Dai frigo termoelettrici ai modelli a compressore, guida pratica per scegliere il frigo auto più adatto per le tue vacanze estive su quattro ruote

Fonte: iStock Un frigo portatile da auto è il compagno perfetto per i viaggi estivi più avventurosi

Con l’estate arriva la voglia di mettersi in viaggio e partire all’avventura, magari a bordo della propria auto. Per gli esploratori che cercano fughe dalla città senza una meta o per chi programma un camping, l’organizzazione è fondamentale, ancor di più quando si tratta di cibo e bevande. Ecco perché un frigo portatile da auto può fare la differenza tra una gita improvvisata e un viaggio con tutti i comfort. Compatti, versatili, alimentati direttamente dalla presa accendisigari o con doppio attacco casa/auto, i frigoriferi portatili sono un accessorio da prendere in considerazione per vivere la strada preparati.

Come scegliere

Prima di acquistare un frigo da auto, è utile valutare alcuni aspetti chiave:

capacità: si va dai mini frigo da 4-6 litri ideali per una sola persona, fino a modelli da 40-50 litri perfetti per famiglie o lunghi viaggi;

tipo di raffreddamento: i frigo termoelettrici sono economici e leggeri, quelli a compressore più performanti ma anche più costosi, mentre i modelli ad assorbimento (meno comuni) sono adatti solo ad ambienti ben ventilati;

sono economici e leggeri, quelli a più performanti ma anche più costosi, mentre i modelli ad (meno comuni) sono adatti solo ad ambienti ben ventilati; alimentazione: verifica se il frigo funziona solo con la presa 12V o se è dotato anche di attacco 220V per la casa o la presa da campeggio;

efficienza energetica e isolamento: un buon isolamento permette di mantenere la temperatura interna più a lungo, riducendo i consumi;

permette di mantenere la temperatura interna più a lungo, riducendo i consumi; dimensioni e trasportabilità: rotelle, maniglie e peso incidono sull’usabilità, soprattutto se hai poco spazio o prevedi frequenti spostamenti;

rumorosità: il comfort acustico è importante se pensi di dormire in auto o in camper vicino al frigo acceso.

Frigo termoelettrico: semplice, pratico e per tutti

Il modello più diffuso per chi cerca praticità è sicuramente il frigo termoelettrico. Si collega alla presa da 12V dell’auto e permette di mantenere al fresco bevande e alimenti per tutta la durata del viaggio. È leggero, maneggevole e non richiede particolari attenzioni. Un esempio perfetto è il Mobicool MT48W, con capienza da 48 litri e doppio sistema di alimentazione (presa accendisigari e corrente domestica). Dotato di rotelle e maniglia, si trasporta facilmente come un trolley, e il suo isolamento in schiuma PU garantisce buone prestazioni anche in giornate particolarmente calde.

Frigo auto con funzione caldo/freddo: da avere sempre in auto

Se cerchi un frigo multiuso che sappia tenere freddo, ma anche scaldare all’occorrenza, il mercato offre prodotti adatti a tutte le stagioni. Dispositivi come il Cecotec MiniCooling, si adattano agli spazi più stretti, appagano la vista con un design ricercato e si possono alimentare sia in auto che a una classica presa domestica. Raffreddano fino a 20°C sotto la temperatura ambientale e arrivano fino a 60°C, risultando ideale sia per le bibite ghiacciate sia per i pasti caldi. Un accessorio da avere sempre in auto.

Frigo a compressore: prestazioni massime per chi viaggia lontano

Per chi cerca il massimo in termini di capacità di raffreddamento senza badare a spese, i frigoriferi a compressore rappresentano meglio della tecnologia. Più costosi rispetto ai modelli termoelettrici, offrono la possibilità di raffreddare fino a -20°C, trasformandosi a tutti gli effetti in piccoli congelatori mobili. Sono ideali per campeggi lunghi, viaggi in fuoristrada o escursioni estive in tenda. Un’opzione da valutare è il BINGI frigo portatile da 35 litri, con doppia alimentazione e controllo digitale della temperatura. Disponibile in diverse dimensioni è silenzioso, efficiente e con protezione intelligente contro le scariche della batteria dell’auto, è perfetto per chi prende sul serio le proprie avventure.