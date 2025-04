Saper distinguere gli pneumatici estivi da quelli invernali è fondamentale per ottimizzare la sicurezza durante i propri viaggi in auto durante l'anno

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Come distinguere gli pneumatici invernali da estivi per evitare sanzioni

Quando si parla di sicurezza su strada, pochi elementi sono importanti quanto la scelta degli pneumatici giusti. Le condizioni climatiche influiscono profondamente sul comportamento dell’auto, e montare gomme adatte alla stagione non è solo una questione di performance, ma anche di responsabilità. Tuttavia, non sempre è facile riconoscere a colpo d’occhio se uno pneumatico è estivo o invernale. Tra sigle, simboli e differenze spesso sottili, il rischio di confondersi è dietro l’angolo. In questo approfondimento andremo alla scoperta delle caratteristiche distintive di ciascun tipo di gomma, per aiutare gli automobilisti a fare una scelta consapevole e viaggiare sempre in sicurezza, con qualsiasi condizione meteorologica.

Caratteristiche degli pneumatici estivi

Gli pneumatici estivi sono progettati per offrire prestazioni ottimali in condizioni di clima caldo e asciutto, ma anche su strade bagnate durante le piogge estive. Le caratteristiche principali sono elencate di seguito:

durezza ottimizzata : la mescola di gomma degli pneumatici estivi è più dura rispetto a quella degli pneumatici invernali. Questa caratteristica è fondamentale per mantenere la rigidità alle alte temperature estive. Una mescola più dura previene l’eccessiva deformazione dello pneumatico, garantendo una maggiore aderenza e precisione di guida;

: la mescola di gomma degli pneumatici estivi è più dura rispetto a quella degli pneumatici invernali. Questa caratteristica è fondamentale per mantenere la rigidità alle alte temperature estive. Una mescola più dura previene l’eccessiva deformazione dello pneumatico, garantendo una maggiore aderenza e precisione di guida; minore resistenza al rotolamento: la mescola è studiata per minimizzare la resistenza al rotolamento, contribuendo a migliorare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni di CO2;

la mescola è studiata per minimizzare la resistenza al rotolamento, contribuendo a migliorare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni di CO2; tasselli più compatti e meno lamelle: il disegno del battistrada presenta tasselli più grandi e compatti con un numero ridotto di lamelle (le piccole fessure intagliate nella gomma). Questa configurazione massimizza la superficie di contatto con l’asfalto, offrendo un’eccellente aderenza e stabilità su strade asciutte;

il disegno del battistrada presenta tasselli più grandi e compatti con un numero ridotto di lamelle (le piccole fessure intagliate nella gomma). Questa configurazione massimizza la superficie di contatto con l’asfalto, offrendo un’eccellente aderenza e stabilità su strade asciutte; canali di scarico acqua ottimizzati: nonostante il focus sull’asciutto, gli pneumatici estivi sono dotati di canali longitudinali e trasversali progettati per evacuare rapidamente l’acqua in caso di pioggia. Questo aiuta a prevenire l’aquaplaning e a mantenere il contatto con la strada bagnata. Tuttavia, l’efficacia su bagnato è generalmente inferiore rispetto agli pneumatici invernali o all-season;

nonostante il focus sull’asciutto, gli pneumatici estivi sono dotati di canali longitudinali e trasversali progettati per evacuare rapidamente l’acqua in caso di pioggia. Questo aiuta a prevenire l’aquaplaning e a mantenere il contatto con la strada bagnata. Tuttavia, l’efficacia su bagnato è generalmente inferiore rispetto agli pneumatici invernali o all-season; spalle dello pneumatico robuste: sono spesso progettate per offrire una maggiore rigidità laterale, migliorando la tenuta in curva e la precisione di sterzata;

sono spesso progettate per offrire una maggiore rigidità laterale, migliorando la tenuta in curva e la precisione di sterzata; aderenza superiore sull’asciutto: grazie alla mescola più dura e al battistrada compatto, gli pneumatici estivi offrono un’aderenza eccezionale su asfalto asciutto, consentendo accelerazioni, frenate e curve più sicure e performanti;

grazie alla mescola più dura e al battistrada compatto, gli pneumatici estivi offrono un’aderenza eccezionale su asfalto asciutto, consentendo accelerazioni, frenate e curve più sicure e performanti; maneggevolezza precisa: la rigidità della mescola e del battistrada si traduce in una risposta dello sterzo più diretta e precisa, migliorando il controllo del veicolo;

la rigidità della mescola e del battistrada si traduce in una risposta dello sterzo più diretta e precisa, migliorando il controllo del veicolo; stabilità alle alte velocità: la struttura è progettata per mantenere la stabilità anche a velocità elevate, offrendo una guida più sicura in autostrada;

la struttura è progettata per mantenere la stabilità anche a velocità elevate, offrendo una guida più sicura in autostrada; frenata efficace: l’ampia superficie di contatto con l’asfalto garantisce spazi di frenata ridotti su superfici asciutte.

Caratteristiche degli pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali, invece, sono specificamente progettati per offrire prestazioni ottimali in condizioni di freddo, neve, ghiaccio e bagnato a basse temperature. Dunque sono caratterizzati da:

morbidezza ottimizzata: la mescola di gomma degli pneumatici invernali è significativamente più morbida rispetto a quella degli pneumatici estivi. Questa caratteristica è cruciale per mantenere l’elasticità e l’aderenza anche a temperature inferiori ai 7°C. Una mescola morbida permette alla stessa di “aggrapparsi” meglio alle superfici fredde e scivolose;

la mescola di gomma degli pneumatici invernali è significativamente più morbida rispetto a quella degli pneumatici estivi. Questa caratteristica è cruciale per mantenere l’elasticità e l’aderenza anche a temperature inferiori ai 7°C. Una mescola morbida permette alla stessa di “aggrapparsi” meglio alle superfici fredde e scivolose; elevata percentuale di silice: la mescola contiene una elevata percentuale di silice, un composto chimico che aiuta a mantenere la flessibilità della gomma anche a basse temperature e migliora l’aderenza sul bagnato e sul ghiaccio;

la mescola contiene una elevata percentuale di silice, un composto chimico che aiuta a mantenere la flessibilità della gomma anche a basse temperature e migliora l’aderenza sul bagnato e sul ghiaccio; elevata densità di lamelle: il tratto distintivo è l’alta densità di lamelle. Queste sono piccole fessure intagliate nella gomma che creano numerosi bordi mordenti. Questi aumentano la trazione sulla neve e sul ghiaccio, agendo come “artigli” che si aggrappano alla superficie;

il tratto distintivo è l’alta densità di lamelle. Queste sono piccole fessure intagliate nella gomma che creano numerosi bordi mordenti. Questi aumentano la trazione sulla neve e sul ghiaccio, agendo come “artigli” che si aggrappano alla superficie; tasselli più distanziati e profondi: i tasselli del battistrada sono generalmente più distanziati e più profondi rispetto a quelli estivi. Questa configurazione permette mantenere il contatto con la superficie stradale sottostante;

i tasselli del battistrada sono generalmente più distanziati e più profondi rispetto a quelli estivi. Questa configurazione permette mantenere il contatto con la superficie stradale sottostante; canali di scarico acqua larghi e profondi: gli pneumatici invernali sono progettati con canali più larghi e profondi per evacuare rapidamente grandi quantità di acqua e fango, riducendo significativamente il rischio di aquaplaning su strade bagnate e innevate;

gli pneumatici invernali sono progettati con canali più larghi e profondi per evacuare rapidamente grandi quantità di acqua e fango, riducendo significativamente il rischio di aquaplaning su strade bagnate e innevate; spalle dello pneumatico con design specifico: possono presentare un design più aperto e aggressivo per migliorare la trazione sulla neve fresca e soffice;

possono presentare un design più aperto e aggressivo per migliorare la trazione sulla neve fresca e soffice; aderenza superiore su neve e ghiaccio: grazie alla mescola morbida e all’elevata densità di lamelle, gli pneumatici invernali offrono un’aderenza notevolmente superiore su neve e ghiaccio rispetto a quelli estivi o all-season;

grazie alla mescola morbida e all’elevata densità di lamelle, gli pneumatici invernali offrono un’aderenza notevolmente superiore su neve e ghiaccio rispetto a quelli estivi o all-season; trazione ottimale su superfici scivolose: il disegno del battistrada e la mescola lavorano insieme per fornire una trazione efficace in fase di accelerazione, frenata e sterzata su superfici a bassa aderenza;

il disegno del battistrada e la mescola lavorano insieme per fornire una trazione efficace in fase di accelerazione, frenata e sterzata su superfici a bassa aderenza; frenata efficace a basse temperature: la mescola morbida contribuisce a ridurre gli spazi di frenata su strade fredde, bagnate e innevate;

la mescola morbida contribuisce a ridurre gli spazi di frenata su strade fredde, bagnate e innevate; maneggevolezza sicura in condizioni invernali: risulta migliorato il controllo del veicolo in condizioni difficili, offrendo una maggiore sicurezza durante la guida invernale.

Normative e periodi di utilizzo obbligatorio degli pneumatici stagionali

A livello nazionale, in Italia non esiste un obbligo generalizzato di utilizzare pneumatici estivi in un periodo specifico. Tuttavia, è importante considerare le normative relative all’uso di quelli invernali e le implicazioni per la stagione estiva. L’obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene a bordo è generalmente in vigore dal 15 novembre al 15 aprile. Tuttavia, questo periodo può variare a seconda delle ordinanze specifiche di regioni, province, comuni o singoli gestori stradali (come autostrade o strade di montagna). È fondamentale prestare attenzione alla segnaletica stradale che indica l’obbligo.

La legge prevede un periodo di tolleranza di un mese sia prima che dopo il periodo ufficiale. Questo significa che è possibile montare gli pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre e smontarli fino al 15 maggio senza incorrere in sanzioni. Chi non rispetta l’obbligo di circolazione con questo tipo di mescola o catene a bordo nei periodi e nelle zone in cui vige la normativa è soggetto a sanzioni amministrative.

In sintesi, riconoscere queste differenze e rispettare le normative vigenti in Italia non solo assicura il rispetto della legge, ma contribuisce anche a una guida più sicura e responsabile. Investire tempo nella comprensione e nell’applicazione di queste conoscenze è un passo essenziale verso una maggiore sicurezza stradale per sé e per gli altri utenti della strada.