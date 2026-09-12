Il bloccaggio dei freni posteriori dopo una sosta prolungata sul bagnato è un problema comune che non deve allarmarti, l’auto resta frenata perché l’umidità ha fatto ossidare il metallo, saldando la pastiglia al disco o le ganasce al tamburo. Vediamo come sbloccarli subito direttamente dal posto di guida senza rompere il materiale d’attrito ed evitare costose riparazioni.
Indice
Come procedere per sbloccarli
Quando le ruote posteriori sono inchiodate, dare una forte accelerata in avanti rischia soltanto di staccare di netto il ferodo dalla piastrina metallica. Per separare i componenti senza romperli devi applicare un carico alternato, seguendo questa procedura:
- disinserisci il freno di stazionamento: rilascia del tutto la leva manuale oppure premi a fondo il pedale del freno e premi il pulsante del freno a mano elettrico, verificando che la spia rossa con la lettera P sul cruscotto sia spenta;
- esegui la manovra di basculamento: inserisci la retromarcia e rilascia lentamente la frizione finché avverti il retrotreno alzarsi, poi ripremi subito il pedale prima di far spegnere il motore;
- inverti la spinta: metti la prima marcia e ripeti la stessa identica spinta in avanti. L’inversione di marcia flette i punti di contatto e rompe la pellicola di ruggine che si è creata;
- ripeti l’inversione di marcia fino allo sblocco: inverti il carico sui freni posteriori finché avverti il classico schiocco metallico di sblocco facendo attenzione a non sovraccaricare il gruppo frizione (circa 5 o 6 cicli). A sblocco avvenuto metti in folle e fai avanzare il veicolo per verificare che le ruote girino libere senza trascinamenti o impuntamenti.
Perché le ruote posteriori si incollano dopo la sosta
Questo fenomeno non dipende dalla rottura della pinza o da un guasto idraulico, ma da una reazione chimica superficiale tra disco o tamburo e ferodo. L’incollaggio si verifica a causa di precise condizioni fisiche e meccaniche:
- umidità e porosità: dischi e tamburi sono realizzati in una lega ferrosa molto porosa che a contatto con l’acqua piovana o il sale stradale produce un sottile strato di ossido in pochissimo tempo;
- pressione di serraggio costante: le pastiglie o le ganasce restano premute contro il metallo bagnato per tutta la durata del parcheggio, intrappolando l’acqua e facendo incollare il ferodo al disco;
- differenziale termico: parcheggiare con l’impianto frenante caldo durante una giornata fredda favorisce la formazione di ossido all’interno del gruppo ruota, saldando le superfici non appena il metallo cala di temperatura.
Errori da evitare
Spesso l’errore più grave non è il blocco iniziale, ma il tentativo scorretto di forzare molto la vettura provocando danni al materiale d’attrito. Vediamo le manovre da evitare:
- partire a pieno gas sfrizionando: scaricare bruscamente tutta la coppia motrice a ruote ferme genera un picco di torsione che può staccare il ferodo dal suo supporto metallico, rendendolo inutilizzabile;
- spruzzare sbloccanti spray: applicare solventi o oli lubrificanti rovina la mescola porosa del ferodo, compromettendo del tutto la capacità frenante del veicolo;
- versare acqua bollente sui dischi: con temperature ambientali rigide, lo sbalzo termico tra l’acqua calda e il metallo freddo dei dischi o dei tamburi genera tensioni interne che possono deformare o crepare in modo permanente il materiale.
I consigli del meccanico
Per evitare di incorrere in questo problema bastano poche attenzioni prima di spegnere il motore, specialmente nelle stagioni fredde o dopo aver bagnato la vettura:
- asciugatura dell’impianto frenante: se hai guidato sotto la pioggia o esci da un autolavaggio, effettua due o tre frenate decise e prolungate a velocità moderata prima di fermare l’auto per far scaldare i dischi ed evaporare l’acqua residua;
- usa la marcia al posto del freno a mano: se lasci l’auto ferma per più giorni su una superficie piana, inserisci la prima marcia (o la posizione P se il cambio è automatico) evitando di tirare il freno a mano;
- pulizia dei freni: durante la manutenzione programmata del veicolo richiedi sempre la pulizia accurata dei freni. Questo accorgimento aiuta a rimuovere le scorie e riduce drasticamente le possibilità di incollaggio del materiale d’attrito.