La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Sentire un fischio improvviso mentre guidi genera subito ansia: la domanda "posso continuare o resto a piedi?" è normale

Mentre stai guidando la tua auto, premi l’acceleratore e senti un fischio che prima non c’era. È facile pensare subito al peggio, ma spesso la causa è molto meno grave di quanto immagini. Esiste però un modo preciso per distinguere la tipologia di guasto. Ti spiego subito a quale dettaglio devi fare attenzione per capire quando è opportuno fermarsi evitando di danneggiare il motore.

Devo fermarmi o posso proseguire?

Per capire se devi fermarti subito o se puoi proseguire almeno fino all’officina, presta attenzione al rumore che senti. Ci sono 2 situazioni ben distinte, la prima ti consente di guidare fino al meccanico (con prudenza e senza tirare le marce), nonostante il suono sia un po’ fastidioso. Questo se e solo se:

senti un “ soffio” d’aria forte : se quando acceleri senti un rumore simile a un forte vento che sparisce appena lasci il gas, la causa potrebbe essere legata a un manicotto rotto . Potresti vedere anche del fumo nero uscire dallo scarico e percepire l’auto “rallentata”;

: se quando acceleri senti un rumore simile a un forte vento che sparisce appena lasci il gas, la causa potrebbe essere legata a un . Potresti vedere anche del fumo nero uscire dallo scarico e percepire l’auto “rallentata”; senti un sibilo leggero e progressivo: se senti un fischio che aumenta all’aumentare dei giri del motore (e diminuisce viceversa) molto probabilmente una guarnizione dello scarico sfiata. Alcune volte questo problema è riconducibile alla turbina che si sta deteriorando, ma finché il rumore non è metallico, puoi guidare l’auto fino all’officina.

Devi fermarti subito (e chiamare il carroattrezzi) in un solo caso, ovvero quando senti un fischio metallico o uno stridulo. Come riconoscerlo? Se il suono è acuto, simile a metallo che sfrega contro metallo, allora spegni immediatamente il motore. Questo indica che la turbina è danneggiata internamente, se continui a guidare i frammenti metallici finiranno nel motore, obbligandoti a rifare tutto il propulsore, con costi altissimi.

Perché l’auto fischia?

Per capire cosa sta succedendo, devi sapere che tutto il sistema di sovralimentazione lavora a pressioni e velocità altissime. Queste tipologie di guasti mi capitano molto spesso in officina:

sfiato del manicotto : il turbo spinge aria compressa verso il motore passando attraverso l’intercooler. I tubi di collegamento sono in gomma e, col tempo, si crepano. Quando acceleri, la pressione allarga la crepa e l’aria esce sibilando;

: il turbo spinge aria compressa verso il motore passando attraverso l’intercooler. I tubi di collegamento sono in gomma e, col tempo, si crepano. Quando acceleri, la pressione allarga la crepa e l’aria esce sibilando; usura della turbina: molto spesso la causa è semplicemente l’olio motore trascurato. Se l’olio è vecchio e usurato, non riesce più a proteggere i componenti come dovrebbe e finisce per danneggiare il turbocompressore, portandolo alla rottura molto prima del tempo.

I consigli del meccanico

In base alla mia esperienza, la vita della tua turbina dipende quasi interamente da come tratti l’olio motore. Ecco cosa devi fare per evitare spese impreviste: