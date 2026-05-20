Raggiungere Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore partendo da Milano è un grande classico dei weekend primaverili ed estivi

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Le Cinque Terre sono una delle mete più visitate d’Italia. Raggiungere Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore partendo da Milano è un grande classico dei weekend primaverili ed estivi. Sebbene il treno sia il mezzo consigliato per muoversi tra i borghi, l’auto resta la scelta di molti per la flessibilità del viaggio, specialmente se si viaggia in famiglia o con molti bagagli. Pianificare i costi del viaggio è però fondamentale: con gli aggiornamenti tariffari in vigore nel 2026, i pedaggi autostradali verso il Levante ligure presentano cifre precise a seconda del percorso scelto.

Facciamo i conti: ecco quanto costa il pedaggio autostradale da Milano alle Cinque Terre, i percorsi consigliati e le spese da mettere in budget.

Tabella riassuntiva dei costi (partenza da Milano)

Per raggiungere le Cinque Terre in auto, i caselli di uscita principali sono due: Santo Stefano di Magra/La Spezia (ideale per Riomaggiore, Manarola e per chi usa i parcheggi di interscambio) oppure Carrodano/Levanto (la scelta migliore per chi è diretto a Monterosso o Vernazza).

I prezzi si intendono per la partenza dalle barriere di Milano (Milano Ovest/Assago o Milano Sud).

Casello di Uscita Distanza Tempo Medio Pedaggio Auto / Moto (Classe A) Pedaggio Camper / Furgoni (3 Assi) Carrodano – Levanto (Consigliata per Monterosso) ~215 km 2h 30m € 18,30 € 24,90 La Spezia (Consigliata per Riomaggiore/Manarola) ~225 km 2h 40m € 19,90 € 27,10

Quale percorso scegliere? Analisi delle tratte

Per andare da Milano verso il Levante ligure ci sono due alternative principali. La scelta dipende dalla tua destinazione finale e dallo stato del traffico.

Via A7 (Serravalle) e A12 (Genova-Livorno)

È l’itinerario classico. Si scende da Milano lungo la A7 fino a Genova, per poi immettersi sulla A12 in direzione Livorno.

A chi è consigliata: a chi vuole fermarsi in qualche località del Tigullio (Portofino, Sestri Levante) prima di raggiungere le Cinque Terre.

a chi vuole fermarsi in qualche località del Tigullio (Portofino, Sestri Levante) prima di raggiungere le Cinque Terre. Criticità: il nodo di Genova e il tratto della A12 sono storicamente soggetti a cantieri e rallentamenti, specialmente nei rientri della domenica sera.

Via A1 (Autosole) e A15 (Autocamionale della Cisa)

Si parte da Milano Sud sulla A1, si prosegue fino a Parma e ci si immette sulla A15 della Cisa fino a Santo Stefano di Magra (La Spezia).

A chi è consigliata: è spesso la via più fluida e strutturata, ideale se la tua destinazione finale sono i borghi più a sud (Riomaggiore e Manarola) o se alloggi alla Spezia.

è spesso la via più fluida e strutturata, ideale se la tua destinazione finale sono i borghi più a sud (Riomaggiore e Manarola) o se alloggi alla Spezia. Pedaggio: il costo è leggermente superiore (€19,90), ma la Cisa offre spesso una viabilità migliore rispetto al nodo genovese.

Il budget totale del viaggio (Andata e Ritorno)

Considerando una simulazione di viaggio per un weekend con un’auto a benzina di media cilindrata, ecco le spese vive da calcolare per la tratta Milano – La Spezia (andata e ritorno):

Pedaggio Autostradale A/R: € 39,80

€ 39,80 Carburante A/R (circa 450 km): ~ € 55,00 – € 60,00

~ € 55,00 – € 60,00 Totale spese di viaggio: Circa 100 euro (esclusi i costi di parcheggio in loco)

Nota sui parcheggi: una volta arrivati alle Cinque Terre, i parcheggi sono limitatissimi e costosi (le tariffe nel 2026 variano dai 25 ai 35 euro al giorno). Il consiglio smart è uscire a La Spezia, lasciare l’auto nei parcheggi di interscambio della stazione (es. Piazza d’Armi) e utilizzare la Cinque Terre Express (il treno) per spostarsi tra i paesi.

Consigli per evitare le code al casello

Il traffico verso il Levante ligure può diventare intenso già dal venerdì pomeriggio. Per ottimizzare i tempi:

Usa il Telepedaggio: Dispositivi come Telepass , UnipolMove o MooneyGo sono ormai indispensabili per evitare le code alle barriere di Milano e alle uscite liguri, che nei mesi caldi possono allungare il viaggio anche di 20 minuti.

Dispositivi come , o sono ormai indispensabili per evitare le code alle barriere di Milano e alle uscite liguri, che nei mesi caldi possono allungare il viaggio anche di 20 minuti. Pagamenti veloci: Se non hai un dispositivo wireless, utilizza le corsie blu

Se non hai un dispositivo wireless, utilizza le corsie blu Carte/Viacard. Accettano bancomat e carte di credito senza digitare il PIN e sono molto più rapide rispetto ai caselli con i contanti.

QUANTO COSTA IL VIAGGIO DA MILANO A GENOVA, SAVONA E SANREMO