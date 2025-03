Fonte: 123RF Quadricicli a motore, c'è molto da sapere prima di mettersi al volante

I quadricicli a motore sono una categoria di veicoli che, per dimensioni e caratteristiche tecniche, si collocano a metà strada tra le auto tradizionali e i ciclomotori. Sono veicoli a quattro ruote con un peso e una potenza limitati, progettati per la mobilità urbana e per offrire una soluzione pratica e sicura a chi non possiede una patente di guida completa. Esistono diverse tipologie di quadricicli, ciascuna con specifici requisiti di guida e caratteristiche tecniche, che ne determinano l’utilizzo e le restrizioni normative.

I quadricicli a motore stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel contesto della mobilità sostenibile, grazie alla diffusione dei modelli elettrici che offrono un’alternativa ecologica alle tradizionali auto a combustione interna. Molti produttori hanno sviluppato quadricicli elettrici che possono circolare anche nelle zone a traffico limitata. Questa tendenza si inserisce nelle politiche europee che incentivano l’uso di veicoli a basso impatto ambientale con agevolazioni fiscali e sovvenzioni dirette per l’acquisto di mezzi elettrici.

Quadricicli leggeri, soluzione pratica per i più giovani

I quadricicli leggeri, conosciuti come microcar o minicar, appartengono alla categoria L6e. Questi veicoli hanno una massa a vuoto non superiore a 425 kg (escludendo la batteria nel caso di veicoli elettrici) e sono equipaggiati con motori che non superano i 50 cm³ se a benzina o 4 kW per i motori elettrici. La velocità massima che possono raggiungere è limitata a 45 km/h.

Per guidare un quadriciclo leggero serve la patente AM, la stessa richiesta per i ciclomotori a due ruote. Questa patente può essere conseguita a partire dai 14 anni, previa prova teorica e pratica, e consente di guidare solo veicoli di questa categoria. I quadricicli leggeri sono apprezzati dai genitori alla ricerca di un’opzione di mobilità sicura e protetta, in quanto questi veicoli sono dotati di strutture chiuse, cinture di sicurezza, airbag e altri sistemi di sicurezza attiva e passiva.

Quadricicli non leggeri, più potenza e maggiore versatilità

I quadricicli non leggeri, rientranti nella categoria L7e, offrono prestazioni superiori rispetto ai modelli leggeri. La massa a vuoto può arrivare fino a 450 kg per i veicoli destinati al trasporto di persone e fino a 600 kg per quelli destinati al trasporto di merci. La potenza massima del motore è fissata a 15 kW (circa 20 CV) che consente di raggiungere velocità più elevate, anche superiori a 80 km/h.

Per poter condurre un quadriciclo non leggero è necessaria la patente B1, conseguibile a partire dai 16 anni. Questa patente richiede il superamento di un esame teorico e pratico, simile a quello per la patente B, ma specifico per veicoli di questa categoria. I quadricicli non leggeri possono essere utilizzati non solo in città ma anche su strade extraurbane.

Patente B, la chiave per guidare tutti i quadricicli

Chi possiede la patente B, ottenibile a partire dai 18 anni, ha la possibilità di guidare tutti i tipi di quadricicli a motore, sia leggeri sia non leggeri. Questa patente copre tutte le categorie di veicoli che rientrano nelle omologazioni L6e e L7e. La patente B consente di utilizzare i quadricicli come alternativa all’automobile tradizionale, soprattutto per chi cerca un veicolo compatto e maneggevole, adatto al traffico cittadino e con costi di gestione ridotti.

Come si comportano i quadricicli nei crash test

Uno degli aspetti spesso discussi riguardo ai quadricicli a motore è la sicurezza stradale. Anche se non sono sottoposti agli stessi crash test delle automobili, i modelli più nuovi sono equipaggiati con dispositivi di sicurezza, come le cinture di sicurezza, le strutture rinforzate e gli airbag. Alcuni modelli di fascia alta sono dotati di sistemi di assistenza alla guida come l’ABS, l’ESP e i sensori di parcheggio che migliorano la protezione degli occupanti e riducendo il rischio di incidenti stradali.

Normativa e sicurezza, cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada stabilisce le norme per l’utilizzo dei quadricicli a motore riguardo alle limitazioni di velocità e ai requisiti di sicurezza. I quadricicli leggeri non possono superare i 45 km/h e sono vietati su autostrade e strade extraurbane principali, mentre i quadricicli non leggeri possono accedere a queste strade solo se in grado di raggiungere velocità più elevate e se rispettano le specifiche tecniche.

In termini di sicurezza, i quadricicli devono essere dotati di sistemi di illuminazione, cinture di sicurezza e, in alcuni casi, di dispositivi di protezione attiva, come l’ABS e l’ESP. I veicoli più moderni includono anche airbag e strutture rinforzate, che migliorano la protezione degli occupanti in caso di incidente.

Quadricicli a motore, praticità e accessibilità

I quadricicli a motore offrono una serie di vantaggi, tra cui una maggiore accessibilità per i giovani, costi di gestione ridotti e una maneggevolezza superiore rispetto alle automobili tradizionali. Questi veicoli sono utili in contesti urbani, dove la compattezza e la facilità di parcheggio sono un valore aggiunto. I modelli elettrici di quadricicli contribuiscono a una mobilità sostenibile in quanto opzione a zero emissioni che può accedere alle zone a traffico limitato delle città.

La manutenzione dei quadricicli a motore è più semplice e meno costosa rispetto a quella delle auto tradizionali. I motori elettrici richiedono meno interventi tecnici, poiché hanno meno componenti meccaniche soggette a usura. In ogni caso bisogna effettuare con regolarità la manutenzione ordinaria, che comprende il controllo dei freni, delle sospensioni e del sistema elettrico, oltre alla verifica periodica delle batterie nei modelli elettrici.

Negli ultimi anni, molte città hanno introdotto servizi di sharing di quadricicli elettrici. Questi veicoli, disponibili tramite app dedicate, consentono di muoversi nei centri urbani abbattendo il traffico e le emissioni di inquinanti. Il successo di queste iniziative è legato alla facilità di utilizzo e alla possibilità di accedere a parcheggi riservati, così da incentivare una mobilità più smart e green.

Quadricicli elettrici, autonomia e prestazioni green

I quadricicli elettrici offrono autonomie che possono variare dai 50 ai 150 km, a seconda della capacità della batteria e delle condizioni di utilizzo. Questi veicoli sono dotati di motori elettrici che garantiscono una guida silenziosa e priva di emissioni. Per via della ricarica domestica è possibile mantenere il veicolo sempre pronto all’uso, con costi energetici inferiori rispetto ai carburanti tradizionali ovvero benzina e gasolio.