L’esame per prendere la patente B di guida si articola in due fasi. C’è prima la necessità di superare la prova teorica, con 30 domande, alle quali il candidato deve rispondere in 20 minuti, indicando quali sono le affermazioni vere e quali, invece, quelle false. Successivamente, c’è la prova pratica con un test in strada alla guida di un’automobile.

Se si viene bocciati una o due volte all’esame però cosa succede? Ci sono dei costi aggiuntivi da sostenere? Vediamo i dettagli.

Esame di patente B: come funziona

Innanzitutto, come abbiamo detto, la prima prova da superare è teorica. È necessario rispondere a 30 quesiti in 20 minuti. Le domande prevedono un meccanismo vero/falso e il candidato può commettere fino a un massimo di tre errori. Per chi commette quattro o più errori, quindi, c’è la bocciatura e la necessità di ripetere l’esame.

Superato l’esame di teorica, è possibile richiedere il foglio rosa (autorizzazione per esercitarsi alla guida) che vale per un massimo di 12 mesi. Con questo documento è possibile esercitarsi alla guida senza istruttore a fianco anche in strade trafficate. Dopo un mese dal rilascio di questo documento, è già possibile fare l’esame pratico che serve per:

verificare la capacità di prepararsi a una guida sicura;

verificare l’abilità nelle manovre;

testare il comportamento nel traffico.

Se la prova pratica ha esito positivo, allora l’esaminatore consegna la patente B al candidato. Il documento sarà valido fino alla data di scadenza indicata. Successivamente, sarà possibile richiedere il rinnovo della patente.

Cosa succede se si viene bocciati all’esame di teoria?

In caso di bocciatura all’esame di teoria della patente è possibile ripetere la prova. Per ogni istanza presentata alla Motorizzazione Civile o tramite la Scuola Guida, infatti, è possibile sostenere fino a un massimo di due prove di teoria.

In caso di bocciatura alla prima prova, il nuovo esame di teoria può essere ripetuto dopo almeno un mese. Non è possibile, quindi, effettuare due prove di teoria a breve distanza l’una dall’altra. In caso di doppia bocciatura bisognerà presentare una nuova domanda, con relativi costi.

Cosa succede se si viene bocciati all’esame di guida?

Per quanto riguarda la prova pratica, invece, in caso di bocciatura è possibile sostenere nuovamente l’esame. Entro il termine di validità del foglio rosa, infatti, è possibile sostenere la prova pratica di guida fino a tre volte, senza alcun costo aggiuntivo ma rispettando le tempistiche.

La prima prova può essere sostenuta a distanza di almeno un mese dal rilascio del foglio rosa. Eventualmente, le altre prove possono essere effettuate dopo un mese dalla bocciatura e, come detto, prima della scadenza del foglio rosa.

Da notare che, per una sola volta, è possibile richiedere il riporto del foglio rosa. Quest’operazione consente di non dover ripetere l’esame di teoria, andando a rinnovare la validità del foglio rosa per poter nuovamente tentare di superare l’esame pratico, con tre tentativi a disposizione.

Quanto costa ripetere l’esame?

Esauriti i tentativi disponibili per sostenere l’esame della patente (di teoria o di pratica) sarà necessario presentare una nuova istanza alla Motorizzazione per poter sostenere una nuova prova. Bisogna, quindi, considerare alcuni costi aggiuntivi. In particolare, è necessario effettuare i nuovi versamenti per l’iscrizione.

Per rifare l’esame di teoria è necessario sostenere una spesa di iscrizione di 58,40 euro. Per il rinnovo del foglio rosa è necessario versare alla Motorizzazione 38,62 euro. Bisogna considerare anche l’eventualità di scadenza del certificato medico. In caso di nuova visita, quindi, ci saranno ulteriori costi. Ci sono da aggiungere anche i costi per nuove lezioni di guida.