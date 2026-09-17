La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock La presenza di condensa nei fari a LED. Come distinguere la normale traspirazione dalle infiltrazioni d'acqua per salvare la centralina ballast da cortocircuiti

Vedere il vetro del faro anteriore a LED appannato fa scattare subito preoccupazione. Nella maggior parte dei casi non si tratta di una rottura o di danni gravi, c’è però un limite oltre il quale quell’umidità diventa un vero e proprio problema, in quanto cola verso il basso e manda in cortocircuito la centralina di comando montata sul fondo.

Capire se il faro rischia di bruciarsi

I fari a LED non sono sigillati ermeticamente, hanno minuscoli sfiati per far circolare l’aria e non scaldano il trasparente come i vecchi fari alogeni. La lente frontale resta fredda e, quando l’aria umida interna la tocca, si crea subito una leggera patina. Per capire se sei a rischio di cortocircuito, accendi le luci e controlla bene l’interno del faro:

un velo opaco: sembra una leggera nebbiolina, concentrata soprattutto negli angoli bassi. Non devi fare nulla, questa patina svanisce in genere da sola dopo una ventina di minuti di guida a fari accesi, grazie al flusso d’aria dinamico generato dalla marcia;

sembra una leggera nebbiolina, concentrata soprattutto negli angoli bassi. Non devi fare nulla, questa patina svanisce in genere da sola dopo una ventina di minuti di guida a fari accesi, grazie al flusso d’aria dinamico generato dalla marcia; goccioline che scivolano verso il basso: l’umidità interna si è condensata in acqua pesante che cola creando veri e propri rigagnoli verticali. Significa che l’aria umida è intrappolata all’interno perché i tubicini di sfiato sono otturati da sporco o polvere, oppure entra acqua dall’esterno attraverso una guarnizione difettosa;

l’umidità interna si è condensata in acqua pesante che cola creando veri e propri rigagnoli verticali. Significa che l’aria umida è intrappolata all’interno perché i tubicini di sfiato sono otturati da sporco o polvere, oppure entra acqua dall’esterno attraverso una guarnizione difettosa; acqua ferma sul fondo: alla base del proiettore si è formata una pozzanghera. In questo caso intervenire subito è l’unica scelta, il livello dell’acqua sta per raggiungere la centralina montata sotto, rischiando di bruciare l’intera elettronica di bordo.

Cosa fare subito

Se trovi gocce che scivolano o una pozzanghera sul fondo del faro, non aspettare che la macchina si asciughi da sola sotto al sole, così rischieresti di danneggiare la centralina. Ecco cosa ti consiglio di fare subito per limitare i danni prima di andare dal meccanico e risparmiare sulla spesa totale:

spegni subito le luci e stacca la spina del faro: togliere tensione all’impianto è l’unico modo per evitare che l’acqua mandi la scheda elettronica in cortocircuito appena accendi il quadro;

del faro: togliere tensione all’impianto è l’unico modo per evitare che l’acqua mandi la scheda elettronica in cortocircuito appena accendi il quadro; non usare mai pistole termiche sul vetro trasparente: scaldare il policarbonato dall’esterno brucia la pellicola protettiva anti-UV facendo ingiallire il faro e rovinando il sigillante originale della scocca, peggiorando le infiltrazioni;

sul vetro trasparente: scaldare il policarbonato dall’esterno brucia la pellicola protettiva anti-UV facendo ingiallire il faro e rovinando il sigillante originale della scocca, peggiorando le infiltrazioni; togli i tubicini di sfiato dietro al corpo faro: apri il cofano e controlla le pipette in gomma ricurve sul retro del proiettore, rimuovere questi sfiati aiuta a far circolare meglio l’aria all’interno;

dietro al corpo faro: apri il cofano e controlla le pipette in gomma ricurve sul retro del proiettore, rimuovere questi sfiati aiuta a far circolare meglio l’aria all’interno; stima della spesa: se salvi la centralina in tempo, un tecnico può smontare il faro dal paraurti, aprirlo, asciugarlo e ripristinare le guarnizioni con una spesa compresa tra i 150 e i 250 euro di lavorazione. Se invece l’acqua brucia la ecu ballast o corrode le piste del faro LED, il costo del solo ricambio parte da 300 euro per vetture utilitarie e supera facilmente gli 800 euro a proiettore sulle auto più recenti. A questa spesa bisogna aggiungere anche la codifica che si aggira attorno agli 80 euro.

I consigli del meccanico

Ho visto fin troppi automobilisti buttare via centinaia di euro per sostituire fari sani o, al contrario, ignorare un trafilamento fino a bruciare l’elettronica di bordo. Per evitare spese inutili, tieni a mente questi consigli pratici prima di mettere mano all’auto: