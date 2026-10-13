Scopri perché gonfiare gli pneumatici con azoto, quanto costa il servizio e come gestire i rabbocchi d'emergenza

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Fase di gonfiaggio e verifica della pressione con azoto

Quando il gommista propone la carica ad azoto al posto della classica aria compressa, il dubbio di trovarsi davanti a una spesa superflua è più che legittimo. In realtà non si tratta di una trovata commerciale, ma di una soluzione tecnica che porta benefici concreti solo a determinate condizioni di utilizzo. Capire come funziona e quanto costa ti permette di decidere se accettare la proposta o continuare con il gonfiaggio tradizionale.

I vantaggi reali

L’aria del compressore utilizzata per il gonfiaggio contiene già una percentuale di azoto, insieme a ossigeno e una percentuale di umidità e vapore acqueo. L’azoto utilizzato in officina viene invece trattato per essere un gas puro e completamente secco. Questa caratteristica porta benefici diretti nella guida di tutti i giorni, tra cui:

una pressione che rimane costante nel tempo , soprattutto nei lunghi viaggi autostradali, perché la mancanza di vapore acqueo impedisce all’aria interna di surriscaldarsi e dilatarsi;

, soprattutto nei lunghi viaggi autostradali, perché la mancanza di vapore acqueo impedisce all’aria interna di surriscaldarsi e dilatarsi; la protezione totale contro la corrosione interna del cerchio e della valvola, eliminando del tutto la formazione di condensa che a lungo andare ossida il canale interno del cerchio in lega e la filettatura.

Quanto costa gonfiare le quattro gomme

Il costo dell’operazione dipende dalle dimensioni dello pneumatico e dal volume di gas richiesto per portare la ruota alla pressione prescritta dal costruttore. Prendendo come riferimento una vettura media con cerchi da 16 pollici, i prezzi medi applicati nelle officine prevedono:

una spesa iniziale compresa tra i 25 e i 35 euro per il treno completo di quattro ruote, cifra che copre l’estrazione dell’aria residua ed il gonfiaggio ad azoto con i relativi cappellotti di segnalazione di colore verde ;

per il treno completo di quattro ruote, cifra che copre l’estrazione dell’aria residua ed il gonfiaggio ad azoto con i relativi ; controlli periodici e rabbocchi successivi in officina con un costo di circa 1 o 2 euro a gomma.

Per vetture più pesanti, SUV o fuoristrada con cerchi superiori ai 16 pollici, la prima carica può salire leggermente fino a raggiungere i 45 euro complessivi.

Cosa fare se la gomma perde pressione per strada

Una delle paure più diffuse riguarda il calo improvviso di pressione lontano dall’officina di fiducia, magari durante un viaggio in autostrada. Se compare la spia di allarme sul cruscotto o ne noti uno sgonfio, puoi tranquillamente utilizzare il compressore o il kit di gonfiaggio in dotazione. L’azoto e l’aria compressa si miscelano senza alcuna reazione chimica pericolosa e la struttura dello pneumatico non subisce il minimo danno. L’unico effetto sarà quello di abbassare la percentuale di gas all’interno della ruota, che tornerà a comportarsi come una gomma tradizionale.

Compatibilità con i sensori TPMS

I moderni sistemi di monitoraggio pressione pneumatici dialogano alla perfezione con le gomme caricate ad azoto, senza creare anomalie elettroniche. Nelle vetture che utilizzano sensori TPMS a lettura diretta con trasmettitore integrato nella valvola, l’azoto offre un vantaggio supplementare:

protegge il corpo metallico del sensore dall’ossidazione, poiché l’assenza totale di umidità all’interno dello pneumatico evita incrostazioni o il bloccaggio dello spillo;

dall’ossidazione, poiché l’assenza totale di umidità all’interno dello pneumatico evita incrostazioni o il bloccaggio dello spillo; mantiene inalterata la trasmissione dei parametri di pressione verso la centralina di bordo, richiedendo comunque la normale procedura di memorizzazione delle pressioni dal menu dell’auto una volta terminata la regolazione.

I consigli del meccanico

L’azoto conviene se fai molta autostrada, viaggi a pieno carico o lasci l’auto (o il camper) ferma per mesi. Se usi la macchina solo in città per pochi chilometri, puoi tenere l’aria normale, risparmi 30 euro a ogni cambio gomme e ottieni lo stesso risultato. Ricorda però di controllare la pressione una volta al mese a gomme fredde. Se scegli comunque l’azoto, fai attenzione a non commettere questi errori: