Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Gomme sgonfie consumi

Il Belpaese è penalizzato da uno dei parchi auto più vetusti d’Europa, dove la maggior parte dei veicoli circola con mescole sgonfie. Con la crescita delle temperature in vista di una estate rovente, molti automobilisti italiani dovrebbero controllare lo stato di manutenzione degli pneumatici prima di mettersi al volante delle loro auto.

Prima di tutto in termini di sicurezza una massima aderenza al suolo può salvare la vita, ma vi sono benefici quotidiani anche al distributore di benzina. Secondo i dati elaborati da Bridgestone, leader globale nel settore degli pneumatici premium e delle soluzioni di mobilità sostenibile, con mescole leggermente sgonfie si consuma già un 3% in più di carburante. Secondo alcuni studi di enti di ricerca, tra cui l’Oak Ridge National Laboratory (ORNL) uno dei più importanti laboratori di ricerca scientifica degli Usa, si può arrivare fino al 10% di spesa in più presso i distributori se non si gonfiano le mescole.

L’importanza degli pneumatici

Si parla tanto di potenza, ma come diceva un noto spot di un produttore di gomme, non è nulla senza il controllo. Il punto di contatto tra il veicolo e la strada è quello che determina frenata, stabilità e tenuta in curva. La frenata, la stabilità e la tenuta di strada possono variare con mescole usurate. Sebbene gli pneumatici siano importantissimi, sempre più automobilisti tendono a trascurarli. Quindi il primo suggerimento è quello di fermarvi presso un rivenditore o un gommista per un controllo specifico.

Con una riduzione del 20% della pressione corretta delle mescole, infatti, il consumo di carburante aumenta del 3%, mentre se la riduzione arriva al 30%, il consumo cresce di circa 4-5%, a 55% si arriva vicino al 10%. Dopo una analisi decennale sugli effetti di qualsiasi elemento delle auto sui consumi (dai finestrini aperti al carico sul tetto), quantificando una penalizzazione del consumo di carburante fino al 10% in caso di bassa pressione degli pneumatici, sono emersi tutti i rischi correlati.

I pericoli legati alla guida con mescole sgonfie

Prima di tutto le mescole sotto-gonfiate aumentano la resistenza al rotolamento, provocando una deformazione dello pneumatico e un aumento dei consumi. Con una pressione non corretta si tende a modificare l’impronta a terra e di conseguenza anche le prestazione in fase di frenata. In caso di emergenza uno spazio di frenata più lungo può fare una enorme differenza.

L’usura irregolare provoca costi doppi. Il principio è il seguente: chi gonfia troppo consuma il centro, chi gonfia poco consuma i bordi. Si spendono più soldi per la sostituzione in caso di errori. Se la mescola è gonfiata nel modo errato in caso di pioggia potrebbe non smaltire correttamente l’acqua, aumentando il rischio di perdere il controllo del veicolo. Pneumatici fuori norma per profondità residua del battistrada, misure o omologazione espongono a multe e, qualora si incorra in un crash, a una maggiore responsabilità legale.

Risulta quindi essenziale controllare regolarmente le condizioni delle mescole, in particolar modo prima di un viaggio. Un controllo degli pneumatici richiede solo un paio di minuti e può garantirvi viaggi piacevoli e sicuri. Per questo motivo vi consigliamo di recarvi subito da un gommista di fiducia e di farvi fare un bel gonfiaggio per scongiurare problemi.