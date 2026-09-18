La normativa governativa sulla sospensione del bollo auto introduce una misura straordinaria per la tassa automobilistica, ma stabilisce parametri ben precisi sia sui tempi sia sulle caratteristiche dei veicoli interessati.
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Per chi scade la tassa a ottobre 2026?
Se la scadenza del bollo auto cade nell’ottobre 2026 (con termine ultimo di pagamento fissato al 30 novembre 2026), il versamento è obbligatorio: l’esenzione non si applica retroattivamente al 2026.
La norma in oggetto riguarda esclusivamente i termini ordinari di pagamento che cadono nel corso del 2027.
Quando e per chi scatta l’esenzione nel 2027
Per beneficiare dell’esenzione nel 2027 occorre soddisfare i criteri stabiliti dalla legge:
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Finestra temporale: il termine ordinario di pagamento deve cadere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
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Limiti di potenza per le autovetture: l’agevolazione spetta ai proprietari di auto a benzina o diesel (anche ibride) con potenza non superiore a 80 kW (circa 108 CV).
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Un solo veicolo per persona: l’esenzione vale per un solo mezzo assicurato. Se si possiedono più auto idonee, il beneficio si applica automaticamente a quella con la potenza inferiore (o con l’importo dovuto meno elevato).
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Regola per moto e ciclomotori: chi possiede un motociclo o ciclomotore a benzina beneficia dell’esenzione solo se non risulta soggetto al pagamento della tassa per un’autovettura fino a 80 kW.