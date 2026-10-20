Quando senti un "cloc cloc" a ruote sterzate, il giunto omocinetico è andato. Scopri quali sono i rischi, come capirlo e i costi reali

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

123RF Cuffia del giunto omocinetico completamente tagliata, la perdita del grasso lubrificante provoca l'usura immediata delle sfere e il caratteristico rumore "cloc cloc" a ruote sterzate

Se affronti una curva stretta, fai manovra o imbocchi una rotonda e senti un “cloc-cloc-cloc” continuo che aumenta con la velocità delle ruote, la causa è quasi sempre il giunto omocinetico lato ruota ormai usurato. Ignorare questo rumore significa rischiare il cedimento improvviso del semiasse, gravi danni all’avantreno e il fermo dell’auto immediato.

Cos’è il giunto omocinetico e perché la cuffia rotta lo distrugge

Il giunto omocinetico trasmette la coppia motrice dal differenziale alle ruote, mantenendo costante la velocità di rotazione a qualsiasi angolo di sterzo e durante i movimenti della sospensione. In officina, però, vediamo che quasi mai il giunto cede per usura naturale, ma il vero colpevole è la rottura della cuffia parapolvere in gomma, che innesca una reazione distruttiva:

espulsione del grasso: la forza centrifuga causata dal movimento della ruota svuota il grasso lubrificante, costringendo il giunto a lavorare a secco;

la forza centrifuga causata dal movimento della ruota svuota il grasso lubrificante, costringendo il giunto a lavorare a secco; contaminazione: acqua, fango e polvere penetrano all’interno della cuffia alterando il poco grasso rimasto;

acqua, fango e polvere penetrano all’interno della cuffia alterando il poco grasso rimasto; abrasione: i detriti, mescolandosi al grasso, creano una pasta abrasiva che danneggia lo strato di cementazione sulle sfere in meno di 500 km rendendolo inutilizzabile.

In rettilineo il carico resta centrato e il componente smette di essere rumoroso. A ruote sterzate e sotto trazione, le sfere sono costrette a lavorare invece sulle parti rovinate e iniziano a saltare a ogni giro della ruota, generando il classico “cloc-cloc”.

Quanto costa la riparazione

Portare l’auto in officina ai primi rumori permette di intervenire in tempo senza dover sostituire l’intero semiasse, limitando la spesa al solo snodo della ruota. Vediamo la spesa da sostenere per una vettura di taglia media:

kit giunto omocinetico di qualità: tra 65 e 120 euro per un ricambio aftermarket certificato (il pacchetto include già cuffia nuova, fascette di fissaggio, seeger di bloccaggio, dado mozzo e grasso specifico);

tra 65 e 120 euro per un ricambio aftermarket certificato (il pacchetto include già cuffia nuova, fascette di fissaggio, seeger di bloccaggio, dado mozzo e grasso specifico); manodopera: servono circa 2,5 ore di lavoro, con un costo che oscilla tra i 100 e i 150 euro in base alla tariffa oraria;

servono circa 2,5 ore di lavoro, con un costo che oscilla tra i 100 e i 150 euro in base alla tariffa oraria; costo totale: l’intervento finito si attesta tra i 180 e i 350 euro, questo prezzo può variare per una vettura di fascia alta. Aspettare che il giunto si sgrani del tutto significa dover cambiare l’intero semiasse con cifre che possono arrivare fino a 600 euro e oltre.

I consigli del meccanico

Non aspettare che il rumore peggiori per andare in officina. Quando la gabbia interna cede del tutto, le sfere escono dalle sedi, il semiasse gira a vuoto, l’auto si ferma istantaneamente e l’albero sbandiera rischiando di strappare tubi freno o cavi del sensore ABS. Per evitare spese inutili, tieni a mente questi consigli: