Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Come controllare l'usura degli pneumatici

L’interfaccia tra un veicolo e il manto stradale è affidata esclusivamente a quattro impronte a terra, ciascuna non più grande di una cartolina. In ambito ingegneristico, lo pneumatico non è un semplice componente elastico, ma un sistema complesso di materiali compositi progettato per gestire carichi dinamici, forze di attrito e smaltimento termico.

La verifica dell’usura non è dunque solo un obbligo di legge, ma un’analisi diagnostica fondamentale per preservare la cinematica del veicolo e la sicurezza attiva. Un battistrada degradato non compromette solo lo spazio di frenata, ma altera la risposta dello sterzo e l’efficacia dei sistemi elettronici di ausilio alla guida (come ABS ed ESP).

La fisica del battistrada e la geometria del contatto

Per comprendere l’usura, bisogna partire dalla funzione della mescola e del disegno del battistrada. Quest’ultimo è progettato con una serie di incavi (vuoti) e tasselli (pieni). Il rapporto tra questi due elementi determina il “rapporto vuoti/pieni”, cruciale per il drenaggio dell’acqua. Quando lo pneumatico rotola su una superficie bagnata, si verifica il fenomeno dell’evacuazione idrica.

Se l’altezza dei tasselli scende sotto una certa soglia, il volume dei canali non è più sufficiente a smaltire la massa d’acqua, innescando l’aquaplaning. In termini tecnici, la pressione idrodinamica solleva la gomma dall’asfalto, annullando il coefficiente di attrito. La verifica dell’usura serve a garantire che l’aderenza rimanga entro i parametri di progetto del costruttore.

Indicatori visivi e misurazioni micrometriche degli pneumatici: il TWI

Il metodo più immediato per il controllo dell’usura è l’osservazione del TWI (Tread Wear Indicator). Si tratta di piccoli rilievi trasversali posizionati all’interno delle scanalature principali, alti esattamente 1,6 mm. Secondo il Codice della Strada (Art. 79), è il limite legale minimo per gli autoveicoli.

Tuttavia, un approccio tecnico richiede maggiore precisione. L’utilizzo di un profondimetro digitale permette di misurare l’altezza residua in diversi punti della sezione trasversale. È fondamentale misurare non solo al centro, ma anche sulle “spalle” dello pneumatico. Una differenza superiore a 1-1,5 mm tra il centro e i bordi indica una problematica di pressione o di assetto che va oltre la semplice usura naturale della gomma.

Tipi di usura degli pneumatici

L’usura non è sempre uniforme. L’analisi della morfologia del consumo permette di diagnosticare problemi meccanici sottostanti:

usura ai bordi (entrambi): tipica di una marcia prolungata con sottogonfiaggio. La struttura della gomma “spancia”, caricando eccessivamente le spalle e surriscaldando i fianchi;

(entrambi): tipica di una marcia prolungata con sottogonfiaggio. La struttura della gomma “spancia”, caricando eccessivamente le spalle e surriscaldando i fianchi; usura centrale : risultato di sovragonfiaggio. La pressione eccessiva rende lo pneumatico convesso, concentrando il lavoro sulla fascia centrale e riducendo l’area di contatto;

: risultato di sovragonfiaggio. La pressione eccessiva rende lo pneumatico convesso, concentrando il lavoro sulla fascia centrale e riducendo l’area di contatto; usura asimmetrica (solo un lato): indica un problema di convergenza o campanatura (camber). Se l’angolo di inclinazione della ruota rispetto alla verticale non è corretto, il carico viene distribuito in modo disomogeneo;

(solo un lato): indica un problema di convergenza o campanatura (camber). Se l’angolo di inclinazione della ruota rispetto alla verticale non è corretto, il carico viene distribuito in modo disomogeneo; usura a macchie o “a squame”: spesso causata da ammortizzatori scarichi o malfunzionanti che non riescono a smorzare le oscillazioni, portando la ruota a piccoli “salti” che asportano materiale in modo discontinuo.

L’invecchiamento dei polimeri: fattore DOT e cristallizzazione

Un errore comune è valutare solo lo spessore del battistrada trascurando l’integrità chimica della mescola. Gli pneumatici sono soggetti a invecchiamento ossidativo. Con il passare del tempo, gli oli emollienti presenti nella gomma evaporano o degradano a causa dei raggi UV e degli sbalzi termici.

Il risultato è la cristallizzazione: la gomma diventa dura, perde elasticità e sviluppa micro-crepe (screpolature) sui fianchi. Uno pneumatico con 8 mm di battistrada ma vecchio di 10 anni è tecnicamente più pericoloso di uno con 3 mm ma recente. Il parametro di riferimento è il DOT, una marcatura sul fianco che indica settimana e anno di produzione (es. 1224 indica la dodicesima settimana del 2024). Superati i 5-6 anni, anche con basso chilometraggio, le prestazioni decadono verticalmente.

Shock strutturali e danni ai fianchi: l’analisi delle ernie

Oltre all’usura del battistrada, la verifica deve estendersi ai fianchi, la zona strutturalmente più flessibile ma anche più vulnerabile. Un impatto violento contro un marciapiede o una buca profonda può causare la rottura delle tele interne della carcassa (generalmente in nylon, rayon o acciaio).

Questa rottura provoca la comparsa di una “ernia” o bolla sul fianco. Si tratta di un cedimento strutturale critico: la pressione interna non è più contenuta dalla struttura ma solo dal sottile strato di gomma esterno. In queste condizioni, lo pneumatico è a rischio immediato di esplosione, specialmente durante la marcia autostradale a causa dell’incremento di pressione termica.

Bilanciatura, equilibratura e inversione programmata degli pneumatici

Per massimizzare la vita utile e garantire un’usura uniforme, la tecnica prevede la rotazione (o inversione) degli pneumatici. Nei veicoli a trazione anteriore, le gomme anteriori subiscono uno stress maggiore dovuto alla sterzata e alla trasmissione della coppia motrice.

L’inversione, solitamente consigliata ogni 10.000 km, permette di compensare i diversi tassi di usura tra gli assi. Parallelamente, l’equilibratura (distribuzione uniforme delle masse rispetto all’asse di rotazione) evita vibrazioni che potrebbero generare usure localizzate e sollecitare i cuscinetti del mozzo ruota. Un treno di gomme non equilibrato genera micro-urti costanti che accelerano il degrado della mescola.

Influenza della temperatura e mescole stagionali

La verifica dell’usura deve tenere conto della stagionalità. Uno pneumatico invernale (M+S con simbolo 3PMSF) è progettato con una mescola ricca di silice che rimane flessibile sotto i 7°C. Utilizzare pneumatici invernali in estate accelera drasticamente l’usura: la mescola troppo morbida per le alte temperature subisce un processo di “sfarinamento”.

Al contrario, una gomma estiva in inverno diventa rigida come plastica, perdendo capacità di grip. Verificare l’usura significa anche assicurarsi che lo pneumatico sia idoneo alle condizioni termiche operative, poiché una gomma surriscaldata lavora fuori dal suo range ottimale, degradandosi chimicamente in modo irreversibile.

La manutenzione e la verifica degli pneumatici rappresentano l’anello di congiunzione tra l’ingegneria del veicolo e la sicurezza stradale. Non è sufficiente limitarsi a un controllo visivo superficiale o attendere che il veicolo manifesti vibrazioni evidenti. Una corretta analisi tecnica richiede l’uso di strumenti di precisione come il profondimetro, un’attenzione costante alla pressione di esercizio e una comprensione profonda della “storia” chimica della gomma attraverso il DOT.

Mantenere pneumatici in condizioni ottimali non significa solo rispettare le normative vigenti, ma garantire che ogni sistema di sicurezza del veicolo — dal controllo di trazione alla frenata di emergenza — possa operare secondo le specifiche di progetto. In ultima analisi, la cura degli pneumatici è l’investimento più efficiente per ottimizzare i consumi di carburante, ridurre l’impatto ambientale e, soprattutto, salvaguardare l’integrità dei passeggeri.