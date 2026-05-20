Da Milano alla Liguria: quanto costa il pedaggio per Genova, Savona e Sanremo

Pianificare i costi del viaggio è fondamentale per evitare sorprese al casello. Ecco quanto costa il pedaggio autostradale da Milano per le principali mete liguri.

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Da Milano alla Liguria: quanto costa il pedaggio per Genova, Savona e Sanremo
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Quali sono le tariffe per Genova? Come sono cambiate le tariffe nel 2026? Quali autostrade per Savona?

Con l’arrivo della bella stagione e dei weekend lunghi, la tratta che collega Milano alle spiagge della Liguria torna a essere una delle più trafficate d’Italia. Che si tratti di una toccata e fuga a Genova, di un fine settimana a Savona o di una vacanza nella Riviera dei Fiori fino a Sanremo, pianificare i costi del viaggio è fondamentale per evitare sorprese al casello.

Gli aggiornamenti tariffari scattati all’inizio del 2026 hanno rimodulato i costi dei pedaggi (con lievi rincari legati all’inflazione sulla Milano Serravalle, parzialmente compensati da lievi riduzioni su alcune tratte delle Concessioni del Tirreno in Liguria).

Facciamo i conti in tasca al weekend: ecco quanto costa il pedaggio autostradale da Milano per le principali mete liguri, suddiviso per classi di veicolo, con tempi di percorrenza e distanze.

I costi  con partenza da Milano

Destinazione (da Milano) Distanza Tempo Medio Pedaggio Auto / Moto (Classe A) Pedaggio Camper / Furgoni (3 Assi)
Genova (Genova Ovest) ~144 km 1h 30m € 11,30 € 15,20
Savona ~170 km 1h 45m € 13,20 € 17,90
Sanremo ~265 km 2h 50m € 25,60 € 34,80

I prezzi indicati si riferiscono alla partenza dalle barriere autostradali di Milano (es. Milano Ovest/Barriera Assago per la A7 o Milano Sud per i raccordi) verso le uscite principali della Liguria.

Milano – Genova (La classica A7 Serravalle)

La tratta più rapida per toccare il mare. Superata la pianura padana e i famosi “curvoni” dell’Appennino sulla A7, si arriva dritti al capoluogo ligure.

  • Costo stimato del carburante: circa €18 – €20 a tratta per un’auto a benzina media.
  • A cosa prestare attenzione: I cantieri per l’ammodernamento della rete ligure possono allungare i tempi di percorrenza nei fine settimana. Il venerdì pomeriggio e la domenica sera sono i momenti più critici.

Milano – Savona (A7 + A26 o Variante della Voltri-Sempione)

Per raggiungere la Riviera di Ponente (Spotorno, Finale Ligure, Alassio), la combinazione classica prevede la A7 fino a Tortona, la A26 e poi l’innesto sulla A10. In alternativa, molti preferiscono la A26 da Alessandria per evitare il traffico più intenso della Serravalle.

  • Pedaggio: € 13,20.
  • Consiglio smart: Se la A7 è bloccata, l’itinerario tramite la A21 (Torino-Piacenza) e innesto sulla A26 a Alessandria allunga leggermente i chilometri ma può salvarti dalle code.

Milano – Sanremo (Fino ai confini con la Francia)

Attraversare tutta la Riviera dei Fiori fino a Sanremo (o Bordighera) richiede di percorrere quasi interamente la A10 Genova-Ventimiglia. È la tratta più costosa a causa della complessità ingegneristica dell’autostrada, costellata di viadotti e gallerie.

  • Pedaggio: € 25,60 (tratta singola, oltre €51 tra andata e ritorno).
  • Spesa totale del viaggio: Considerando il carburante (circa €32-€35 a tratta), un viaggio a/r Milano-Sanremo si aggira intorno ai 110-120 euro totali di spese vive.

Come risparmiare e ridurre i tempi di attesa

I tempi d’attesa ai caselli liguri nei weekend estivi possono superare i 10-15 minuti nelle ore di punta. Per ottimizzare il viaggio nel 2026, le opzioni di pagamento elettronico e telepedaggio si sono moltiplicate:

  • Dispositivi di Telepedaggio: Oltre al classico Telepass, soluzioni come UnipolMove e MooneyGo offrono spesso promozioni a canone zero per i primi mesi, permettendo di saltare la coda saltando i caselli manuali
  • Cashless al casello: Se non hai il dispositivo, le corsie Blu Viacard accettano tutte le principali carte di credito, di debito e bancomat senza commissioni, e sono decisamente più veloci delle corsie con pagamento in contanti
  • Le alternative statali: Per chi non ha fretta, la SS1 Aurelia offre panorami mozzafiato, ma i limiti di velocità frequenti e il traffico locale la rendono sconsigliabile se l’obiettivo è raggiungere la spiaggia nel minor tempo possibile. Utilizzatela solo in caso di blocco totale dell’autostrada

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