La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Un tecnico specializzato verifica l'allineamento tra pastiglia e disco durante la manutenzione dell'impianto frenante per eliminare i rumori molesti

Quando senti un fischio provenire dalle ruote, il primo pensiero va subito ai freni. La domanda che sento più spesso è: “Posso continuare a guidare o devo fermarmi subito?”. Da professionista, so che quel rumore ti mette in allarme, e fai bene a prestare attenzione. Il sistema frenante può comunicarti due diverse problematiche: o sei di fronte a un semplice “fastidio” oppure purtroppo il pericolo è imminente. Vediamo come capirlo senza fare danni.

Quando devi fermarti immediatamente

Ci sono situazioni in cui è necessario interrompere la marcia e chiamare il soccorso stradale per evitare che un componente usurato comprometta l’intero gruppo frenante. Due rumori in particolare segnalano delle condizioni critiche, in questo caso continuare a guidare significa aggravare rapidamente il problema. Vediamo quali sono:

fischio continuo mentre stai guidando (anche senza frenare): se senti uno stridulo costante mentre procedi lungo la strada, significa che qualcosa sta interferendo con la libera rotazione della ruota. Può capitare che un piccolo detrito sia entrato nel sistema frenante e tocchi il disco, oppure che la pinza freno sia rimasta bloccata non rientrando più nella sua sede. In entrambi i casi, questo contatto continuo genera calore e attrito che finiscono per rovinare il disco, scavando solchi profondi che ne compromettono la durata e l’efficienza;

rumore di "ferro contro ferro" durante la frenata: se quando premi il pedale del freno senti un suono metallico, significa che il materiale d'attrito è completamente esaurito e la piastra di supporto della pastiglia sta lavorando direttamente sul disco. In questa condizione la capacità di arresto è drasticamente ridotta e ogni chilometro percorso rovina irreparabilmente la superficie del disco, costringendoti a una sostituzione totale.

Quando puoi continuare a guidare

Fortunatamente, non tutti i fischi indicano un pericolo. Esistono condizioni in cui il rumore è puramente acustico e non pregiudica la funzionalità dell’impianto frenante. In questi casi, puoi proseguire il tuo tragitto e programmare un controllo in officina senza l’urgenza del carro attrezzi:

fischio quando sei quasi fermo : se avverti il rumore solo negli ultimi metri della frenata, proprio un istante prima di arrestare completamente l’auto, si tratta solitamente di cristallizzazione delle pastiglie o di un accumulo di polvere tra le parti. In questa specifica situazione puoi guidare tranquillamente, il sistema è integro e il fischio è solo un fastidio acustico che non pregiudica la sicurezza della frenata;

fischio intermittente mentre sterzi: se il suono compare e sparisce solo quando giri il volante a destra o a sinistra, la causa è spesso un leggero scalino che si è formato sul disco del freno a causa della sua usura; le pastiglie, muovendosi leggermente durante la sterzata, lo toccano producendo questo rumore. Anche in questo caso non sei in una condizione di emergenza, ma è un segnale che ti suggerisce di far ispezionare l'impianto e programmare la sostituzione prima che l'usura del disco diventi eccessiva.

I costi della riparazione

In officina, il mio compito è ripristinare il corretto scorrimento delle parti meccaniche e la funzionalità dell’impianto. Non mi limito a sostituire i componenti, ma eseguo una pulizia profonda dei residui ferrosi e applico una pasta ceramica per agevolare lo scorrimento della pinza freno. Per una comune utilitaria, i costi variano drasticamente in base alla tempestività del tuo intervento:

casi critici : se hai ignorato lo stridulo continuo o il rumore “ferro contro ferro”, l’intervento diventa più oneroso poiché il danno ai dischi o il surriscaldamento della pinza richiedono la sostituzione totale dei componenti. In questo caso, la spesa media per il kit completo (dischi e pastiglie) e la manodopera oscilla tra 280 e 550 euro ;

casi lievi: se il fischio è limitato alla fase finale della frenata o a una leggera risonanza in sterzata, l'intervento prevede in genere la sostituzione del materiale d'attrito. La spesa si aggira attorno a cifre dai 90 ai 250 euro, a seconda del caso specifico.

Il mio consiglio è quello di agire ai primi segnali, se intervieni subito, eviti che l’usura delle pastiglie comprometta i dischi freno, risparmiando oltre il 50% sul conto finale. Dopo ogni intervento sui freni, evita frenate violente per i primi 500 km. I componenti devono “rodarsi” e adattarsi l’uno all’altro, un surriscaldamento eccessivo su pezzi appena montati potrebbe cristallizzare il materiale d’attrito, facendo tornare immediatamente il fischio o la vibrazione in frenata.