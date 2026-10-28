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123RF Sai quali pneumatici stai usando? Dove guardare

L’auto è stata acquistata usata, il cambio stagionale risale a qualche mese prima oppure la fattura del precedente treno di gomme è finita in un cassetto. Quando nasce il dubbio, la risposta si trova a pochi centimetri dall’asfalto: sul fianco dello pneumatico, dove numeri, lettere e simboli descrivono buona parte delle sue caratteristiche. Se per una prima identificazione bastano uno smartphone e qualche fotografia leggibile, per conoscere le gomme montate bisogna osservare tutte e quattro le ruote.

Quando il fianco della gomma contiene le informazioni

Parcheggiata la vettura su una superficie piana, con motore spento e freno di stazionamento inserito, il controllo comincia dalla superficie laterale dello pneumatico. I caratteri più grandi indicano il marchio del produttore, una seconda scritta identifica il modello o la gamma.

Tra le sequenze sul fianco, una delle più riconoscibili è 205/55 R16 91V. Ciascun elemento ha una funzione diverso, dalla larghezza alla capacità di carico. La lettura si può scomporre così:

205: larghezza nominale della sezione, espressa in millimetri;

55: rapporto percentuale tra altezza della sezione e larghezza;

R: struttura radiale;

16: diametro nominale del cerchio, in pollici;

91: indice di carico, corrispondente a 615 kg per pneumatico nelle condizioni previste;

V: categoria di velocità, corrispondente a 240 km/h nelle condizioni previste.

A parità di dimensioni, due versioni possono avere indici di carico differenti e una diversa categoria di velocità. Quanto alla velocità, H corrisponde a 210 km/h, V a 240 km/h, W a 270 km/h e Y a 300 km/h. Sono categorie tecniche riferite alle condizioni d’impiego previste per la copertura. Va da sé come bisogna fare riferimento ai limiti stradali per regolare la velocità massima raggiungibile.

Il controllo sul libretto

Per verificare la conformità dimensionale, il riferimento è la carta di circolazione oppure il Documento Unico, che ha sostituito carta di circolazione e certificato di proprietà nelle operazioni per cui viene rilasciato. Nelle indicazioni sugli pneumatici, comprese le annotazioni e gli aggiornamenti, si cercano le misure ammesse per quella vettura.

Se compaiono più alternative bisogna confrontare la combinazione completa con quanto letto sul fianco, facendo attenzione alle eventuali prescrizioni per asse. Cambiare diametro del cerchio modifica anche lo pneumatico compatibile. In presenza di modifiche alle ruote, contano pure gli aggiornamenti della documentazione richiesti dalla procedura applicabile.

Estive, invernali o quattro stagioni

Le lettere M+S, derivate da Mud and Snow, possono comparire nelle forme MS, M-S o M&S. Questa marcatura può trovarsi sia su coperture dedicate all’inverno sia su pneumatici quattro stagioni. Più specifico è il simbolo della montagna a tre cime con un fiocco di neve, conosciuto come 3PMSF. Indica il superamento di una prova regolamentare di aderenza sulla neve. Anche questa marcatura accomuna numerosi prodotti invernali e all season.

Neppure una freccia nel disegno del battistrada identifica una quattro stagioni, così come le numerose lamelle non certificano a vista una gomma invernale. La forma dei tasselli propone un indizio visivo, ma la classificazione va ricavata dalla documentazione del prodotto.

Per le coperture invernali con categoria di velocità inferiore a quella richiesta, la disciplina italiana prevede una finestra dal 15 ottobre al 15 maggio, con indice non inferiore a Q, pari a 160 km/h, e il rispetto delle condizioni previste dalla deroga. Se invece le gomme rispettano le caratteristiche prescritte per il veicolo, il solo fatto di essere invernali non comporta quel limite temporale d’impiego.

Diverso da questa finestra è il periodo delle ordinanze sulle dotazioni invernali, compreso fra il 15 novembre e il 15 aprile sulle strade interessate, con possibili variazioni locali.

Il codice DOT e le sigle XL, runflat e tubeless

Per conoscere l’età di fabbricazione si cerca il codice della data collocato alla fine della sequenza identificativa che comincia con DOT. Negli pneumatici prodotti dal 2000, le ultime quattro cifre indicano settimana e anno. Per intenderci 2325 significa ventitreesima settimana del 2025.

Su alcune ruote il codice completo si legge soltanto sul fianco rivolto verso l’interno. Rimane poi una distinzione da conservare: la data di fabbricazione aiuta a valutare l’invecchiamento, ma non descrive chilometri percorsi, conservazione, danni o condizioni del battistrada.

La scritta XL, abbreviazione di Extra Load, identifica una copertura con capacità di carico superiore rispetto a una versione standard della stessa misura, alle condizioni previste. Anche Reinforced segnala una costruzione rinforzata. Questa informazione riguarda il carico sopportabile.

Per riconoscere uno pneumatico runflat servono le marcature adottate dal produttore. La sigla va verificata nella scheda del modello, insieme alle condizioni d’utilizzo previste. Tubeless indica invece uno pneumatico che non richiede una camera d’aria interna. Tube Type identifica una copertura destinata all’uso con camera d’aria.

Le sigle del costruttore auto e il marchio E

Sul fianco possono figurare marcature del costruttore automobilistico, riferite a versioni sviluppate per determinate applicazioni. Poiché due gomme dello stesso modello possono appartenere a versioni diverse, anche questi segni contribuiscono alla identificazione precisa del prodotto.

Diversa è l’omologazione regolamentare, riconoscibile anche attraverso la E maiuscola in un cerchio, associata ai codici di approvazione. Il numero del Paese indica l’autorità che ha concesso l’omologazione: E4, per esempio, identifica i Paesi Bassi e non certifica che lo pneumatico sia stato fabbricato lì. La marcatura DOT riguarda invece la conformità agli standard statunitensi.

Rotation e Outside

Quando il fianco presenta una freccia accompagnata da Rotation, indica il senso di rotolamento prescritto per una copertura direzionale. La direzione va interpretata considerando l’avanzamento della vettura. Sugli pneumatici asimmetrici, la scritta Outside identifica il lato che deve trovarsi all’esterno della ruota; Inside indica quello interno.

Ricostruita l’identità della gomma, si possono cercare i dati dell’etichetta europea, disciplinata dal regolamento UE 2020/740. Riporta le classi relative a efficienza energetica e aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e, se applicabili, i simboli per neve severa e ghiaccio.

Il codice QR dell’etichetta conduce alla banca dati pubblica europea EPREL, dove consultare la scheda informativa. Dopo il montaggio, l’etichetta adesiva originaria può non essere più disponibile.

Perché leggere tutte e quattro le gomme

Dopo una foratura o una sostituzione parziale, sull’auto possono trovarsi pneumatici con date di produzione differenti o prodotti diversi fra asse anteriore e posteriore. Nello stesso asse, il confronto riguarda anche marca, tipo e caratteristiche della copertura, senza fermarsi alla sola larghezza.

Una misura posteriore diversa da quella anteriore non dimostra un’anomalia: alcune vetture prevedono misure differenziate fra i due assi riportate nella documentazione. Per l’omogeneità del comportamento, i produttori raccomandano lo stesso tipo di pneumatico nelle quattro posizioni, al netto delle specifiche del costruttore.