Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock I migliori coprisedili per combattere il caldo in auto

Salire in auto dopo una giornata di sole e trovare il sedile rovente è una di quelle esperienze che nessuna aria condizionata risolve del tutto. Il climatizzatore abbassa la temperatura dell’abitacolo ma il sedile, soprattutto se in pelle o similpelle, continua a irradiare calore e a bloccare la traspirazione della schiena. Il risultato sono le fastidiose chiazze di sudore che chi guida d’estate conosce fin troppo bene.

Le auto di fascia alta hanno iniziato a rispondere con i sedili ventilati integrati, ma per la maggior parte degli automobilisti quella rimane un’opzione riservata alle configurazioni premium (almeno per il momento). La soluzione alternativa esiste però, ed è più efficace di quanto si pensi: i coprisedili pensati appositamente per l’estate. Ne esistono diverse tipologie, con tecnologie e prezzi molto differenti. Ecco una panoramica completa.

Coprisedili in bambù

Il bambù è uno dei materiali più interessanti che l’industria degli accessori auto abbia adottato negli ultimi anni. Fresco al tatto, naturalmente traspirante e con una buona capacità di assorbimento dell’umidità, il bambù crea uno strato di areazione passiva tra la schiena e il sedile senza richiedere nessuna fonte di alimentazione.

Il vantaggio principale rispetto al tessuto classico è la sensazione immediata al contatto: la fibra naturale tende ad assorbire meno calore e a disperdere più rapidamente quello della pelle, rendendo la seduta piacevole fin dai primi minuti. È anche una scelta sostenibile, per chi tiene a questi aspetti.

Il coprisedile in bambù si trova a prezzi accessibili su Amazon e si installa in pochi secondi con cinghie elastiche. Non è la soluzione migliore per le giornate di calore estremo, ma per un utilizzo quotidiano rappresenta un ottimo compromesso tra comfort, praticità e prezzo.

Coprisedile palline di legno

Il classico schienale con le sfere di legno non passa mai di moda. La struttura tridimensionale crea un distacco fisico tra la schiena e il sedile che permette all’aria di circolare liberamente, con un effetto ventilante passivo che funziona sorprendentemente bene anche senza elettronica.

In aggiunta, le sfere esercitano un leggero massaggio continuo sulla schiena durante la guida, che può risultare piacevole nei tragitti più lunghi. Non è uno strumento massaggiante nel senso stretto del termine, ma la stimolazione passiva favorisce la circolazione e riduce la tensione muscolare.

Su Amazon il prezzo è tra i più bassi della categoria e la durata nel tempo è praticamente illimitata. L’unico aspetto da valutare è l’estetica: lo schienale in sfere di legno ha un’identità visiva precisa legata al passato, e non si abbina a qualsiasi interno.

Coprisedile ventilato

Questa è la categoria più tecnologica e quella che offre i risultati migliori in assoluto. I coprisedili ventilati montano una o più ventole che aspirano l’aria fresca da sotto le gambe e la diffondono in modo attivo su tutta la superficie del sedile, con un effetto paragonabile a quello dei sedili ventilati integrati delle auto premium.

Il collegamento avviene tramite la presa USB o l’accendisigari, il flusso d’aria è regolabile e la struttura rigida interna garantisce il passaggio continuo dell’aria anche quando il sedile è completamente occupato. I modelli più elaborati indirizzano la ventilazione anche nella zona lombare e sotto le cosce, che sono le aree più problematiche per chi guida a lungo.

Il prezzo è più elevato rispetto alle altre soluzioni ma il risultato è quello che si avvicina di più alla sensazione dei sedili ventilati di serie. Per professionisti della guida, tassisti, rappresentanti o semplicemente chi vuole un trattamento premium, l’investimento si ripaga rapidamente in termini di comfort e concentrazione.