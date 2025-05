L’inverno saluta, ma i segni restano: come preparare la tua auto alla primavera? Cinque mosse pratiche per farla tornare pulita, sana e pronta a tutto

Dopo mesi passati tra pioggia, strade sporche e freddo pungente, è arrivata la primavera. L’inverno, si sa, tra sale, umidità e temperature rigide, lascia sempre qualche segno. E un colpo di spugna non basta a far risplendere la nostra auto. Gli esperti di carVertical danno cinque dritte semplici per riportarla in forma, e goderci così i primi raggi di sole senza imprevisti.

Lavaggio profondo

Sembra banale, e invece no. Nel corso della fredda stagione, la carrozzeria accumula impurità: sale, fango, sabbia e “famiglia” si infilano ovunque. Anche sotto. Il rischio di ignorarlo? Ruggine, corrosione, danni nascosti a freni, scarico e sospensioni. Quindi curare l’estetica è appena l’inizio. Un giro all’autolavaggio, meglio se touchless o fatto a mano con una buona microfibra, è d’obbligo. E se puoi, chiedi pure il lavaggio del sottoscocca: è lì che si nasconde il grosso dello sporco invernale. Investi un’ora adesso, risparmi centinaia di euro in futuro.

Una volta pulita, dai un’occhiata con attenzione: hai visto qualche puntino marrone sospetto? Se sì, agisci subito. La ruggine si espande e fa danni veri. Portala da un carrozziere onesto e toglila di mezzo prima di pentirtene in un secondo momento. E per impedirle di tornare, prendi due buone abitudini: lavaggi frequenti (almeno ogni due settimane) e, se ne hai la possibilità, tieni la vettura al coperto. Un rivestimento protettivo sulla vernice è la ciliegina sulla torta: piccolo investimento, grande scudo contro l’umidità.

La gente pensa alla carrozzeria, ma dimentica l’interno. Eppure, nei mesi freddi, l’umidità entra con le scarpe bagnate, i vestiti zuppi, la condensa sui vetri. Fate largo a muffa, odori strani e sedili che si rovinano. Passa l’aspirapolvere bene: tappetini, sedili, angoli dove si accumula di tutto. Per la pelle usa un balsamo apposito, per il cruscotto un detergente delicato. E se vuoi il massimo risultato, una spazzolina nei pulsanti e nelle fessure farà miracoli. L’abitacolo è pure più sano.

Tergi e pneumatici da monitorare

Le spazzole dei tergicristalli non sono eterne. Il gelo, la neve e il ghiaccio le induriscono, le spezzano, le rendono rumorose. E quando arriva la prima pioggia primaverile, ti accorgi di malfunzionamenti. Il consiglio è intuitivo: cambiale. Senza attrezzi, ci metti cinque minuti e ti cambia la vita (soprattutto se guidi spesso). In genere, vanno sostituite ogni 6-12 mesi. E la primavera è il momento perfetto per farlo.

Le gomme sono tutto, letteralmente. L’unico contatto tra l’auto e la strada. Se consumate, secche o danneggiate, la sicurezza ne risente. Verifica il battistrada, i fianchi, la pressione. Usi gomme stagionali? È ora di passare al set estivo. Ma occupatene una volta controllato che non siano troppo vecchie: anche se sembrano in forma, dopo 10 anni vanno cambiate. Sempre. E già che ci sei, fai bilanciare le ruote. Ti evita vibrazioni strane e aumenta la durata delle gomme. Inoltre, un set ben tenuto ti fa consumare meno carburante, e dunque risparmiare.

La primavera è l’occasione giusta per dare una sistemata alla tua macchina. Bastano cinque interventi semplici, che puoi fare in una mattinata libera o in un paio di tappe dal meccanico di fiducia. Meglio pensarci ora, che pentirtene poi.