Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Cummins X15N, come fa ad accettare 3 combustibili diversi

La transizione ecologica del settore dei trasporti pesanti e dei veicoli commerciali si trova di fronte a una sfida tecnologica complessa: conciliare la necessità di azzerare le emissioni inquinanti con la richiesta di affidabilità, potenza e bassi costi operativi tipica dei motori a combustione interna. In questo panorama in continua evoluzione, un concetto innovativo sta attirando l’attenzione di ingegneri e produttori di tutto il mondo: la piattaforma di motori “fuel-agnostic” (a combustibili multipli) sviluppata da Cummins. Questa tecnologia punta a rivoluzionare il modo in cui pensiamo ai propulsori termici, offrendo una risposta concreta e flessibile alle diverse esigenze del mercato globale.

Il concetto alla base dei motori fuel-agnostic

L’idea fondamentale che guida lo sviluppo di questa nuova generazione di motori risiede nella condivisione intelligente dell’architettura meccanica. Tradizionalmente, la progettazione di un motore a gas naturale, di uno a idrogeno o di un classico diesel richiedeva linee di montaggio separate, blocchi motore differenti e componenti unici per ogni alimentazione. Con la piattaforma modulare ideata da Cummins, dal basamento fino alla guarnizione della testa (la parte inferiore del motore), la struttura di base rimane identica.

Questa comunanza di parti raggiunge percentuali elevatissime, toccando circa l’ottanta percento dei componenti complessivi. Ciò significa che il basamento, l’albero motore, le bielle e gran parte della componentistica interna sono condivisi tra le diverse versioni. A cambiare, salendo verso la testata e il sistema di alimentazione, sono gli elementi specifici necessari per gestire la combustione del carburante scelto. Questo approccio ingegneristico riduce drasticamente i costi di ricerca, sviluppo e produzione, consentendo alle case costruttrici di veicoli di integrare differenti opzioni energetiche sullo stesso telaio senza dover riprogettare l’intero veicolo.

Come funziona la flessibilità dei carburanti, il motore Cummins X15N

La versatilità di questa piattaforma si traduce nella possibilità di realizzare varianti dedicate, ciascuna ottimizzata per bruciare un singolo tipo di combustibile ma sfruttando la medesima base strutturale. Tra le opzioni previste figurano i motori Diesel avanzati, ideali per chi necessita ancora della massima densità energetica e autonomia nei lavori pesanti e nei cantieri; i motori a gas naturale, come il celebre blocco pesante X15N alimentato a CNG, LNG o biogas rinnovabile; e infine le versioni alimentate a idrogeno pulito.

Ognuna di queste varianti viene ingegnerizzata adattando le camere di combustione, gli iniettori o le candele di accensione alle specifiche proprietà chimiche e fisiche del carburante. Nel caso del gas naturale e dell’idrogeno, ad esempio, i tecnici lavorano sui rapporti di compressione e sui flussi d’aria per massimizzare l’efficienza termica ed evitare fenomeni di detonazione anomala. Il risultato è un motore che, pur cambiando l’anima energetica che lo alimenta, conserva le medesime interfacce di montaggio, facilitando enormemente il lavoro dei carrozzieri e delle flotte commerciali.

Il segreto della versatilità del motore X15N risiede nella sua architettura HELM; realizzare un propulsore in grado di utilizzare combustibili differenti non è affatto un’impresa semplice. La combustione del Diesel, infatti, è profondamente diversa da quella del gas naturale, mentre l’impiego dell’idrogeno richiede una precisione estrema. Nonostante queste tipologie di carburante siano intrinsecamente incompatibili tra loro, Cummins ha scelto di sviluppare un’unica unità motrice in grado di utilizzarle tutte.

L’X15N vanta una cilindrata complessiva di 15 litri: non aspettatevi, dunque, di trovarlo sotto il cofano di un’automobile. Quando sollecitato, il motore è in grado di erogare fino a 500 cavalli e una coppia impressionante di circa 2.508 Nm. Data la cilindrata e i valori di coppia, è evidente che l’X15N sia stato progettato specificamente per impieghi gravosi.

Per garantire che l’X15N fosse all’altezza delle aspettative, Cummins lo ha sottoposto a oltre circa 2,4 milioni di chilometri di test prima del lancio sul mercato. L’azienda ha equipaggiato 24 autocarri, distribuiti tra 16 diverse flotte, assegnando loro compiti particolarmente gravosi: dal trasporto ad alta quota al traino su pendenze elevate, fino ai lunghi tragitti autostradali.

Il ruolo chiave dei motori a idrogeno e gas naturale

All’interno di questa strategia, un’attenzione particolare è rivolta alla riduzione drastica delle emissioni di carbonio attraverso l’impiego di vettori energetici alternativi. I motori a combustione interna a idrogeno rappresentano una delle soluzioni più pragmatiche per il trasporto pesante a lungo raggio. A differenza delle celle a combustibile, che richiedono un costoso sistema a celle elettrochimiche e motori elettrici dedicati, un propulsore a idrogeno sfrutta la collaudata tecnologia termica, permettendo di mantenere i costi iniziali più bassi e tempi di rifornimento rapidi, paragonabili a quelli del diesel.

Parallelamente, i propulsori a gas naturale e biometano offrono una via d’accesso immediata alla conformità con le normative ambientali più severe, come gli standard Euro VII o equivalenti globali. Grazie all’utilizzo di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico semplificati, come i catalizzatori a tre vie passivi, questi motori riescono ad abbattere le emissioni nocive senza la complessità e la manutenzione tipiche dei sistemi con liquido di scarico Diesel (DEF) o dei filtri antiparticolato tradizionali.

Per le aziende di autotrasporto e gli operatori logistici, adottare una piattaforma di questo tipo comporta vantaggi operativi ed economici non indifferenti. La somiglianza strutturale tra i motori riduce i costi di manutenzione e semplifica la gestione dei magazzini ricambi, dal momento che la maggior parte dei componenti meccanici di usura è comune a tutte le versioni. Inoltre, i tecnici e i meccanici delle officine non devono essere riqualificati da zero per ogni tecnologia, poiché l’architettura di base e le procedure di intervento rimangono familiari.

Un altro aspetto cruciale riguarda la flessibilità strategica per le flotte. Un’azienda di trasporti può decidere di acquistare camion con la stessa identica ciclistica e trasmissione, scegliendo se configurarli a gas naturale, a idrogeno o a diesel avanzato in base alla disponibilità delle infrastrutture di rifornimento locali o agli obiettivi aziendali di sostenibilità. Questo riduce il rischio d’impresa legato all’incertezza tecnologica del futuro, permettendo una transizione graduale, scalabile e sostenibile verso l’obiettivo delle zero emissioni nette.