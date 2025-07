La dash cam in sconto per il Prime Day: un accessorio indispensabile per viaggiare in sicurezza e proteggere l’auto tutto il giorno, anche quando è parcheggiata

123RF La dash cam è un’alleata preziosa per la sicurezza dell’auto, anche da ferma

Ogni giorno l’automobile viene esposta a rischi, che non derivano solo dalla velocità o dalla distrazione, ma principalmente da chi è intorno. Che siano comportamenti sconsiderati di altri automobilisti, piccoli atti vandalici o addirittura vere e proprie truffe ai danni degli assicurati, esiste un modo semplice ed economico per proteggere la vettura h24: la dash cam. In occasione del Prime Day Amazon, una delle telecamere da auto più complete e apprezzate è in offerta speciale: la GKU 360°, un dispositivo pensato per chi vuole sentirsi al sicuro quando è al volante o ha l’auto parcheggiata.

Come funziona

Si tratta di una piccola videocamera che si posiziona sul parabrezza, solitamente dietro lo specchietto retrovisore, e inizia a registrare automaticamente non appena si accende il motore. Alcuni modelli, come la GKU, sono dotati anche di funzione parcheggio, che sorveglia la vettura automaticamente h24 e salva automaticamente la registrazione in caso di movimenti sospetti o se percepisce urti.

La GKU 360°, in particolare, offre tutto ciò che si può desiderare da una dash cam, come la visione notturna e il grandangolo ultra-wide da 170°. La registrazione in Full HD a 1080p, la connessione Wi-Fi per rivedere i filmati da smartphone, e l’accelerometro integrato che salva automaticamente i video in caso di urto, la rendono una delle opzioni più complete nella fascia economica.

Installare una dash cam

Uno dei vantaggi principali della GKU è la facilità di installazione. Non servono tecnici, cavi complicati o forature: basta posizionare la dashcam sul parabrezza con l’adesivo incluso, collegarla alla presa accendisigari dell’auto e avviare la sincronizzazione con l’app dedicata via Wi-Fi.

Nel giro di pochi minuti la dashcam sarà operativa e pronta a registrare ogni secondo del viaggio. Una scheda microSD consente di archiviare i filmati, che vengono automaticamente sovrascritti quando lo spazio termina, tranne quelli salvati in caso di urti o eventi rilevanti.

Vantaggi

Il primo vantaggio è la protezione legale: in caso di incidente o tamponamento, avere una registrazione video può aiutare a dimostrare le proprie ragioni, risparmiando tempo e denaro in perizie e contenziosi. Inoltre, le dashcam dissuadono anche atti vandalici o truffe ai danni degli automobilisti che si possono incontrare quotidianamente, come chi fa finta di essere investito o la truffa dello specchietto.

Oltre alla sicurezza, c’è anche un fattore legato alla tranquillità psicologica. Sapere che ogni movimento attorno all’auto è sorvegliato rende più sereni sia in viaggio che in sosta. E per chi ha figli neopatentati o presta l’auto, una dashcam può essere un utile strumento di controllo.

I dettagli dell’offerta

In occasione delle offerte del Prime Day 2025, la dashcam GKU 360° è disponibile su Amazon con un prezzo scontato del 20%, passando da 79,99 € a 63,99 €. Un investimento minimo per una protezione continua, giorno e notte.

La confezione include il supporto adesivo, il cavo di alimentazione lungo, e il manuale di istruzioni. Compatibile con qualsiasi tipo di auto, SUV o furgone, è una delle dashcam più versatili della categoria. Se vuoi prevenire danni, evitare sorprese e sentirti sempre protetto, questa è una delle offerte tech più intelligenti del Prime Day: una piccola videocamera per una grande sicurezza.