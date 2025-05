Scopri come ASR e TCS prevengono lo slittamento delle ruote e migliorano la stabilità del veicolo in ogni condizione stradale

Fonte: iStock La spia gialla del controllo trazione, un simbolo importante per il guidatore che segnala l'intervento del sistema o un suo potenziale malfunzionamento

Guidare in condizioni di scarsa aderenza, come su strade bagnate, innevate o ghiacciate, può compromettere seriamente la sicurezza. Per fortuna, le tecnologie di sicurezza attiva come il controllo della trazione, conosciuto come ASR o TCS, intervengono per prevenire la perdita di aderenza delle ruote motrici. Approfondiamo come funziona, le sue componenti e la sua interazione con altri sistemi di sicurezza.

Cos’è e a cosa serve il controllo trazione

Il controllo della trazione, noto con le sigle ASR o TCS, è un sistema elettronico di sicurezza essenziale presente nella maggior parte delle auto moderne. Il suo compito principale è gestire la forza trasmessa alle ruote motrici per impedire slittamenti eccessivi, garantendo una migliore aderenza e stabilità del veicolo. Questo sistema è fondamentale perché assiste il guidatore in diverse situazioni di guida dove l’aderenza tra pneumatico e fondo stradale può venire meno inaspettatamente, aumentando drasticamente la sicurezza attiva del veicolo. Intervenendo prontamente, il controllo trazione offre diversi vantaggi pratici:

aumenta la sicurezza attiva : riducendo il rischio di perdere il controllo del veicolo in condizioni di bassa aderenza;

: riducendo il rischio di perdere il controllo del veicolo in condizioni di bassa aderenza; migliora la stabilità e la direzionalità: aiutando l’auto a mantenere la traiettoria impostata dal guidatore, anche su superfici scivolose;

ottimizza le partenze e le accelerazioni: permette di sfruttare al meglio l’aderenza disponibile per muovere il veicolo in modo controllato, evitando pattinamenti inutili.

È indispensabile in scenari come le partenze su fondi scivolosi (neve, ghiaccio, pioggia o fango), le accelerazioni intense (dove troppa potenza può causare pattinamento anche su asciutto) e nell’attraversamento di tratti con differenti terreni (come passare su pozzanghere o ghiaino).

Sigle ASR E TCS cosa significano e come funzionano

Quando si parla di controllo della trazione, si utilizzano comunemente le sigle ASR (Anti-Slip Regulation) e TCS (Traction Control System). Sebbene siano due acronimi diversi, nella maggior parte dei casi si riferiscono alla stessa funzione, un sistema che impedisce il pattinamento delle ruote motrici, agendo per limitare la forza che causa lo slittamento, principalmente durante l’accelerazione. La scelta di utilizzare ASR o TCS dipende semplicemente dalla terminologia adottata dal costruttore del veicolo. Indipendentemente dalla sigla, il principio base di funzionamento del sistema di controllo trazione si basa su un ciclo continuo:

monitoraggio della velocità ruota : il sistema rileva costantemente la velocità di rotazione di ciascuna ruota tramite appositi sensori;

: il sistema rileva costantemente la velocità di rotazione di ciascuna ruota tramite appositi sensori; rilevamento dello slittamento : la centralina identifica uno slittamento quando una o più ruote motrici girano significativamente più velocemente rispetto alle altre, indicando una perdita di aderenza;

: la centralina identifica uno slittamento quando una o più ruote motrici girano significativamente più velocemente rispetto alle altre, indicando una perdita di aderenza; intervento automatico: una volta rilevato lo slittamento, il sistema agisce immediatamente per correggerlo.

Questo intervento automatico per limitare lo slittamento avviene principalmente in due modi:

riducendo la potenza erogata dal motore (diminuendo la coppia motrice);

(diminuendo la coppia motrice); applicando una leggera e mirata forza frenante sulla ruota che sta slittando.

Spesso, queste due azioni vengono combinate per ottimizzare l’intervento in base all’intensità dello slittamento.

Controllo automatico trazione cos’è e come funziona

Il controllo automatico della trazione, identificato con ASR o TCS, è un sistema che gestisce l’aderenza del veicolo in modo autonomo, senza richiedere l’intervento diretto del guidatore. La sua efficacia si basa sulla collaborazione istantanea tra diversi componenti elettronici e meccanici. Al centro del sistema c’è la centralina elettronica, il “cervello” che elabora i dati provenienti dai vari sensori. Quando la centralina rileva una differenza anomala nella velocità delle ruote, chiaro segnale di slittamento, attiva gli attuatori per correggere la situazione. Il processo di intervento dettagliato si sviluppa così:

la centralina elabora i dati dei sensori : analizza le informazioni sulle velocità ruota ricevute in tempo reale e determina l’entità e la posizione dello slittamento;

: analizza le informazioni sulle velocità ruota ricevute in tempo reale e determina l’entità e la posizione dello slittamento; richiesta di riduzione potenza motore : la centralina comunica con il sistema di gestione motore per limitare la coppia trasmessa alle ruote. Questo si realizza agendo su parametri come l’iniezione di carburante, l’accensione o l’apertura della farfalla elettronica;

: la centralina comunica con il sistema di gestione motore per limitare la coppia trasmessa alle ruote. Questo si realizza agendo su parametri come l’iniezione di carburante, l’accensione o l’apertura della farfalla elettronica; applicazione mirata dei freni: tramite il guppo idraulico ( ABS ), la centralina può frenare leggermente la ruota che sta slittando. Questa azione aiuta a rallentarla per farle riprendere aderenza e, nei veicoli con differenziale aperto, trasferisce coppia alla ruota con maggiore presa;

), la centralina può frenare leggermente la ruota che sta slittando. Questa azione aiuta a rallentarla per farle riprendere aderenza e, nei veicoli con differenziale aperto, trasferisce coppia alla ruota con maggiore presa; combinazione di interventi: il sistema modula continuamente la riduzione di potenza e l’azione frenante sulle singole ruote per stabilizzare il veicolo e ottimizzare la trazione nel minor tempo possibile.

Questo processo avviene in una frazione di secondo, garantendo che l’intervento sia quasi istantaneo e molto più rapido della reazione umana, permettendo di mantenere la stabilità.

Spia controllo trazione

Il veicolo avvisa se il sistema di controllo trazione è attivo o se riscontra un problema tramite una spia dedicata sul quadro strumenti. Comprendere il significato di questa spia è fondamentale per la sicurezza. Questa spia presentarsi in due modalità principali:

spia lampeggiante : questo segnale indica che il sistema sta funzionando e sta intervenendo in quel preciso momento per gestire una situazione di slittamento o aiutare a mantenere la stabilità. La vedrai lampeggiare durante accelerate decise su fondi scivolosi o in condizioni di guida al limite dell’aderenza ed è un comportamento normale;

: questo segnale indica che il sistema sta funzionando e sta intervenendo in quel preciso momento per gestire una situazione di slittamento o aiutare a mantenere la stabilità. La vedrai lampeggiare durante accelerate decise su fondi scivolosi o in condizioni di guida al limite dell’aderenza ed è un comportamento normale; spia accesa fissa: se la spia rimane illuminata costantemente senza lampeggiare, indica che il sistema di controllo trazione e/o l’ESP non è operativo o presenta un malfunzionamento. In questo caso, in situazioni di perdita di aderenza, il sistema non potrà intervenire.

Quando la spia rimane accesa fissa, ciò suggerisce un problema che richiede attenzione. Le cause comuni includono guasti ai sensori velocità ruota, malfunzionamenti della centralina di controllo (spesso la centralina ABS/ESP.

), problemi all’impianto idraulico o agli attuatori, o difetti nel cablaggio o nell’alimentazione elettrica del sistema. In presenza di questa segnalazione fissa, si consiglia di rivolgersi quanto prima a un’officina qualificata per una diagnosi e riparazione.

Controllo della trazione spento cosa fare

Generalmente, il sistema di controllo della trazione è sempre attivo all’avvio del veicolo per garantire la massima sicurezza. La maggior parte delle auto moderne offre comunque la possibilità al guidatore di disattivarlo temporaneamente, solitamente tramite un pulsante dedicato sulla plancia o un’opzione nel computer di bordo. Questa funzionalità è pensata per situazioni molto specifiche e limitate, e non per la guida normale su strada. Ci sono dei contesti in cui disattivare l’ASR/TCS può essere utile, ad esempio:

uscire da situazioni difficili come neve alta, fango o sabbia profonda: in questi casi, un minimo slittamento può essere necessario per “scavare” e trovare una superficie su cui fare presa, e il sistema potrebbe altrimenti impedire il movimento;

affrontare pendenze molto ripide e ghiacciate con catene montate: in condizioni estreme, un limitato slittamento con le catene può aiutare l’avanzamento e l’intervento del sistema potrebbe essere controproducente.

È importante comprendere che disattivare il controllo della trazione (e l’ESP) durante la guida normale su strada non è affatto consigliabile. Questi sistemi sono sistemi di sicurezza attivi che reagiscono in modo molto più rapido e preciso del guidatore in caso di perdita di aderenza o sbandamento, aumentando enormemente la sicurezza. Disattivandoli, ci si affida unicamente alle proprie capacità di reazione e gestione del veicolo, incrementando significativamente il rischio di incidenti.