Se ti trovi fermo al semaforo in attesa del verde e vedi che i giri del motore si alzano e si abbassano da soli o, peggio ancora, il motore si spegne di colpo, ti trovi davanti al classico problema di un corpo farfallato sporco. In officina vediamo molti automobilisti convinti di dover cambiare debimetro, candele o chissà quale centralina costosa, quando nella maggior parte dei casi il colpevole è semplicemente sporco accumulato nella valvola a farfalla.
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Perché il corpo farfallato si sporca
Sui motori a benzina moderni non c’è più il cavo d’acciaio, ma un attuatore elettronico che tiene la farfalla socchiusa per far passare l’aria necessaria al minimo. Con i chilometri, i vapori d’olio riciclati dal basamento creano una patina di sporco che fa impuntare il piattello di regolazione: la centralina non riesce più a correggere il flusso d’aria in tempo e il motore inizia a oscillare di giri o a spegnersi all’improvviso.
I sintomi per capire quando va pulito
Quando la sporcizia inizia a bloccare la farfalla, la macchina non ti lascia subito a piedi ma il motore perde regolarità. Questo si riconosce da una serie di avvertimenti progressivi che, se tralasciati, possono portare alla rottura del corpo farfallato. Vediamo a cosa prestare attenzione:
- minimo instabile e oscillante: quando sei fermo in folle o al semaforo, vedi la lancetta del contagiri salire e scendere da sola tra gli 800 e i 1.200 giri/min, come se qualcuno stesse accelerando;
- spegnimento improvviso in rilascio o in frenata: affrontando una rotonda, scalando marcia o schiacciando a fondo la frizione prima di uno stop, il motore perde giri e si spegne di colpo;
- seghettamenti e vuoti a bassi giri: tra i 1.000 e i 2.000 giri/min, quando guidi a un filo di gas, l’erogazione è a scatti e l’auto sembra avere un ritardo di risposta prima di prendere velocità;
- spia avaria motore accesa: la centralina confronta l’apertura letta dal sensore farfalla (TPS) con la pressione nel collettore (sensore MAP); se i dati non coincidono con quelli salvati in mappa, registra un errore OBD come P0505 o P0506 (regolazione del minimo) o un’anomalia di miscela troppo magra.
Quanto costa la riparazione in officina
Se porti l’auto in un’officina, il prezzo per la pulizia dell’intero corpo farfallato e la successiva ricalibrazione elettronica si aggira mediamente tra i 120 e i 180 euro, manodopera compresa. La spesa finale può variare in alcune situazioni, vediamo quali:
- accessibilità di smontaggio: sui motori benzina aspirati più diffusi il pezzo si smonta in venti minuti circa, mentre sui motori turbo più compatti o ibridi bisogna smontare molte volte manicotti dell’intercooler, scatole filtro e cablaggi, portando il tempo di manodopera da un’ora a oltre tre ore di lavoro;
- materiali di tenuta e chimici: oltre ai detergenti specifici per la pulizia, è obbligatorio sostituire la guarnizione tra corpo farfallato e collettore di aspirazione (circa 20 euro) per evitare false aspirazioni d’aria dopo il rimontaggio;
- procedura di apprendimento OBD: rimontare il componente pulito non basta, serve collegare il tester diagnostico per azzerare i vecchi parametri e memorizzare i nuovi valori di apprendimento della farfalla dentro la centralina.
Nel caso in cui la diagnosi rilevi un guasto elettrico interno (ingranaggi in plastica dell’attuatore sgranati o piste usurate del sensore TPS), la pulizia da sola non è sufficiente. In questo caso va sostituito l’intero corpo farfallato con una spesa che varia tra i 220 e i 450 euro per il ricambio, a cui si aggiunge la spesa di manodopera.
I consigli del meccanico
Da meccatronico vedo tanti errori commessi su questo componente, spesso nati dalla fretta o da consigli sbagliati. Se vuoi evitare di spendere soldi due volte o di peggiorare il guasto, tieni a mente questi tre consigli pratici:
- richiedi sempre la pulizia a banco e mai solo da montato: pulire l’intero corpo farfallato lasciandolo avvitato sul collettore non permette di rimuovere le incrostazioni più dure che si formano sul retro del piattello;
- diagnosi con strumento dedicato: prima di procedere allo smontaggio del componente richiedi una diagnosi preventiva per verificare eventuali difetti elettronici e la successiva ricalibrazione dopo la pulizia completa;
- verifica dello stato della valvola PCV: se la membrana della valvola è rotta o bloccata aperta, continuerà a scaricare una quantità eccessiva di vapori d’olio nel collettore, andando a imbrattare di nuovo il corpo farfallato dopo pochissime migliaia di chilometri.