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123RF Finanziamento auto usata: come spuntare condizioni più vantaggiose

La disciplina del credito al consumo -ovvero del finanziamento – si applica anche all’acquisto di beni come un’auto usata, purché la cifra rientri nel perimetro del credito ai consumatori erogato da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche tramite un venditore come il concessionario. Il prestito può perciò essere finalizzato all’acquisto dell’auto oppure non finalizzato, come accade nel prestito personale.

Su queste basi non bisogna confondere la rata sostenibile con il finanziamento conveniente. Una rata leggera può nascondere una durata troppo lunga, spese accessorie consistenti, polizze nel pacchetto o formule con valore finale. I parametri da guardare per confrontare le offerte sono il TAN e il TAEG, l’indicatore più completo del costo del credito che comprende, oltre agli interessi, anche gran parte delle spese e degli oneri collegati al finanziamento.

Concessionaria ufficiale, autosalone o privato

Quando l’auto usata è venduta da una concessionaria ufficiale o da un commerciante indipendente, il canale più frequente è il prestito finalizzato, chiamato anche credito collegato. In termini operativi il salone fa da tramite, la pratica si chiude più velocemente, il denaro viene versato al venditore e il cliente ha davanti un’offerta confezionata insieme all’auto.

Quando invece la vettura arriva da un privato salta questo meccanismo. La strada più frequente è il prestito personale ovvero il finanziamento non finalizzato e non collegato all’acquisto di un bene specifico o di un servizio. Il compratore non è vincolato alla finanziaria del venditore e può muoversi con maggiore autonomia. Di contro deve costruirsi da solo il confronto tra le offerte e ottenere il via libera del finanziatore prima di chiudere l’acquisto.

SECCI, Standard European Consumer Credit Information

Se c’è un documento che conta è il SECCI, Standard European Consumer Credit Information, il modulo europeo informativo sul credito ai consumatori. Deve essere consegnato quando il cliente chiede informazioni su un prestito e in ogni caso prima della firma per rendere confrontabili le offerte di più intermediari e consentire una scelta consapevole. Al suo interno ci sono importo finanziato, durata, rate, costi, TAN, TAEG e le altre voci per capire quanto si sta pagando.

Un secondo aspetto da considerare riguarda le polizze e i costi accessori. Il TAEG comprende interessi e costi che il consumatore dovrà pagare con esclusione di alcune spese come quelle notarili e delle polizze facoltative.

Ogni commerciante indipendente, in particolare, può offrire al cliente la possibilità di accedere a un finanziamento attraverso una finanziaria convenzionata, seguendo le stesse procedure, inclusa la consegna del modulo SECCI già in fase di preventivo.

In parallelo l’acquirente mantiene piena autonomia nella scelta delle modalità di pagamento e può concludere l’acquisto anche in contanti con le risorse ottenute tramite un prestito bancario o da una finanziaria indipendente non legata all’autosalone.

Come ottenere davvero condizioni migliori

Per migliorare un finanziamento su auto usata bisogna agire prima della firma. La leva più forte è la comparazione preventiva. Significa chiedere il SECCI al concessionario o al commerciante, poi confrontarlo con almeno una o due offerte esterne di prestito personale o di altro credito al consumo. Il fatto che il SECCI esista proprio per rendere confrontabili è la prova che il legislatore sa bene quanto il confronto sia decisivo.

La seconda leva è l’anticipo. Anche quando il venditore non lo dice apertamente, finanziare meno capitale aiuta quasi a contenere il costo del credito perché riduce la base su cui si calcolano interessi e oneri. Non c’è una percentuale valida per tutti, ma una logica: se si può evitare di finanziare l’intero prezzo dell’auto si aumenta il margine per avere una rata più sana e si riduce il rischio di finire con un debito sproporzionato rispetto al valore reale del veicolo che sull’usato tende a scendere più rapidamente.

La terza leva è la durata. Allungare il piano di rimborso può aiutare a respirare sul mensile, ma quasi sempre peggiora il conto finale. Gli interessi dipendono dal tasso, dall’importo e dalla durata del prestito. Di conseguenza una rata più bassa ottenuta spalmando il debito per un periodo lungo è un compromesso costoso. Su un’auto usata il problema è più evidente perché si rischia di continuare a pagare quando il veicolo ha perso molto valore o richiede già manutenzioni rilevanti.

La quarta leva è la pulizia del contratto. Bisogna capire se si è davanti a un finanziamento rateale classico o a formule più complesse, magari con maxi-rata finale o servizi impacchettati. Nel chiudere un procedimento sui finanziamenti auto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affrontato i temi legati a prezzi, TAEG, spese e presentazione trasparente delle condizioni economiche nei prodotti finanziari collegati alla vendita di veicoli.

Quanto conta il merito creditizio

Le condizioni migliori non dipendono solo dalla bravura nel negoziare ma anche dal profilo del richiedente. Banca o finanziaria valutano il merito di credito prima di erogare il prestito: reddito stabile, storico dei pagamenti pulito, rapporto tra rata e reddito credibile e documentazione ordinata incidono sull’offerta ricevuta. Il consumatore deve ricevere informazioni chiare con l’intermediario è chiamato a verificare la sostenibilità del finanziamento prima di concederlo.

Chi è alla ricerca di condizioni migliori deve arrivare alla richiesta con i conti a posto: meno esposizioni aperte, meno domande di credito ravvicinate, documenti reddituali pronti, un anticipo più elevato e una richiesta coerente con la propria capacità di rimborso.

Un buon finanziamento è tale se lascia margini di uscita se le condizioni cambiano. Sul credito ai consumatori ci sono due tutele: il diritto di recesso entro 14 giorni dalla firma, senza dover dare spiegazioni, e il diritto al rimborso anticipato del finanziamento prima della scadenza. Il consumatore che recede dopo aver già ricevuto il prestito deve restituire la somma entro 30 giorni con gli interessi maturati. Chi estingue in anticipo ha diritto alla riduzione di interessi e costi secondo la disciplina vigente.

Il caso dell’auto usata venduta da un privato

Quando l’auto usata è venduta da un privato, il prestito personale è la strada più lineare. In questo scenario, l’acquisto viene sostenuto attraverso un prestito personale, attivato su richiesta dell’acquirente presso una finanziaria indipendente oppure tramite il proprio istituto bancario. Si tratta di una soluzione priva di vincoli di destinazione che prevede l’erogazione della somma sul conto corrente del cliente con un rimborso strutturato secondo un piano definito nel tempo e a un tasso d’interesse concordato.