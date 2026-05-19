iStock Disattivazione airbag passeggero anteriore: quando procedere, come si fa e cosa dice la legge

La disattivazione airbag del sedile anteriore è una procedura prevista da diverse Case automobilistiche, è importante però che sia effettuata solo in situazioni specifiche (per non alterare la sicurezza a bordo) ed esclusivamente seguendo le indicazioni date dal costruttore auto.

Ricordiamo infatti che l’airbag frontale del passeggero è un dispositivo indispensabile per viaggiare sicuri in macchina. Si tratta di un sistema che conosciamo tutti e che è stato progettato e realizzato proprio per proteggere gli occupanti a bordo in caso di forte urto e incidente.

Ci sono però alcuni casi in cui può essere necessario disattivarlo, la sicurezza va sempre al primo posto. Tra le circostanze possibili, la più frequente è il trasporto di neonati e bambini molto piccoli in auto, con seggiolino rivolto contro il senso di marcia, come dice la legge, posizionato sul sedile del passeggero anteriore.

Attenzione però: è necessario sapere quando bisogna disattivare l’airbag, come farlo correttamente, quando e come riattivarlo e quali rischi si corrono, per non compromettere la sicurezza in auto.

Quando disattivare l’airbag passeggero

Come già accennato, la situazione più comune è il trasporto di un bambino sul sedile anteriore, su un seggiolino rivolto all’indietro. È semplice capire perché è più sicuro disattivare l’airbag: un eventuale gonfiaggio a causa di un forte urto potrebbe provocare conseguenze molto gravi per il bimbo.

Ci sono differenti costruttori che, all’interno dei loro manuali d’uso e manutenzione, specificano e raccomandano di non utilizzare mai e per nessuna ragione il seggiolino rivolto all’indietro prima di disattivare l’airbag.

I casi in cui è bene non lasciare l’airbag attivo:

il costruttore lo richiede;

il seggiolino per bambini in auto è sul sedile del passeggero anteriore e posizionato contro il senso di marcia;

l’auto è dotata di uno specifico sistema manuale che consente di escludere il funzionamento dell’airbag.

È fondamentare ricordarsi di riattivare l’airbag, soprattutto quando sul sedile anteriore viaggiano adulti o bambini seduti frontalmente con sistemi di ritenuta adeguati.

Come si disattiva l’airbag del sedile anteriore

Su ogni auto e modello ci sono modalità di disattivazione airbag differenti. La maggior parte dei veicoli moderni e di ultima generazione però è dotata di sistemi molto semplici e intuitivi, con un interruttore dedicato, per una procedura facile e veloce.

Secondo i manuali ufficiali di diversi brand automobilistici, questo tasto generalmente è posizionato:

dentro il vano portaoggetti;

sul lato del cruscotto lato passeggero;

vicino alla portiera anteriore lato passeggero.

Ci sono anche modelli sui quali il comando può essere azionato tramite la chiave dell’auto.

Procedura tipica di disattivazione

Nonostante le caratteristiche differenti per ogni auto, in generale la procedura segue più o meno gli stessi passaggi, quasi sempre:

prima di tutto il motore deve essere spento , senza chiave nel quadro;

, senza chiave nel quadro; si deve individuare la posizione del selettore “Passenger Airbag”;

“Passenger Airbag”; quindi inserire la chiave nell’interruttore e ruotare il comando da ON a OFF.

Verificare che sul quadro strumenti o sul display compaia la spia “Airbag passeggero OFF”, su alcuni modelli sarà possibile vedere anche un messaggio sul display centrale o una spia luminosa sul tetto dell’abitacolo.

Spia airbag, cosa fare

Dopo aver disattivato l’airbag, è fondamentale controllare che la spia di conferma sia effettivamente accesa. Attenzione: se non compaiono avvisi o al contrario resta accesa una spia di errore del sistema SRS/Airbag, il consiglio è rivolgersi immediatamente presso un’officina autorizzata.

I costruttori auto e il meccanico ricordano che ignorare la spia airbag può significare andare incontro a gravi rischi per la sicurezza e causare malfunzionamenti del sistema di protezione.

Disattivazione manuale, non per tutti

Non tutte le auto sono dotate di un interruttore per la disattivazione airbag passeggero. Ci sono vetture che si servono di sistemi automatici basati sui sensori di peso del sedile, altri modelli invece non prevedono proprio la disattivazione e mantengono l’airbag sempre attivo.

I manuali ufficiali specificano chiaramente che, se il veicolo non dispone del commutatore PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), l’airbag anteriore rimane sempre attivo e quindi il sedile anteriore non deve mai essere usato per trasportare un bambino in un seggiolino rivolto all’indietro.

È possibile disattivare l’airbag in officina?

Ci sono auto senza interruttore dedicato, soprattutto i modelli più datati, per i quali la disattivazione può essere effettuata in officina autorizzata. È una procedura che deve essere eseguita esclusivamente da tecnici qualificati, senza mai provare con il fai-da-te, intervenendo sull’impianto elettrico o andando a scollegare i connettori. Attenzione perché può essere pericoloso e potrebbe anche compromettere il corretto funzionamento del sistema di sicurezza del veicolo in caso di necessità.

Cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada, all’articolo 172, disciplina “l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini”. A tale proposito dice: “I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata”. Il sedile posteriore, secondo gli esperti e la legge, è la soluzione più sicura per il trasporto dei piccolini in macchina.

Se però si decide consapevolmente di utilizzare il sedile anteriore con un seggiolino in cui il bimbo ha lo sguardo rivolto all’indietro, allora l’airbag frontale deve obbligatoriamente essere disattivato.

Le multe

All’articolo 172 del CdS è possibile anche leggere quali sono le sanzioni per chi non rispetta la legge, nello specifico il Codice indica che: “Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme […], è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi”.

E inoltre: “Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 167”.

Ricorda di riattivarlo

Uno degli errori più frequenti è dimenticare l’airbag disattivato anche dopo aver tolto il seggiolino per bambini dall’auto. Quando il sedile anteriore viene usato da un adulto, l’airbag deve essere sempre e immediatamente attivato.

La riattivazione di solito si può fare seguendo la stessa procedura, ruotando il selettore da OFF a ON e verificando l’accensione della spia di conferma.

Come abbiamo visto finora quindi la disattivazione airbag non è semplice come sembra. In realtà coinvolge uno dei principali sistemi di sicurezza della propria vettura e deve essere effettuata solo nei casi previsti dal costruttore (e dalla legge).

Il nostro consiglio è di consultare sempre prima il manuale di uso e manutenzione auto oppure chiedere direttamente a un’officina specializzata o addirittura alla rete ufficiale della casa automobilistica. Ogni modello può prevedere dei sistemi e delle procedure differenti, posizioni diverse dell’interruttore ed eventuali automatismi specifici da conoscere.

Airbag e seggiolini devono essere sempre usati in maniera corretta in auto, per proteggere davvero chi viaggia a bordo, compresi i passeggeri più piccoli.