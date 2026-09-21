Come capire se la tua auto diesel è Euro 5? Trova il codice di omologazione al punto V.9 del libretto. Guida rapida con elenco direttive e consigli.

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Identificare un’auto diesel Euro 5 è fondamentale sia per valutare l’acquisto di un veicolo usato, sia per capire se si è soggetti ai blocchi della circolazione attivi in diverse città italiane e regionali.

In particolare in Lombardia dal 1° ottobre 2026 le autovetture diesel Euro 5 saranno soggette a limitazioni dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, nelle aree urbane dei Comuni con più di 100.000 abitanti interessati: Milano, Brescia, Monza e Bergamo. La Regione lo indica esplicitamente nel proprio piano sulla qualità dell’aria. La stessa Giunta regionale starebbe lavorando ad una possibile proroga del blocco degli Euro 5 come richiesto anche dal Ministro Matteo Salvini.

Quali sono le modalità di verifica principali

Vediamo come verificare facilmente se la propria auto rientra nella classe ambientale dei diesel Euro 5.

Carta di circolazione (libretto di circolazione)

È il metodo definitivo e con valore legale.

Libretto nuovo (formato A4 folded/plastificato): consulta il riquadro 2, al punto (V.9). Lì è indicata la direttiva comunitaria antinquinamento.

(formato A4 folded/plastificato): consulta il riquadro 2, al punto (V.9). Lì è indicata la direttiva comunitaria antinquinamento. Libretto vecchio (formato cartaceo storico): trovi la dicitura nel riquadro 3, stampata in basso a testo esteso.

Direttive e codici di riferimento Euro 5

Nel campo (V.9) deve essere riportata una delle seguenti normative europee (o successive estensioni):

2005/55/CE Rif. 2008/74/CE linea B2

2006/96/CE B2

2009/108/CE

715/2007*692/2008 (Euro 5A o Euro 5B)

715/2007*566/2011

136/2014 (Euro 5b)

Anno di immatricolazione (indicatore di massima)

La classe Euro 5 è stata resa obbligatoria per tutte le nuove auto immatricolate dal 1° gennaio 2011.

Molti costruttori hanno commercializzato modelli Euro 5 già a partire da fine 2009 / inizio 2010.

Nota: L’anno di immatricolazione da solo non fa fede legale (un veicolo fine 2010 potrebbe essere ancora un Euro 4).

Verifica online tramite Portale dell’Automobilista o App

Inserendo la targa del veicolo sul sito ufficiale del Portale dell’Automobilista (o su app come iTarga), la scheda tecnica restituisce direttamente la classe ambientale dell’auto.