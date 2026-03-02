La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Un'auto diesel con fumo nero allo scarico, che indica un problema di combustione o un sistema di post-trattamento guasto

Vedere una nuvola di fumo nero uscire dallo scarico devi preoccuparti: il motore sta lavorando male a causa di una cattiva combustione. Vediamo quando puoi arrivare tranquillamente fino a casa (o in officina) e quando invece devi accostare subito per non danneggiare il motore. Scopriremo insieme quanto può costare l’intervento del meccanico e come evitare che una banale fumata si trasformi in un enorme danno.

Posso continuare a guidare o devo fermarmi subito?

La risposta dipende dall’intensità del fenomeno e dal comportamento dell’auto mentre sei alla guida. Se la fumosità è sporadica e si manifesta solo quando premi il pedale a fondo, è possibile raggiungere l’officina. Se invece si presenta un fumo denso e persistente, è necessario fermarsi subito senza procedere. Ecco le casistiche più frequenti a cui prestare attenzione:

se vedi poco fumo e l’auto va bene: puoi guidare piano fino all’officina, ma evita di accelerare forte o fare sorpassi tirando le marce;

e l’auto va bene: puoi guidare piano fino all’officina, ma evita di accelerare forte o fare sorpassi tirando le marce; se l’auto trema o non accelera più: fermati il prima possibile. Se continui, la cenere prodotta da una cattiva combustione tapperà il filtro dello scarico (DPF) e nei casi più gravi sarà necessaria la sua sostituzione;

più: fermati il prima possibile. Se continui, la cenere prodotta da una cattiva combustione tapperà il filtro dello scarico (DPF) e nei casi più gravi sarà necessaria la sua sostituzione; se senti fischi forti o rumori di metallo : accosta immediatamente e spegni tutto. È il segnale che una parte interna del motore si sta rompendo e insistere può portare a un danno irreversibile;

: accosta immediatamente e spegni tutto. È il segnale che una parte interna del motore si sta rompendo e insistere può portare a un danno irreversibile; se vedi spie rosse sul cruscotto: continuare a guidare è sconsigliato, soprattutto se non si conosce il motivo per cui si è accesa la spia. Chiama il carro attrezzi perché il motore potrebbe danneggiarsi seriamente.

Ignorare questi segnali significa rischiare di restare a piedi nel bel mezzo della carreggiata e dover inoltre sostituire componenti motore con un costo molto elevato.

I costi per la riparazione

Una volta che l’officina avrà collegato il computer per la diagnosi, individuerà quale componente sta causando il fumo nero. In base alla mia esperienza, ecco i pezzi che generalmente ripariamo o sostituiamo in questi casi e quanto costa l’intervento in officina:

manicotto del turbo rotto : il tubo di gomma che porta l’aria al motore è rovinato. Il costo per la riparazione è compreso tra 120 e 250 euro ;

: il tubo di gomma che porta l’aria al motore è rovinato. Il costo per la riparazione è compreso tra ; valvola EGR intasata : il sistema di ricircolo dei fumi è bloccato dalla fuliggine. La sostituzione varia molto in base alla complessità del lavoro, indicativamente siamo tra i 240 e i 450 euro ;

: il sistema di ricircolo dei fumi è bloccato dalla fuliggine. La sostituzione varia molto in base alla complessità del lavoro, indicativamente siamo tra i ; iniettori usurati : i polverizzatori che spruzzano il gasolio non chiudono più bene e iniettano troppo carburante. Il costo è di circa 200 euro a iniettore . La spesa dipende dalla progettazzione del motore, a 3, 4 o 6 cilindri;

: i polverizzatori che spruzzano il gasolio non chiudono più bene e iniettano troppo carburante. Il costo è di circa . La spesa dipende dalla progettazzione del motore, a 3, 4 o 6 cilindri; sensore massa aria (debimetro): trasmette dati errati alla centralina causando un eccesso di iniezione. La sua sostituzione è compresa tra i 220 e 350 euro ;

(debimetro): trasmette dati errati alla centralina causando un eccesso di iniezione. La sua sostituzione è compresa tra i ; filtro antiparticolato (DPF) intasato: se hai insistito a guidare con il fumo nero, il filtro è saturo. Il costo per la pulizia professionale è di circa 350 euro, mentre la sostituzione può arrivare anche a 1.200 euro.

I consigli per prevenire il guasto

Per evitare di tornare in officina con lo stesso problema, devi cambiare approccio alla gestione del tuo motore diesel. Questi propulsori sono progettati per macinare chilometri alla temperatura di esercizio, non per brevi spostamenti urbani a freddo. Ecco come proteggere la tua auto: