Sempre più tratte autostradali adottano il sistema Free Flow: niente caselli e pagamento digitale. Scopri dove si trova e come evitare sanzioni

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Free Flow in Italia: come funzionano le autostrade senza caselli

Immaginate di percorrere un tratto autostradale senza rallentare, senza code al casello, senza dover estrarre il Telepass o inserire la carta di credito nel lettore. Il sistema Free Flow esiste già, funziona, ed è operativo su alcuni tratti della rete autostradale italiana. In altri paesi europei è realtà da anni ma in Italia il suo arrivo ha richiesto un percorso lungo e non privo di intoppi. Oggi chi percorre certe tratte lo incontra senza averne magari piena consapevolezza, e capire come funziona, dove si trova e soprattutto come si paga è utile per non trovarsi con spiacevoli sorprese qualche settimana dopo il viaggio.

Come funziona il Free Flow

In un sistema tradizionale, l’automobilista si ferma al casello o rallenta fino a quasi fermarsi con il Telepass, e il pagamento avviene in tempo reale. Nel Free Flow non esistono caselli fisici: il veicolo transita a velocità normale sotto portali attrezzati con telecamere ad alta risoluzione e lettori di transponder.

Le telecamere fotografano la targa del veicolo in transito, i sensori rilevano eventuali transponder Telepass attivi a bordo, e il sistema calcola il pedaggio dovuto in base alla tratta percorsa. Se il veicolo è dotato di Telepass, l’addebito avviene automaticamente come avverrebbe a un casello tradizionale. Se invece il veicolo non ha un transponder, la targa viene registrata e il pagamento deve essere effettuato in un secondo momento, entro i termini previsti.

Il sistema è capace di gestire traffico intenso senza rallentamenti, differenziare le tariffe per categoria di veicolo e operare in qualsiasi condizione atmosferica, anche con pioggia intensa o scarsa visibilità. I portali di rilevamento sono strutturalmente simili a quelli degli autovelox fissi che già costellano la rete stradale italiana: un arco metallico che attraversa tutte le corsie, attrezzato con sensori e telecamere rivolte verso il basso, in grado di leggere la targa anteriore e posteriore di ogni veicolo in transito.

Quali tratti sono coinvolti

In Italia il sistema Free Flow è operativo su alcuni nodi e tratte specifiche, principalmente laddove l’installazione di caselli tradizionali sarebbe strutturalmente complicata o causerebbe rallentamenti incompatibili con i volumi di traffico. I tratti in questione sono: Autostrada delle Langhe (Asti-Cuneo), Pedemontana Lombarda, Tangenziale di Como, Tangenziale di Varese e il Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (Corda Molle).

La rete si estenderà progressivamente: il Piano Nazionale Integrato dei Trasporti prevede l’adozione del Free Flow su un numero crescente di tratte nei prossimi anni, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza complessivi e migliorare la fluidità del traffico sui nodi più congestionati. Chi non è sicuro di percorrere tratte Free Flow può verificarlo direttamente sui siti dei singoli gestori autostradali che indicano chiaramente le modalità di pedaggio su ciascuna tratta.

Come avviene il pagamento

Qui sta il punto che più di tutti crea incertezza, soprattutto per chi percorre per la prima volta un tratto Free Flow senza Telepass. La risposta dipende dal tipo di veicolo e dalla dotazione a bordo. Chi ha il Telepass non deve fare nulla: il transponder viene rilevato dal portale, il pedaggio viene calcolato e addebitato automaticamente sul conto associato, esattamente come avviene ai caselli tradizionali. Nessun passaggio aggiuntivo richiesto come nessun termine da rispettare manualmente.

Chi non ha il Telepass viene identificato tramite la lettura della targa. In questo caso, il gestore della tratta invia una comunicazione all’intestatario del veicolo (ricavando i dati dal Pubblico Registro Automobilistico) con le istruzioni per effettuare il pagamento. I metodi disponibili variano per gestore ma tipicamente includono il pagamento online sul sito dedicato, tramite app, presso tabaccherie o uffici postali convenzionati, o chiamando un numero verde. I termini variano ma generalmente si hanno dai 5 ai 15 giorni dal transito per effettuare il pagamento volontario prima che scattino eventuali procedure di recupero.

Per i veicoli stranieri il sistema funziona in modo analogo, con accordi tra gestori europei per l’identificazione delle targhe estere e la notifica ai proprietari attraverso i canali competenti nel paese di residenza.

Vantaggi e svantaggi

Il Free Flow ha dalla sua parte argomenti che è difficile contestare in modo razionale. L’eliminazione delle code ai caselli riduce i tempi di percorrenza in modo misurabile, specialmente nei periodi di traffico intenso come i weekend estivi o le festività. Meno code significa meno consumi di carburante in marcia lenta, meno emissioni nell’area immediata dei caselli, meno incidenti da tamponamento nelle code in attesa di pagare. Per le tratte urbane e periurbane, dove il casello tradizionale è già oggi spesso un rallentamento anomalo rispetto alla velocità di scorrimento della tratta, il beneficio è immediato e percepibile da tutti.

Sul fronte dei gestori, il risparmio sui costi di gestione delle barriere fisiche è considerevole. Parte di queste risorse potrebbe essere reinvestita nella manutenzione della rete. Degli svantaggi però esistono: il sistema dipende dalla qualità di lettura delle targhe: targhe sporche, danneggiate, parzialmente oscurate o difficilmente leggibili per ragioni tecniche possono generare errori di identificazione. Per chi non ha un transponder, c’è la responsabilità di ricordarsi di verificare se si è percorsa una tratta soggetta a pedaggio e di procedere al pagamento entro i termini, cosa che richiede un’attenzione attiva non sempre scontata. E per chi usa veicoli intestati a terzi come auto aziendali, noleggi, veicoli intestati a familiari, la catena di notifica può allungarsi e complicarsi.

Cosa succede se non si paga

Si hanno 15 giorni dal passaggio per pagare in autonomia senza che sia necessaria alcuna notifica, dopo i quali si riceve un sollecito di pagamento, che ricade sulle spese dell’automobilista. Se non si procede al pagamento arriva la vera e propria sanzione amministrativa, che può variare da 87 a 344 euro e la perdita di due punti sulla patente.

Per chi percorre regolarmente tratte Free Flow senza Telepass e si trova a gestire frequenti pagamenti postumi, la soluzione più pratica resta quella di dotarsi di un transponder: elimina il problema alla radice, garantisce la certezza dell’avvenuto pagamento e, su molte tratte, permette di accedere a tariffe agevolate rispetto all’esazione ordinaria. Non è obbligatorio, ma in un’epoca in cui le tratte Free Flow sono destinate a moltiplicarsi, averlo è sempre più una comodità difficile da rimpiazzare.