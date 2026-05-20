Le Cinque Terre sono una delle mete più visitate d’Italia. Raggiungere Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore partendo da Milano è un grande classico dei weekend primaverili ed estivi. Sebbene il treno sia il mezzo consigliato per muoversi tra i borghi, l’auto resta la scelta di molti per la flessibilità del viaggio, specialmente se si viaggia in famiglia o con molti bagagli. Pianificare i costi del viaggio è però fondamentale: con gli aggiornamenti tariffari in vigore nel 2026, i pedaggi autostradali verso il Levante ligure presentano cifre precise a seconda del percorso scelto.
Facciamo i conti: ecco quanto costa il pedaggio autostradale da Milano alle Cinque Terre, i percorsi consigliati e le spese da mettere in budget.
Indice
Tabella riassuntiva dei costi (partenza da Milano)
Per raggiungere le Cinque Terre in auto, i caselli di uscita principali sono due: Santo Stefano di Magra/La Spezia (ideale per Riomaggiore, Manarola e per chi usa i parcheggi di interscambio) oppure Carrodano/Levanto (la scelta migliore per chi è diretto a Monterosso o Vernazza).
I prezzi si intendono per la partenza dalle barriere di Milano (Milano Ovest/Assago o Milano Sud).
|Casello di Uscita
|Distanza
|Tempo Medio
|Pedaggio Auto / Moto (Classe A)
|Pedaggio Camper / Furgoni (3 Assi)
|Carrodano – Levanto (Consigliata per Monterosso)
|~215 km
|2h 30m
|€ 18,30
|€ 24,90
|La Spezia (Consigliata per Riomaggiore/Manarola)
|~225 km
|2h 40m
|€ 19,90
|€ 27,10
Quale percorso scegliere? Analisi delle tratte
Per andare da Milano verso il Levante ligure ci sono due alternative principali. La scelta dipende dalla tua destinazione finale e dallo stato del traffico.
Via A7 (Serravalle) e A12 (Genova-Livorno)
È l’itinerario classico. Si scende da Milano lungo la A7 fino a Genova, per poi immettersi sulla A12 in direzione Livorno.
- A chi è consigliata: a chi vuole fermarsi in qualche località del Tigullio (Portofino, Sestri Levante) prima di raggiungere le Cinque Terre.
- Criticità: il nodo di Genova e il tratto della A12 sono storicamente soggetti a cantieri e rallentamenti, specialmente nei rientri della domenica sera.
Via A1 (Autosole) e A15 (Autocamionale della Cisa)
Si parte da Milano Sud sulla A1, si prosegue fino a Parma e ci si immette sulla A15 della Cisa fino a Santo Stefano di Magra (La Spezia).
- A chi è consigliata: è spesso la via più fluida e strutturata, ideale se la tua destinazione finale sono i borghi più a sud (Riomaggiore e Manarola) o se alloggi alla Spezia.
- Pedaggio: il costo è leggermente superiore (€19,90), ma la Cisa offre spesso una viabilità migliore rispetto al nodo genovese.
Il budget totale del viaggio (Andata e Ritorno)
Considerando una simulazione di viaggio per un weekend con un’auto a benzina di media cilindrata, ecco le spese vive da calcolare per la tratta Milano – La Spezia (andata e ritorno):
- Pedaggio Autostradale A/R: € 39,80
- Carburante A/R (circa 450 km): ~ € 55,00 – € 60,00
- Totale spese di viaggio: Circa 100 euro (esclusi i costi di parcheggio in loco)
Nota sui parcheggi: una volta arrivati alle Cinque Terre, i parcheggi sono limitatissimi e costosi (le tariffe nel 2026 variano dai 25 ai 35 euro al giorno). Il consiglio smart è uscire a La Spezia, lasciare l’auto nei parcheggi di interscambio della stazione (es. Piazza d’Armi) e utilizzare la Cinque Terre Express (il treno) per spostarsi tra i paesi.
Consigli per evitare le code al casello
Il traffico verso il Levante ligure può diventare intenso già dal venerdì pomeriggio. Per ottimizzare i tempi:
- Usa il Telepedaggio: Dispositivi come Telepass, UnipolMove o MooneyGo sono ormai indispensabili per evitare le code alle barriere di Milano e alle uscite liguri, che nei mesi caldi possono allungare il viaggio anche di 20 minuti.
- Pagamenti veloci: Se non hai un dispositivo wireless, utilizza le corsie blu
- Carte/Viacard. Accettano bancomat e carte di credito senza digitare il PIN e sono molto più rapide rispetto ai caselli con i contanti.
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