’acquirente deve ancora far controllare l’auto da un tecnico, se vuole verificare la cronologia dei tagliandi, se attende conferma dalla banca per un finanziamento personale, se non ha ancora controllato l’assenza di gravami o se le parti devono definire dettagli importanti. In una fase ancora esplorativa l’acconto serve a dimostrare interesse senza trasformare l’accordo in un vincolo troppo pesante.

Caparra penitenziale, perché nella vendita auto va usata con cautela

Accanto alla caparra confirmatoria c’è la caparra penitenziale, disciplinata dall’articolo 1386 del Codice civile. La norma stabilisce che se nel contratto è previsto il diritto di recesso per una o per entrambe le parti la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso chi recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta. La logica è diversa dalla caparra confirmatoria. Qui si sta fissando in anticipo il prezzo per potersi liberare dal contratto. In altre parole, le parti stabiliscono che una di esse o entrambe possono recedere pagando quel costo.

Nella compravendita di auto tra privati, la caparra penitenziale è meno frequente. Può avere senso quando le parti vogliono mantenere una via d’uscita, per esempio perché l’acquirente deve attendere una conferma economica prima di fare propria un’auto usata o il venditore deve risolvere una questione familiare legata all’uso del veicolo. Se l’obiettivo è rafforzare l’impegno reciproco alla vendita, la caparra confirmatoria è uno strumento coerente.