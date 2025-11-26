Proteggere l’auto è più semplice con le due dashcam in offerta Black Friday su Amazon, pensate per sicurezza, praticità e riprese ad alta qualità

Proteggere la propria auto non è mai stato così importante. La strada è un luogo imprevedibile, dove ai pericoli più soliti come incidenti, manovre brusche, tamponamenti distratti, si sommano tentativi di truffe, vandalismi e quei piccoli episodi in cui basta un attimo per ritrovarsi dalla ragione al torto.

Eppure una soluzione semplice, alla portata di tutti e sempre più diffusa, esiste: avere un occhio elettronico sempre vigile. È questo il ruolo delle dashcam, piccole telecamere che registrano ogni istante del viaggio, diventate ormai un vero alleato per chi vuole tutelarsi in ogni situazione. In occasione del Black Friday, due modelli molto apprezzati dagli automobilisti sono in offerta su Amazon, con soluzioni differenti per budget e funzionalità, ma entrambi pensati per aumentare concretamente la sicurezza a bordo.

Come funziona la dashcam

Il principio è semplice: la dashcam si installa sul parabrezza, solitamente vicino allo specchietto retrovisore, così da non intralciare la visuale e garantire un’inquadratura ampia della strada. Una volta accesa, registra in automatico ogni volta che l’auto è in movimento. I modelli più avanzati lavorano anche a vettura spenta, attivandosi grazie al sensore G in caso di urti, tentativi di effrazione o movimenti sospetti attorno al veicolo.

La registrazione avviene a cicli continui: quando la memoria è piena, i file più vecchi vengono sovrascritti. Ma non bisogna temere di perdere qualcosa di importante, perché gli eventi critici (come un impatto) vengono isolati in un archivio protetto. Oggi molte dashcam offrono due modalità di salvataggio: su scheda SD, rapida ed economica, e su cloud, utile soprattutto nei casi più gravi, come furti o danneggiamenti pesanti, perché consente di recuperare le immagini anche se l’auto viene portata via. È una tecnologia semplice, ma che in tanti Paesi è già considerata uno standard per la tutela degli automobilisti, perché permette di fornire prove chiare e immediate in caso di sinistri o truffe.

Protezione completa

Non tutte le dashcam sono uguali: cambiano qualità video, funzioni intelligenti, presenza o meno del display e la possibilità di riprendere anche il retro dell’auto. I modelli 70mai in offerta per il Black Friday, rappresentano un’offerta di fascia alta per due tra le dashcam più apprezzate.

70mai M310: pratica e compatta

Questo modello è pensato per chi vuole usare una dashcam senza complicazioni. La lente frontale grandangolare cattura un’ampia porzione della strada, la registrazione è costante e include anche la modalità parcheggio, che attiva la videocamera quando rileva movimenti sospetti. L’M310 è ideale per chi vuole spendere il giusto, ma ottenere comunque un importante salto avanti in termini di sicurezza. Le immagini vengono registrate in 2K su SD e possono essere recuperate rapidamente tramite app. Il rapporto qualità/prezzo è uno dei punti più apprezzati da chi l’ha già acquistata, e lo sconto del Black Friday la rende ancora più interessante.

70mai A800SE: qualità 4K e un pacchetto di funzioni professionali

Per chi vuole davvero il massimo, la 70mai A800SE è un modello premium che punta su qualità e precisione. Registra in 4K, garantendo dettagli nitidi anche a distanza, una caratteristica fondamentale in caso di incidenti o necessità di identificare targhe e movimenti sospetti. Il sensore notturno permette riprese molto più chiare rispetto alle dashcam tradizionali, mentre il sensore G registra automaticamente 3 minuti prima e 30 secondi dopo un impatto, salvando il tutto in un archivio protetto.

La A800SE è essere abbinata alla telecamera posteriore per una protezione totale a 360 gradi. Ha anche uno schermo integrato che permette di rivedere subito le scene registrate, senza passare dallo smartphone.