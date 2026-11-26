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Sono previste, però, alcune agevolazioni per chi deve raggiungere la città occasionalmente e per determinate categorie di residenti. Lo Scudo Verde è la zona a traffico limitato ambientale istituita dal Comune di Firenze per controllare gli accessi dei veicoli più inquinanti. Il sistema utilizza varchi telematici che rilevano automaticamente le targhe dei mezzi in ingresso. Le restrizioni sono attive 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana: non si tratta quindi di un divieto limitato alle fasce orarie di punta.

Quali auto non possono circolare a Firenze dal 1° dicembre

La novità principale riguarda le autovetture. Con l'avvio della seconda fase, il divieto viene esteso alle auto a benzina Euro 1 e alle diesel Euro 2. Si tratta, indicativamente, di vetture immatricolate prima del 1997 per le benzina e prima del 2001 per le diesel. Per verificare l'effettiva classe ambientale, tuttavia, occorre fare riferimento alla documentazione del veicolo e non soltanto all'anno di immatricolazione.

In sintesi, le categorie interessate sono:

Auto a benzina: Euro 0 ed Euro 1.

Auto diesel: Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Ciclomotori e motocicli: veicoli appartenenti alle classi Euro 0 ed Euro 1, secondo le rispettive categorie e alimentazioni.

Quadricicli: veicoli Euro 0 ed Euro 1.

Autobus e autosnodati diesel: fino alla classe Euro 2.

Veicoli per il trasporto di merci: benzina e diesel fino alla classe Euro 1.

Le limitazioni riguardano quindi anche mezzi diversi dalle automobili private. Per conoscere nel dettaglio le categorie coinvolte è disponibile la tabella pubblicata da Servizi alla Strada, la società che gestisce il sistema.

Scudo Verde attivo 24 ore su 24: come funzionano i controlli

L'area dello Scudo Verde è sorvegliata da telecamere installate nei varchi di accesso. I dispositivi leggono le targhe e verificano se il veicolo è autorizzato a entrare. Il controllo è attivo sette giorni su sette, senza interruzioni. Chi circola con un mezzo soggetto a divieto e senza una deroga valida rischia quindi una sanzione. È importante ricordare che lo Scudo Verde non coincide con la ZTL del centro storico: le due aree hanno regole e funzioni differenti. Un'autorizzazione per la ZTL può comunque consentire l'accesso anche allo Scudo Verde, secondo le condizioni previste dal Comune.

Tre giorni di accesso gratuito per chi arriva da fuori

Per rendere graduale l'applicazione delle nuove restrizioni, il Comune ha introdotto alcuni bonus che permettono di circolare in deroga anche con i veicoli interessati dai divieti. La prima possibilità riguarda chiunque debba entrare a Firenze occasionalmente, indipendentemente dalla residenza. È previsto un bonus di tre giorni di accesso, anche non consecutivi, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2026 e il 30 novembre 2027. Per questa agevolazione non è necessario registrare preventivamente la targa. Si tratta di una possibilità una tantum, che non può essere rinnovata.

Fino a 50 giorni di accesso per i residenti a Firenze

Sono previste agevolazioni specifiche anche per chi vive nell'area metropolitana. I residenti nella Città Metropolitana di Firenze possono ottenere 25 giorni all'anno di accesso in deroga, anche non consecutivi, per un massimo di tre anni. Per usufruire del bonus è necessario registrare preventivamente la targa sul portale di Servizi alla Strada. Per chi risiede nel Comune di Firenze è previsto un ulteriore bonus di 25 giorni all'anno. Sommando le due agevolazioni, i residenti del capoluogo possono quindi arrivare a 50 giorni di circolazione in deroga ogni anno. I bonus hanno validità massima dal 1° dicembre 2026 al 30 novembre 2029. I giorni non utilizzati non possono essere trasferiti all'anno successivo.

La deroga per gli over 75 con ISEE inferiore a 16.500 euro

Tra le novità introdotte dal Comune c'è anche una deroga speciale per gli automobilisti più anziani in condizioni economiche particolari. Potranno continuare a utilizzare i veicoli interessati dalle nuove restrizioni i residenti nel Comune di Firenze che abbiano più di 75 anni e un ISEE inferiore a 16.500 euro.

Per ottenere l'autorizzazione è necessario registrare la targa attraverso il portale di Servizi alla Strada e presentare la documentazione richiesta. La deroga è rinnovabile e riguarda esclusivamente i veicoli coinvolti nella seconda fase dello Scudo Verde: non consente quindi di utilizzare mezzi già sottoposti ai divieti precedenti. Restano inoltre confermate altre esclusioni e deroghe, tra cui quelle previste per i veicoli con contrassegno disabili, alcuni mezzi di soccorso e volontariato, i veicoli utilizzati per interventi urgenti e quelli alimentati a metano, GPL o bifuel, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

Come verificare se la propria auto può entrare nello Scudo Verde

Prima di raggiungere Firenze è consigliabile controllare la classe ambientale del proprio veicolo e verificare se la targa risulta autorizzata. Il Comune mette a disposizione un servizio online gestito da Servizi alla Strada, attraverso il quale è possibile effettuare la verifica inserendo direttamente il numero di targa. La seconda fase dello Scudo Verde rappresenta un ulteriore passo verso la limitazione dei veicoli più vecchi e inquinanti. Per gli automobilisti, però, la questione non riguarda soltanto la classe Euro: conoscere le deroghe e registrare corret