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123RF Auto riparata in garanzia, la tutela si allunga: cosa cambia per nuove e usate

La riparazione di un difetto di conformità può aggiungere 12 mesi alla responsabilità del venditore sull’auto acquistata da un consumatore. Per una vettura nuova, il periodo di due anni può così arrivare a tre. Sull’usato venduto da un professionista, l’allungamento si applica anche quando la durata originaria è stata ridotta per accordo fra le parti.

A introdurre la novità è il decreto legislativo 176 del 2026 che recepisce la direttiva europea sulla promozione della riparazione dei beni. Le modifiche alla garanzia legale interessano anche le auto mentre il diverso obbligo di riparazione fuori garanzia previsto per alcune categorie di prodotti non le comprende.

L’intervento deve però servire a ripristinare la conformità nell’ambito della garanzia legale. Un tagliando, la normale manutenzione o la sistemazione a pagamento di un guasto estraneo a quella tutela non producono lo stesso effetto. Sullo sfondo resta un problema di coordinamento con la prescrizione, il cui termine ordinario non è stato aggiornato insieme alla durata della responsabilità.

Come funziona l’estensione di dodici mesi

Le nuove disposizioni collegano l’allungamento alla riparazione eseguita come rimedio a un difetto di conformità. La proroga opera una sola volta e di conseguenza più interventi non generano una successione di anni aggiuntivi.

Il beneficio riguarda il periodo di responsabilità sul bene acquistato ovvero sull’auto nel suo insieme, anziché soltanto sul componente interessato. Se viene riparato un difetto del cambio, l’effetto previsto dalla nuova disposizione non si esaurisce nella copertura di quel cambio. Resta fermo il contenuto della garanzia legale di conformità. Il venditore risponde dei difetti riconducibili alla situazione esistente alla consegna e manifestatisi nel periodo rilevante.

Per comprendere la differenza fra data della riparazione e scadenza della responsabilità, possiamo fare un esempio. Una vettura nuova viene consegnata il 20 settembre 2026, dopo un contratto concluso nel periodo interessato dalla riforma. Nel marzo 2027 il venditore elimina in garanzia legale un difetto di conformità. La durata ordinaria di 24 mesi dalla consegna viene estesa a 36 mesi, portando il termine della responsabilità al 20 settembre 2029. Non si aggiungono 12 mesi al solo marzo 2027 e non ricomincia un nuovo biennio dalla riconsegna dell’auto riparata.

Quali acquisti rientrano

L’articolo 3 del decreto stabilisce che le modifiche agli articoli sulla conformità, sulla responsabilità del venditore e sui rimedi si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026. Per l’auto occorre distinguere conclusione del contratto, immatricolazione e consegna. La prima data individua l’applicabilità delle nuove disposizioni. Dalla consegna del veicolo scatta invece la responsabilità legale.

Una vettura ordinata con contratto già perfezionato il 30 luglio 2026, anche se consegnata ad agosto, resta fuori da questa estensione. Viceversa, un contratto concluso il 10 agosto 2026 rientra nel nuovo regime, quando ricorrono gli altri presupposti.

La proroga riguarda la vendita da un professionista a un consumatore, cioè a una persona fisica che acquista per finalità estranee alla propria attività economica. Restano fuori le compravendite fra privati e gli acquisti effettuati nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa, soggetti a una disciplina diversa. Anche un imprenditore o un libero professionista può acquistare come consumatore per esigenze personali.

Anche l’usato acquistato da un rivenditore professionale beneficia dell’allungamento. Per questi beni le parti possono concordare una durata della responsabilità inferiore a due anni, purché non scenda sotto un anno. In assenza di una riduzione valida resta il periodo ordinario biennale.

Quando viene effettuata una riparazione che soddisfa le condizioni della nuova norma, ai mesi di responsabilità originaria se ne aggiungono 12. Il risultato cambia quindi in base a ciò che è stato pattuito nel contratto.

Difetto di conformità, usura e cattiva manutenzione

Un difetto di conformità riguarda la rispondenza dell’auto al contratto e alle caratteristiche che il consumatore può attendersi. Non coincide con qualsiasi anomalia comparsa dopo l’acquisto: la responsabilità legale richiede il collegamento con la conformità dovuta alla consegna.

Il cedimento di un componente dovuto a un problema originario può ricadere nella tutela. Il deterioramento compatibile con chilometraggio, anzianità e normale utilizzo pone una questione diversa. Allo stesso modo, un danno causato da un urto o da manutenzione omessa non diventa un difetto imputabile al venditore.

Il riferimento per la garanzia legale rimane il venditore dell’automobile. Può trattarsi del concessionario, del rivenditore dell’usato o del produttore quando vende al consumatore. La garanzia commerciale della casa automobilistica si affianca a quella legale secondo le proprie condizioni. Anche una copertura pubblicizzata per molti anni può avere limiti di chilometraggio, componenti e prestazioni diversi. Per questo una riparazione eseguita nella rete ufficiale non è estranea alla proroga, né automaticamente idonea a farla scattare.

Quando non scatta l’anno aggiuntivo

Il tagliando periodico mantiene il veicolo secondo il programma previsto. Lo stesso vale per il cambio dell’olio, la sostituzione ordinaria degli pneumatici o altri interventi di manutenzione. Restano fuori dal meccanismo anche la riparazione a pagamento di un guasto non coperto dalla garanzia legale e l’intervento effettuato solo per adempiere a una garanzia commerciale.

Neanche l’acquisto di un’estensione commerciale a pagamento determina questa proroga ma aggiunge le prestazioni previste dal contratto di quel servizio.

In ogni caso, prima di fornire il rimedio, il venditore deve spiegare al consumatore la possibilità di scegliere fra riparazione e sostituzione e l’eventuale estensione di 12 mesi collegata alla riparazione. L’informazione deve precedere l’intervento, affinché la scelta possa tenere conto anche di questo effetto.

Il diritto di scelta incontra i limiti già previsti dal Codice del consumo ovvero impossibilità del rimedio o costi sproporzionati rispetto all’alternativa. La norma non impone di sopportare una sequenza indefinita di tentativi falliti. Nei casi stabiliti dalla legge, compresa la persistenza della non conformità dopo un tentativo di ripristino, possono entrare in gioco riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Quest’ultima è esclusa per un difetto soltanto lieve.

Costi, tempi di officina e vettura di cortesia

La riparazione o la sostituzione in garanzia legale devono essere gratuite, avvenire in un tempo ragionevole da quando il venditore viene informato e non provocare inconvenienti al consumatore. La valutazione considera il tipo di bene e lo scopo per cui è stato acquistato.

Il nuovo testo consente al venditore di fornire gratuitamente un bene sostitutivo temporaneo, anche ricondizionato, ma non introduce un obbligo generalizzato di consegnare un’auto di cortesia in ogni riparazione. Un servizio sostitutivo può comunque essere previsto dalle condizioni commerciali o di assistenza sottoscritte.