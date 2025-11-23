La sicurezza a bordo è fondamentale. È ancora più importante delle prestazioni e del fattore comfort sulle vetture di nuova concezione

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Crashworthiness avanzata, come la sicurezza di bordo migliora sempre più con gli anni

La sicurezza passiva è sempre stata una priorità fondamentale nella progettazione di ogni veicolo, dai mezzi di trasporto privati agli aeromobili e ai treni. In un mondo in cui la velocità e la complessità delle interazioni tra i mezzi sono in costante aumento, l’obiettivo non è più solo resistere a un impatto, ma gestire l’energia d’urto in modo intelligente e ottimale per massimizzare la protezione degli occupanti. La crashworthiness avanzata rappresenta l’evoluzione di questa disciplina, superando i tradizionali test d’urto per abbracciare un approccio olistico e predittivo, fondato su simulazioni numeriche sofisticate, materiali innovativi e architetture strutturali capaci di deformarsi con precisione millimetrica.

Vedremo come l’integrazione di materiali ad altissima resistenza, l’impiego di strutture multi-materiale (multi-material design) e l’applicazione dell’ottimizzazione topologica stiano rivoluzionando la capacità dei veicoli di assorbire l’energia cinetica e di preservare l’integrità della cella di sopravvivenza.

Cos’è la crashworthiness

La crashworthiness (resistenza all’urto) è definita come la capacità di una struttura di proteggere i suoi occupanti in caso di impatto, gestendo in modo controllato l’energia cinetica generata. L’ingegneria moderna non mira a rendere il veicolo “indistruttibile”, quanto piuttosto a ottimizzare e dirigere la sua deformazione. Il cuore di questa disciplina è il principio della cella di sopravvivenza (Safety Cell).

Mentre le aree esterne del veicolo, in particolare l’anteriore e il posteriore, sono progettate per assorbire e dissipare l’energia d’urto attraverso la deformazione controllata, la cella centrale che ospita gli occupanti deve rimanere il più integra e rigida possibile per preservare lo spazio vitale. L’obiettivo primario di questa gestione dell’energia cinematica è allungare il tempo di decelerazione del veicolo e, di conseguenza, degli occupanti.

Secondo i principi della fisica, riducendo la decelerazione subita, si minimizzano le forze d’inerzia che agiscono sul corpo umano, abbassando drasticamente il rischio di lesioni gravi. La progettazione avanzata, inoltre, deve considerare e affrontare in modo specifico le diverse tipologie di impatto, tra cui gli urti frontali, laterali, posteriori e gli scenari sempre più critici degli urti a scontro parziale (small overlap).

I materiali utilizzati

Il progresso nella crashworthiness è direttamente proporzionale all’evoluzione dei materiali strutturali e al modo in cui essi vengono impiegati. L’uso di acciai ad altissima resistenza (UHSS), come l’acciaio al boro, è cruciale per rinforzare strategicamente la cella di sopravvivenza, offrendo un eccezionale rapporto resistenza-peso e garantendo la rigidità strutturale.

Parallelamente, le leghe leggere, come alluminio e magnesio, sono impiegate nelle zone di deformazione per contribuire alla riduzione della massa complessiva del veicolo – migliorando l’efficienza – pur mantenendo ottime proprietà di assorbimento energetico. Un ulteriore passo avanti è rappresentato dai compositi a base di fibra di carbonio (CFRP), che, pur essendo estremamente leggeri e resistenti, hanno la peculiarità di “frantumarsi” in modo altamente controllato, assorbendo una quantità enorme di energia per unità di massa.

La vera frontiera è il design multi-materiale, che prevede l’integrazione ottimizzata di diversi materiali (acciaio, alluminio, plastica, compositi) all’interno della stessa struttura. Questo approccio consente di sfruttare le proprietà ottimali di ciascun materiale nelle aree strutturali più adatte: ad esempio, alluminio per le zone di schiacciamento e UHSS per i montanti e il tetto.

Come si sono evolute le zone di deformazione

Le zone di deformazione non sono più semplici spazi vuoti, ma costituiscono la prima linea di difesa, la cui progettazione è diventata un’arte ingegneristica basata sulla previsione e sulla sequenza. Le crumple zones progressive sono progettate per deformarsi in sequenza: le sezioni più esterne sono deliberatamente meno resistenti per assorbire l’energia iniziale, mentre le sezioni più vicine all’abitacolo sono progressivamente più rigide per rallentare l’intrusione e garantire una decelerazione più graduale.

L’uso di geometrie ottimizzate (come strutture cave a forma esagonale, sezioni scatolari rinforzate e componenti idroformati) è fondamentale per dirigere il percorso di carico, allontanando la deformazione dall’abitacolo. A complemento, si integrano elementi dissipatori specifici come crash boxes o profili estrusivi, progettati unicamente per collassare a una forza predefinita e assorbire l’energia in modo mirato. In caso di impatto laterale, la protezione antintrusione è garantita dall’impiego di barre di rinforzo ad altissima resistenza integrate nelle portiere e nei montanti.

La simulazione dell’impatto, i virtual crash test

L’attuale livello di sicurezza dei veicoli non sarebbe concepibile senza il massiccio utilizzo della modellazione e della simulazione numerica. Il metodo degli elementi finiti (FEM) è il pilastro della moderna crashworthiness. Utilizzando software avanzati, gli ingegneri possono eseguire test virtuali simulando con precisione scenari d’impatto complessi (come un urto frontale ad alta velocità con sovrapposizione parziale) molto prima della costruzione di un prototipo fisico.

A ciò si aggiunge l’ottimizzazione topologica, uno strumento algoritmico che definisce il layout strutturale più efficiente in base a vincoli di peso, spazio e forze target. Questo processo permette al software di suggerire in modo intelligente dove posizionare e rimuovere il materiale per massimizzare l’assorbimento energetico e la rigidezza nei punti critici. L’utilizzo di digital twins (tradotto letteralmente in gemelli digitali) del veicolo consente di eseguire migliaia di iterazioni e test virtuali per la sicurezza predittiva, riducendo drasticamente costi e tempi di sviluppo.

Il futuro della crashworthiness

Le nuove tecnologie di propulsione e guida introducono sfide strutturali che ridefiniscono i requisiti di sicurezza. Per i veicoli elettrici, la sfida principale è la protezione del pacco batteria. Essendo pesante, voluminoso e spesso integrato nel pianale, il pacco richiede una crashworthiness che impedisca i danni (per rischio d’incendio) e che gestisca la sua elevata massa senza compromettere l’assorbimento d’urto. Ciò si ottiene con custodie rinforzate e telai dedicati. L’architettura delle piattaforme “skateboard” degli EV richiede inoltre una riprogettazione completa delle zone di deformazione anteriori, data l’assenza del tradizionale motore a combustione.

L’avvento dei veicoli a guida autonoma (AV) pone le sfide più radicali:

nuove configurazione degli occupanti : gli AV permetteranno sedili girevoli, reclinabili o disposti in configurazioni sociali (es. faccia a faccia). Questo richiede la reingegnerizzazione totale dei sistemi di ritenuta e protezione, poiché cinture e airbag attuali sono ottimizzati solo per la posizione frontale tradizionale;

: gli AV permetteranno sedili girevoli, reclinabili o disposti in configurazioni sociali (es. faccia a faccia). Questo richiede la reingegnerizzazione totale dei sistemi di ritenuta e protezione, poiché cinture e airbag attuali sono ottimizzati solo per la posizione frontale tradizionale; sicurezza funzionale post-impatto: la dipendenza dalla percezione ambientale implica che la crashworthiness non deve solo proteggere gli occupanti, ma anche garantire l’integrità e la funzionalità dei sensori critici (Lidar, Radar) dopo un impatto, permettendo al veicolo di attivare i sistemi di emergenza post-collisione.

In definitiva, la crashworthiness avanzata non è solo una caratteristica tecnica, ma un pilastro della mobilità del futuro: un impegno continuo per rendere i viaggi più sicuri, trasformando ogni veicolo in una fortezza intelligente e adattiva.