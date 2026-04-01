Le gomme cosiddette Quattro Stagioni sono adatte a tutti? Pro e contro per capire se possono essere la soluzione ideale alle nostre esigenze di guida

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Le gomme All Season assicurano sicurezza e comfort alla guida per tutto l'anno

Esiste un tipo di pneumatico che assicura buone prestazioni, con costi contenuti e che può essere utilizzato durante tutto l’anno, evitando il cambio gomme tra le varie stagioni?

Le gomme All Season possono rappresentare una buona soluzione per avere meno pensieri e risparmiare sulla loro gestione, senza ridurre sicurezza e comfort alla guida. Ma sono veramente così performanti? Oltre ai tanti punti a favore, hanno anche degli svantaggi?

Vediamone insieme tutte le caratteristiche per capire se possono essere la scelta ideale per la nostra vettura.

Caratteristiche distintive

Le gomme All Season vengono definite anche con altri nomi, come Quattro Stagioni, All Weather, 4S o Four Seasons, ma indicano sempre lo stesso tipo di pneumatico con caratteristiche “ibride”, realizzato per essere adatto alla maggior parte delle condizioni atmosferiche e delle tipologie di terreno.

Sul fianco della gomma in genere è riportata la marcatura identificativa 4S, oppure All Season o All Weather, a indicare il tipo di pneumatico e la sua possibilità di utilizzo durante tutto l’anno.

Altri elementi caratteristici di questo tipo di gomme sono il tipo di mescola e il design del battistrada: la mescola è ricca di silice, che rende la gomma più morbida, flessibile e versatile per le temperature più basse, ma adatta anche per quelle più alte.

Il disegno del battistrada presenta delle scanalature profonde che aiutano a drenare meglio l’acqua sull’asfalto, assicurare l’adeguata aderenza, ridurre il pericoloso fenomeno dell’acquaplaning e la resistenza al rotolamento. Sono presenti anche delle lamelle tridimensionali per assicurare maggiore aderenza su strade innevate e ghiacciate.

Va sottolineato il fatto che, pur rispettando pienamente gli obblighi di legge, questo tipo di pneumatico non è soggetto a normativa europea e quindi non deve possedere determinati requisiti specifici, al contrario di quello che presenta la sigla 3PMSF e che è soggetto a test certificati.

Su alcuni modelli può essere riportata la sigla M+S (Mud + Snow, fango e neve) che lo rende adatto anche ad affrontare terreni più scivolosi (soprattutto nella stagione invernale) senza bisogno di effettuare il cambio gomme.

Vantaggi e svantaggi

Le ruote, come sappiamo, sono il punto di contatto tra il veicolo e il terreno ed è fondamentale che siano in perfetto stato, assicurando la massima sicurezza, e che seguano le indicazioni fornite dal libretto di circolazione del mezzo, differenti da modello a modello.

Una panoramica generale sui vantaggi delle gomme All Season può aiutare a capire il motivo del loro successo e la loro convenienza:

consentono di risparmiare sulla spesa per l’acquisto (hanno spesso prezzi molto competitivi e basta un solo treno di gomme durante l’anno), sul consumo di carburante (grazie al minor resistenza al rotolamento) e sui costi per montaggio e sostituzione;

offrono delle buone prestazioni di guidabilità e affidabilità per un’ampia gamma di condizioni climatiche e stradali;

di guidabilità e affidabilità per un’ampia gamma di condizioni climatiche e stradali; offrono versatilità , grazie alle loro caratteristiche ibride;

, grazie alle loro caratteristiche ibride; sono comode da gestire, non richiedendo il cambio stagionale;

sono ideali per l’uso urbano, la guida quotidiana, in zone con clima mite e con uno stile di guida fluido;

consentono il pieno rispetto delle normative sulle gomme invernali.

I vantaggi sono parecchi, è vero, ma ci sono anche degli aspetti sfavorevoli da considerare.

Gli svantaggi

Purtroppo, non è tutt’oro quello che luccica e anche per le gomme All Season, che sembrano la soluzione definitiva per non avere più pensieri, esistono degli aspetti sui quali è bene riflettere prima dell’acquisto e del montaggio.

Questi quelli più importanti da considerare:

l’usura più rapida, rispetto ad altri tipi di pneumatici, per via della mescola più morbida;

più rapida, rispetto ad altri tipi di pneumatici, per via della mescola più morbida; le prestazioni limitate per alcune condizioni estreme come temperature molto alte, terreni particolarmente sconnessi e strade di montagna con presenza di neve compatta;

per alcune condizioni estreme come temperature molto alte, terreni particolarmente sconnessi e strade di montagna con presenza di neve compatta; una possibile maggiore rumorosità rispetto ad altri tipi di gomme per via del design particolare.

Se la loro usura può essere più rapida, qual è la loro durata effettiva? Sono allora veramente convenienti?

La durata

Questi pneumatici possono usurarsi più rapidamente rispetto agli altri tipi. In generale, la loro durata media si aggira intorno ai 35.000 – 40.000 km: maggiore rispetto a quelle invernali, che subiscono parecchie sollecitazioni, ma inferiore rispetto a quelle estive, specifiche per temperature elevate. A loro favore però gioca il fatto che può bastare un solo treno di gomme per coprire l’intero anno.

La valutazione sulla loro scelta deve tenere anche in considerazione, oltre alle prestazioni offerte dalla marca e dal modello, anche altri fattori, in particolare:

lo stile di guida , se fluido e tranquillo con minore consumo delle gomme o sportivo e dinamico con un’usura maggiore;

, se fluido e tranquillo con minore consumo delle gomme o sportivo e dinamico con un’usura maggiore; la cura e la manutenzione degli pneumatici, che vanno comunque sempre assicurate;

degli pneumatici, che vanno comunque sempre assicurate; il tipo di strade e il numero di chilometri percorsi;

e il numero di percorsi; le condizioni generali presentate della macchina e gli aspetti specifici del peso complessivo, della distribuzione del carico all’interno e dell’assetto.

Non esiste un’indicazione generale da seguire, ogni caso è specifico e richiede un’attenta valutazione, seguendo sempre le informazioni riportate sul libretto di circolazione della vettura e le indicazioni del gommista di fiducia.

La domanda successiva da porsi potrebbe essere allora per chi e per quali condizioni possono essere adatte le gomme All Season e per chi no.

Per chi sono e per chi non sono adatte

Facendo un’analisi delle loro caratteristiche, le gomme All Season risultano quindi più adatte per chi:

risiede in zone dal clima temperato;

percorre pochi chilometri durante l’anno, preferendo tragitti urbani o extraurbani su strade asfaltate;

tiene una guida rilassata, senza frenate brusche e accelerate brucianti;

desidera avere meno pensieri sulla gestione del cambio gomme stagionale.

Dall’altro lato, le gomme All Season potrebbero non essere la soluzione ideale per chi utilizza la vettura in luoghi con condizioni climatiche estreme o con grandi sbalzi termici, percorre molti chilometri e viaggia spesso su strade sterrate, con uno stile di guida più dinamico e “sportivo”.

Cosa dice la legge a riguardo

Gli pneumatici All Season consentono il pieno rispetto del Codice della Strada, che prevede l’obbligo di guidare con “a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio” per il periodo che va dal 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo, ma è sempre bene controllare le ordinanze locali delle zone da attraversare, che possono anticipare o posticipare le date in base alle condizioni climatiche e territoriali.

Le gomme quattro stagioni possono essere quindi utilizzate tranquillamente ma, come visto, in determinate condizioni stradali meglio affidarsi alle gomme specifiche per manti innevati e ghiacciati.

La legge poi, nello specifico con la comunicazione n.1049 del 17/01/2014 del Ministero dei Trasporti, indica anche che le gomme All Season devono avere “un indice di velocità pari o superiore a quello dichiarato sul libretto di circolazione della propria auto”. In caso di mancato rispetto dei valori, si rischia una multa da 422 fino a 1695 euro.

Come scegliere gli pneumatici giusti

Gli pneumatici scelti, come sappiamo, devono essere conformi ai valori riportati sul libretto di circolazione in materia di misure, indici di carico e codice di velocità. Altre importanti informazioni possono essere ricavate dalla lettura dell’etichetta europea con indicazioni sulle prestazioni e l’affidabilità delle gomme:

i valori di aderenza sul bagnato (Wet Grip), con l’accortezza di scegliere il valore più alto (A) per prestazioni ottimali;

la resistenza al rotolamento che indica l’efficienza energetica (maggiore rotolamento significa minore consumo dello pneumatico e maggiore risparmio di carburante);

il rumore esterno (Noise) che si misura in decibel (dB).

Con gli pneumatici All Season è possibile quindi risparmiare, scegliendo tra le proposte di varie marche e modelli, disponibili sul mercato con ottimi prezzi.

Come ultima valutazione, occorre allora considerare che può valere la pena scegliere una marca premium, in grado di offrire soluzioni più avanzate e sempre più performanti e di ridurre il divario di prestazioni rispetto agli altri tipi di pneumatici.