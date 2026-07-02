Di chi è la colpa in caso di incidente quando sul veicolo è attiva la guida autonoma di livello 3? Introduzione alle responsabilità e a come funziona

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Di chi è la responsabilità in caso di incidente con guida autonoma di livello 3

L’evoluzione dell’industria automobilistica sta vivendo una delle transizioni più complesse e affascinanti della sua storia: il passaggio dall’assistenza alla guida (in cui l’essere umano è il supervisore costante del veicolo) all’automazione condizionata. Secondo lo standard internazionale SAE J3016, che definisce i sei livelli di guida autonoma (da 0 a 5), il livello 3 (Conditional Driving Automation) rappresenta una vera e propria linea di demarcazione biologica e tecnologica. Se i livelli 1 e 2 (come i sistemi ADAS avanzati) richiedono che il conducente tenga le mani sul volante e gli occhi sulla strada, il livello 3 stravolge questo paradigma.

In determinate condizioni operative (le cosiddette ODD, Operational Design Domains), il veicolo assume il controllo completo della dinamica longitudinale e trasversale, monitorando l’ambiente circostante ed esonerando l’uomo dalla necessità di supervisione continua. Tuttavia, l’elemento critico risiede nella temporaneità di questa autonomia: il conducente non diventa un semplice passeggero, ma resta un “ricettore di riserva”, pronto a riprendere il controllo del mezzo entro un intervallo temporale di pochi secondi qualora il sistema lo richieda o si verifichi un’anomalia. Questo approfondimento analizza l’architettura tecnica, le sfide meccatroniche, la ridondanza dei sistemi e il sottile confine di responsabilità che caratterizza il livello 3, un ambito in cui la precisione ingegneristica deve fondersi con la psicologia cognitiva del guidatore.

Architettura sensoriale della guida autonoma

Per consentire a un veicolo di livello 3 di assumersi la responsabilità della guida in contesti specifici (come i tratti autostradali fino a determinate velocità), l’architettura di bordo non può affidarsi a un’unica tecnologia sensoriale. La parola d’ordine in ambito ingegneristico è ridondanza eterogenea. A differenza dell’occhio umano, che soffre di limiti strutturali in condizioni di nebbia, abbagliamento o oscurità, il veicolo di livello 3 mappa lo spazio circostante combinando tre macro-categorie di sensori, sfruttando i punti di forza di ciascuna per compensarne i punti deboli. I tre pilastri della “percezione” sono:

LiDAR (Light Detection and Ranging): rappresenta il vero spartiacque tra il livello 2 e il 3. Emettendo milioni di impulsi laser al secondo, il LiDAR genera una “nuvola di punti” 3D ad altissima risoluzione dell’ambiente circostante. A differenza delle telecamere, questa tecnologia non è influenzata dai cambi di luce improvvisi (come l’uscita da una galleria) e fornisce una misurazione millimetrica della distanza degli ostacoli, indipendentemente dal loro colore o contrasto visivo;

(Light Detection and Ranging): rappresenta il vero spartiacque tra il livello 2 e il 3. Emettendo milioni di impulsi laser al secondo, il LiDAR genera una “nuvola di punti” 3D ad altissima risoluzione dell’ambiente circostante. A differenza delle telecamere, questa tecnologia non è influenzata dai cambi di luce improvvisi (come l’uscita da una galleria) e fornisce una misurazione millimetrica della distanza degli ostacoli, indipendentemente dal loro colore o contrasto visivo; radar : lavorando su frequenze millimetriche (tipicamente 77-79 GHz), il radar è fondamentale per il rilevamento a lungo raggio della velocità relativa degli altri veicoli. Il suo vantaggio intrinseco risiede nella capacità di penetrare agenti atmosferici avversi come pioggia battente, nebbia fitta o neve, rimbalzando sulle superfici metalliche e garantendo la continuità del tracciamento anche quando la visibilità ottica è azzerata;

: lavorando su frequenze millimetriche (tipicamente 77-79 GHz), il radar è fondamentale per il rilevamento a lungo raggio della velocità relativa degli altri veicoli. Il suo vantaggio intrinseco risiede nella capacità di penetrare agenti atmosferici avversi come pioggia battente, nebbia fitta o neve, rimbalzando sulle superfici metalliche e garantendo la continuità del tracciamento anche quando la visibilità ottica è azzerata; telecamere ad alta definizione: disposte a 360 gradi, esse sono gli unici sensori in grado di interpretare le informazioni semantiche dell’infrastruttura, come la segnaletica orizzontale (linee di corsia, anche deteriorate), la segnaletica verticale, i colori dei semafori e i messaggi dei pannelli a messaggio variabile.

I dati grezzi provenienti da questa suite sensoriale confluiscono in una potente centralina di calcolo centrale (come le piattaforme NVIDIA Drive o i chip proprietari sviluppati dai costruttori). Attraverso algoritmi di Sensor Fusion, i flussi di dati vengono sincronizzati temporalmente e fusi insieme. Se il radar rileva un oggetto metallico stazionario a 100 metri, la telecamera ne verifica la natura (ad esempio un veicolo fermo in corsia d’emergenza o un cartello stradale basso) e il LiDAR ne definisce i contorni esatti. Questo processo permette di eliminare i falsi positivi e i falsi negativi, creando un modello dinamico dello spazio circostante in tempo reale che supera la capacità percettiva di qualsiasi guidatore umano.

Come funziona la ridondanza hardware

Quando il computer di bordo assume il ruolo di “conducente dinamico”, l’intera meccanica dell’autoveicolo deve essere ripensata. Nei sistemi tradizionali, se un servosterzo elettrico si guasta, il guidatore sperimenta un improvviso indurimento del volante, ma conserva la capacità fisica (meccanica) di sterzare le ruote. Nel livello 3, poiché l’operatore umano potrebbe essere distratto (ad esempio intento a leggere o a guardare uno schermo), un guasto meccanico o elettrico non può tradursi in una perdita immediata di controllo. L’ingegneria del veicolo deve quindi implementare la filosofia Fail-Operational (il sistema continua a funzionare anche dopo un guasto) anziché semplicemente Fail-Safe (il sistema si disattiva in sicurezza).

Nei veicoli di livello 3, la colonna di sterzo meccanica può essere disaccoppiata o assistita da attuatori elettromeccanici dotati di doppi avvolgimenti dello statore e doppie unità di controllo elettronico isolate. Se il circuito primario del motore elettrico dello sterzo subisce un cortocircuito, l’unità secondaria si attiva istantaneamente (nell’ordine dei millisecondi), garantendo la coppia necessaria per mantenere la traiettoria o accostare in sicurezza. Parliamo del cosiddetto Steer-by-Wire.

La frenata ridondata prevede due modulatori di pressione elettromeccanici indipendenti. Il sistema primario gestisce la decelerazione standard basata sulle richieste degli algoritmi di guida; qualora si verificasse una perdita di pressione idraulica in un circuito o un’avaria elettrica, l’unità di backup (spesso integrata con il sistema di controllo della stabilità, ESP) interviene per garantire la massima potenza frenante e il mantenimento della stabilità direzionale del veicolo. In questo caso, parliamo di Brake-by-Wire.

Un veicolo a guida autonoma condizionata è, di fatto, una centrale elettrica mobile. L’architettura elettrica di bordo deve prevedere una configurazione a doppio anello o a doppia batteria. La principale alimenta la trazione e i sistemi primari, mentre una rete di bordo secondaria isolata (spesso a 48V o a 12V con accumulatori dedicati agli ioni di litio) alimenta costantemente i sensori critici e le ECU di controllo.

Anche la rete di comunicazione dati interna segue la logica della ridondanza: i protocolli di comunicazione tradizionali come il CAN bus vengono affiancati o sostituiti dall’Automotive Ethernet ad altissima velocità e da protocolli Time-Triggered, strutturati in topologie ad anello. Se un ramo della rete viene tranciato o isolato a causa di un impatto, i pacchetti dati vitali per la sicurezza vengono reindirizzati istantaneamente sul percorso alternativo.

Interfaccia uomo-macchina e monitoraggio del conducente

Il vero fulcro nevralgico della guida di livello 3 non risiede solo nella capacità dell’auto di guidare da sola, ma nella gestione del delicato momento del passaggio di consegne (Takeover request). Poiché il guidatore è autorizzato a distogliere l’attenzione dalla strada, il veicolo deve disporre di uno strumento infallibile per valutarne lo stato cognitivo in ogni istante. Questo compito è affidato al DSM (Driver Status Monitoring), un sistema di telecamere a raggi infrarossi installato sul piantone dello sterzo o sullo specchietto retrovisore interno. Il DSM non si limita a verificare se gli occhi del conducente sono aperti, ma analizza algoritmicamente complessi parametri biometrici:

direzione dello sguardo e fissazione oculare : calcola per quanti secondi consecutivi l’utente distoglie gli occhi dalla potenziale traiettoria stradale;

: calcola per quanti secondi consecutivi l’utente distoglie gli occhi dalla potenziale traiettoria stradale; frequenza dell’ammiccamento : un battito di ciglia prolungato o rallentato è un indicatore predittivo di sonnolenza o affaticamento profondo;

: un battito di ciglia prolungato o rallentato è un indicatore predittivo di sonnolenza o affaticamento profondo; postura della testa e del tronco: rileva se il guidatore si è reclinato eccessivamente o se si trova in una posizione che ritarderebbe l’accesso fisico ai pedali e al volante.

Quando l’auto incontra un limite della sua ODD (ad esempio, l’approssimarsi di un cantiere stradale non mappato, condizioni meteo peggiorate oltre le specifiche del sistema, o la fine del tratto autostradale abilitato), si avvia la procedura di transizione. Questa fase dura generalmente tra i 4 e i 10 secondi, un lasso di tempo calcolato dagli ingegneri per consentire al cervello umano di uscire da uno stato di distrazione, riorientarsi nello spazio e riacquisire la consapevolezza del mondo circostante. L’interfaccia HMI utilizza un approccio multi-sensoriale per svegliare l’attenzione del guidatore:

visivo : lampeggio di barre LED rosse sul volante e grafiche ad alto contrasto sul quadro strumenti;

: lampeggio di barre LED rosse sul volante e grafiche ad alto contrasto sul quadro strumenti; acustico : segnali sonori a frequenza e volume crescenti;

: segnali sonori a frequenza e volume crescenti; aptico (tattile): vibrazione del sedile e pre-tensionamento della cintura di sicurezza.

Se il conducente risponde afferrando il volante o premendo i pedali, il sistema cede il controllo in modo fluido. Ma cosa succede se il conducente ha avuto un malore o dorme profondamente e non risponde alla sollecitazione?

Strategia del minimo rischio

Il comportamento del veicolo in caso di mancato riscontro alla richiesta di takeover è l’elemento fondamentale che garantisce l’incolumità pubblica e differenzia strutturalmente il livello 3 dai livelli inferiori. Se in un veicolo di livello 2 il conducente lascia il volante, il sistema emette un avviso e poi, se ignorato, disattiva il mantenimento di corsia (spesso frenando bruscamente nella corsia in cui si trova), nel livello 3 l’auto deve eseguire in autonomia una MRM (Minimum Risk Maneuver).

La manovra di minimo rischio è un protocollo di emergenza interamente automatizzato gestito dalla meccatronica di bordo. Gli step logici e meccanici sequenziali includono:

stabilizzazione e segnalazione esterna : l’auto mantiene rigidamente il centro della corsia attuale, attiva immediatamente gli indicatori di emergenza (hazard) per segnalare il pericolo ai veicoli retrostanti e inizia una decelerazione controllata e progressiva, evitando frenate improvvise che potrebbero causare tamponamenti a catena;

: l’auto mantiene rigidamente il centro della corsia attuale, attiva immediatamente gli indicatori di emergenza (hazard) per segnalare il pericolo ai veicoli retrostanti e inizia una decelerazione controllata e progressiva, evitando frenate improvvise che potrebbero causare tamponamenti a catena; analisi dello spazio circostante e cambio corsia: sfruttando la suite di sensori radar e LiDAR a lungo raggio, l’algoritmo di bordo valuta la densità del traffico nelle corsie adiacenti. Se l’architettura lo consente (e la normativa locale lo approva), l’autoveicolo esegue autonomamente i cambi di corsia necessari per spostarsi verso la corsia di marcia più lenta o, idealmente, verso la corsia di emergenza o una piazzola di sosta;

sfruttando la suite di sensori radar e LiDAR a lungo raggio, l’algoritmo di bordo valuta la densità del traffico nelle corsie adiacenti. Se l’architettura lo consente (e la normativa locale lo approva), l’autoveicolo esegue autonomamente i cambi di corsia necessari per spostarsi verso la corsia di marcia più lenta o, idealmente, verso la corsia di emergenza o una piazzola di sosta; arresto in sicurezza e chiamata d’emergenza: una volta raggiunta la posizione di minor rischio possibile, il veicolo aziona l’impianto frenante fino all’arresto completo del mezzo, inserisce il freno di stazionamento elettronico, sblocca le portiere (per facilitare l’accesso ai soccorritori) e attiva una chiamata d’emergenza geolocalizzata tramite il sistema eCall, trasmettendo la telemetria del veicolo e segnalando lo stato di incoscienza del conducente. Durante tutta questa fase, la responsabilità legale e operativa rimane interamente in capo al costruttore e al software di guida.

Il passaggio dal livello 2 al 3 sposta l’asse della responsabilità dal piano puramente tecnico a quello legale e assicurativo, ridefinendo il concetto stesso di “conducente”. Dal punto di vista del diritto, la guida autonoma condizionata introduce una scissione netta della responsabilità civile e penale in base allo stato del sistema.

Per risolvere l’inevitabile contenzioso assicurativo che sorge a seguito di un incidente stradale che coinvolge un veicolo di livello 3, le normative internazionali (come il regolamento UNECE R157) impongono la presenza del DSSAD (Data Storage System for Automated Driving). Si tratta di una scatola nera blindata ad alta frequenza di campionamento che registra eventi specifici con precisione al millisecondo.

Il DSSAD memorizza diverse informazioni, in particolare:

l’esatto momento in cui il conducente ha richiesto l’attivazione del sistema;

il momento in cui il software ha confermato l’assunzione del controllo di guida;

l’istante preciso in cui è stata emessa una richiesta di takeover;

il momento in cui il conducente ha toccato il volante, l’acceleratore o il freno;

eventuali anomalie hardware o blackout dei sensori.

In sede giudiziaria, l’analisi dei dati del DSSAD è l’unico strumento in grado di stabilire chi stesse effettivamente “guidando” al millisecondo dell’impatto. Se il software era attivo e non aveva emesso alcuna richiesta di subentro, la responsabilità del sinistro ricade interamente sulla casa automobilistica e sui suoi fornitori di tecnologia. Se, viceversa, il veicolo aveva emesso la TOR con congruo anticipo e il conducente non ha preso il controllo per negligenza (ad esempio si era addormentato ignorando gli allarmi), la responsabilità torna a essere dell’utente umano.

Il livello 3 di guida autonoma non è semplicemente un aggiornamento tecnologico o una somma di ADAS più evoluti; è una vera e propria rivoluzione filosofica nel rapporto tra uomo e automobile. Per la prima volta nella storia dei trasporti su terra, l’essere umano è autorizzato a staccare legalmente le mani dal volante e la mente dalla strada, affidando la propria vita a una fitta rete di calcoli statistici, impulsi laser e attuatori meccatronici ridondati.

La sfida più complessa per i costruttori non è più soltanto quella di far curvare o frenare l’auto in autonomia — compiti che la meccatronica moderna assolve con precisione matematica — ma quella di gestire l’imperfetto fattore umano durante la delicatissima fase di transizione del controllo. È proprio in questa manciata di secondi, in questo sottile confine dinamico in cui la responsabilità passa dai chip di silicio alla mente biologica, che si gioca il futuro della mobilità. Solo un’ingegneria che sappia combinare la massima ridondanza hardware con una profonda comprensione dei tempi di reazione psicofisici umani potrà rendere il Livello 3 uno standard sicuro, traghettando definitivamente l’automobile verso l’era dell’automazione totale.