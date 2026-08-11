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123RF Alcoltest senza interprete: quando il controllo resta valido secondo la normativa

La patente italiana consente di guidare negli altri Stati che la riconoscono, ma non porta con sé i limiti alcolemici e le sanzioni previste dal Codice della Strada nazionale. Una volta entrato in Francia, Austria, Germania, Romania o in qualsiasi altra nazione, il conducente deve rispettare le disposizioni locali.

Lo stesso principio riguarda l’alcoltest. Autorità competenti, strumenti utilizzati, numero delle misurazioni, intervallo tra le prove, ricorso agli esami del sangue e conseguenze del rifiuto dipendono dalla legislazione dello Stato nel quale avviene il controllo.

Un procedimento arrivato davanti alla Corte di Cassazione ha acceso l’attenzione sul diritto all’interprete. Il ricorso riguardava il riconoscimento di una condanna pronunciata in Romania nei confronti di un automobilista italiano, il quale sosteneva di non aver compreso gli avvisi ricevuti prima dell’esame etilometrico.

Il rigetto del ricorso va letto in maniera precisa: un controllo tecnico urgente non deve sempre essere rinviato fino all’arrivo di un traduttore mentre le garanzie linguistiche acquistano un peso diverso quando iniziano l’interrogatorio, l’arresto, la contestazione penale o la firma di una rinuncia ai diritti della difesa.

All’estero vale il limite alcolemico locale

Nell’Unione europea non c’è una soglia unica per tutti i conducenti. Le istituzioni comunitarie fissano obiettivi di sicurezza e regole di cooperazione, ma ogni Stato conserva il potere di stabilire il livello massimo di alcol nel sangue e le relative sanzioni. La maggior parte degli Stati europei adotta una soglia ordinaria di 0,5 grammi per litro. Polonia e Svezia applicano 0,2 g/l, mentre Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia seguono un regime di tolleranza zero. Molte legislazioni impongono valori più bassi ai neopatentati, ai giovani e ai conducenti professionali.

In Italia l’articolo 186 del Codice della Strada distingue tre fasce. Con un tasso superiore a 0,5 e non oltre 0,8 g/l, la violazione ha natura amministrativa. La multa va da 543 a 2.170 euro e la patente viene sospesa per un periodo compreso fra tre e sei mesi. Superata la soglia di 0,8 g/l, la condotta diventa reato. Fra 0,8 e 1,5 g/l sono previsti un’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Oltre 1,5 g/l, l’ammenda sale da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto va da sei mesi a un anno e la sospensione della patente dura da uno a due anni. La confisca del veicolo può accompagnare la condanna quando il mezzo appartiene al responsabile. Per conducenti con meno di 21 anni, neopatentati nei primi tre anni e professionisti del trasporto vige il divieto di assumere alcol prima della guida.

In Romania vige la tolleranza zero

La Romania appartiene al gruppo ristretto di Paesi comunitari nei quali il limite è fissato a zero. Qualsiasi presenza rilevata può quindi provocare conseguenze, anche se non ogni valore conduce allo stesso tipo di procedimento. Il livello riscontrato determina il passaggio dalla violazione amministrativa al reato.

L’articolo 336 del Codice penale rumeno colloca la soglia penale oltre 0,80 g/l di alcol puro nel sangue. Un automobilista italiano non può quindi invocare il limite di 0,5 g/l previsto nel proprio Paese.

Come funziona l’alcoltest fuori dall’Italia

Alcuni Stati consentono controlli casuali anche senza sintomi evidenti. Altri richiedono un sospetto, un’infrazione precedente o il coinvolgimento in un incidente. La prima verifica può avvenire con un apparecchio portatile usato come test preliminare. In caso di positività, le autorità possono ricorrere a un etilometro omologato con valore probatorio, a un secondo esame oppure a un prelievo di sangue.

La mancanza di un interprete non rende nullo in automatico l’esame etilometrico. La direttiva 2010/64/UE garantisce assistenza linguistica gratuita alle persone che non comprendono la lingua del procedimento penale. Il diritto opera dal momento in cui l’interessato viene informato di essere sospettato o accusato e copre interrogatori di polizia, udienze e comunicazioni con il difensore collegate agli atti processuali.

Soffiare in un apparecchio non equivale a rispondere a un interrogatorio. L’alcoltest raccoglie un dato fisico destinato a cambiare con il passare del tempo, motivo per cui il controllo viene trattato come un accertamento urgente. La direttiva europea non stabilisce che ogni operazione tecnica su strada debba attendere l’arrivo di un interprete. Impone invece una traduzione adeguata quando serve a comprendere l’accusa, partecipare al procedimento ed esercitare concretamente il diritto di difesa.

Le istruzioni per eseguire il test

L’urgenza non autorizza gli agenti a classificare come rifiuto qualunque comportamento derivante da un’evidente incomprensione. Il conducente deve capire almeno che gli viene ordinato di sottoporsi a un controllo, come utilizzare lo strumento e quali condotte possono essere considerate mancata collaborazione.

Anche il diritto al difensore va separato dall’obbligo di attendere il suo arrivo. La direttiva 2013/48/UE riconosce al sospettato l’accesso a un avvocato senza ritardi ingiustificati, prima dell’interrogatorio, dopo la privazione della libertà e durante atti di indagine indicati dalla normativa. Da questo principio non discende sempre il diritto di rinviare l’alcoltest. L’esame deve fotografare una condizione destinata a modificarsi rapidamente poiché il tasso alcolemico diminuisce con il trascorrere del tempo.

L’ordinamento italiano offre un esempio. La polizia deve avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’esame probatorio, ma non deve aspettare un tempo minimo affinché l’avvocato raggiunga il luogo del controllo.

La Corte di Cassazione ha qualificato l’etilometro come accertamento urgente e indifferibile. Il difensore già reperibile può partecipare, ma la sua assenza non blocca l’operazione. Se manca l’avviso previsto dalla legge italiana, può sorgere una nullità. La difesa deve però eccepirla nei termini processuali corretti.

Il quadro cambia durante l’interrogatorio o quando il conducente viene arrestato o trattenuto. La direttiva 2012/13/UE obbliga le autorità a informare il sospettato dei suoi diritti con un linguaggio semplice e accessibile. Devono essere comunicati il diritto all’avvocato, l’eventuale assistenza gratuita, l’accusa, il diritto all’interprete e la facoltà di rimanere in silenzio.

Chi viene arrestato o detenuto deve ricevere una comunicazione scritta dei diritti in una lingua comprensibile. Se il documento non è subito disponibile nella lingua richiesta, le informazioni vanno fornite oralmente e la versione tradotta deve essere consegnata senza ritardi ingiustificati.

Anche la traduzione degli atti segue una disciplina. Informazioni sull’accusa, provvedimenti restrittivi, citazioni, sentenze e documenti essenziali devono essere comprensibili per consentire la difesa. Firmare una rinuncia all’avvocato senza averne capito il contenuto solleva un problema diverso dall’assenza di un interprete durante il soffio. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la rinuncia deve essere volontaria, inequivoca e preceduta da informazioni comprensibili sulle conseguenze.