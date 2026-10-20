Se affronti una curva stretta, fai manovra o imbocchi una rotonda e senti un “cloc-cloc-cloc” continuo che aumenta con la velocità delle ruote, la causa è quasi sempre il giunto omocinetico lato ruota ormai usurato. Ignorare questo rumore significa rischiare il cedimento improvviso del semiasse, gravi danni all’avantreno e il fermo dell’auto immediato.
Indice
Cos’è il giunto omocinetico e perché la cuffia rotta lo distrugge
Il giunto omocinetico trasmette la coppia motrice dal differenziale alle ruote, mantenendo costante la velocità di rotazione a qualsiasi angolo di sterzo e durante i movimenti della sospensione. In officina, però, vediamo che quasi mai il giunto cede per usura naturale, ma il vero colpevole è la rottura della cuffia parapolvere in gomma, che innesca una reazione distruttiva:
- espulsione del grasso: la forza centrifuga causata dal movimento della ruota svuota il grasso lubrificante, costringendo il giunto a lavorare a secco;
- contaminazione: acqua, fango e polvere penetrano all’interno della cuffia alterando il poco grasso rimasto;
- abrasione: i detriti, mescolandosi al grasso, creano una pasta abrasiva che danneggia lo strato di cementazione sulle sfere in meno di 500 km rendendolo inutilizzabile.
In rettilineo il carico resta centrato e il componente smette di essere rumoroso. A ruote sterzate e sotto trazione, le sfere sono costrette a lavorare invece sulle parti rovinate e iniziano a saltare a ogni giro della ruota, generando il classico “cloc-cloc”.
Quanto costa la riparazione
Portare l’auto in officina ai primi rumori permette di intervenire in tempo senza dover sostituire l’intero semiasse, limitando la spesa al solo snodo della ruota. Vediamo la spesa da sostenere per una vettura di taglia media:
- kit giunto omocinetico di qualità: tra 65 e 120 euro per un ricambio aftermarket certificato (il pacchetto include già cuffia nuova, fascette di fissaggio, seeger di bloccaggio, dado mozzo e grasso specifico);
- manodopera: servono circa 2,5 ore di lavoro, con un costo che oscilla tra i 100 e i 150 euro in base alla tariffa oraria;
- costo totale: l’intervento finito si attesta tra i 180 e i 350 euro, questo prezzo può variare per una vettura di fascia alta. Aspettare che il giunto si sgrani del tutto significa dover cambiare l’intero semiasse con cifre che possono arrivare fino a 600 euro e oltre.
I consigli del meccanico
Non aspettare che il rumore peggiori per andare in officina. Quando la gabbia interna cede del tutto, le sfere escono dalle sedi, il semiasse gira a vuoto, l’auto si ferma istantaneamente e l’albero sbandiera rischiando di strappare tubi freno o cavi del sensore ABS. Per evitare spese inutili, tieni a mente questi consigli:
- chiedi cuffie di qualità: durano molto più a lungo rispetto alla gomma economica e resistono meglio al calore generato dall’impianto frenante, garantendo così un ottima lubrificazione;
- chiedi fascette in acciaio inox: utilizzare fascette specifiche tirate con l’apposita pinza sono migliori rispetto a quelle in plastica da elettricista, garantiscono che le cuffie non si svuotino dal grasso in pochi chilometri;
- sostituisci la coppia: è consigliabile cambiare entrambi i giunti contemporaneamente se la vettura ha superato i 100.000 km. In alternativa puoi sostituirne solo uno se si è danneggiato esclusivamente per colpa della cuffia rotta;
- evita di sistemare un giunto che batte già: se il rumore è presente, il metallo è già danneggiato, ingrassarlo è una spesa inutile perché il gioco meccanico rimane.