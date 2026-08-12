Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Guidare con l'eclissi solare: attenzione ad alcuni fattori

L‘eclissi solare arriva oggi, mercoledì 12 agosto, e per l’Italia sarà uno spettacolo particolare: il disco del Sole verrà oscurato parzialmente proprio nelle ore del tramonto. Un appuntamento atteso da appassionati e curiosi, pronti a puntare telescopi e filtri certificati verso il cielo. Ma c’è una categoria che dovrà fare esattamente il contrario: gli automobilisti.

L’evento sarà visibile dall’Italia soltanto in forma parziale e con il Sole molto basso sull’orizzonte. Secondo l’Inaf, l’inizio è previsto intorno alle 19.30, mentre il massimo dell’eclissi cadrà attorno alle 20.20, con orari e percentuali di oscuramento differenti a seconda della zona.

Una coincidenza che trasforma un fenomeno astronomico affascinante in un possibile elemento di rischio per chi si troverà alla guida. Non perché l’eclissi abbia effetti misteriosi sull’automobile, ma perché la combinazione tra luce radente, tramonto e curiosità degli altri utenti della strada può creare situazioni imprevedibili.

Il primo errore da evitare

C’è una regola che non ammette eccezioni: gli occhialini utilizzati per osservare l’eclissi non devono essere indossati mentre si guida. Sono dispositivi progettati per filtrare la radiazione solare durante l’osservazione diretta e, al volante, ridurrebbero eccessivamente la visibilità della strada.

La soluzione non è nemmeno affidarsi a normali occhiali da sole per guardare il disco solare. Gli occhiali da sole comuni non sono dispositivi per l’osservazione dell’eclissi e non proteggono gli occhi dall’osservazione diretta del Sole. Per chi guida, quindi, il Sole va semplicemente ignorato: aletta parasole, parabrezza pulito e sguardo concentrato sulla carreggiata.

Il vero pericolo arriva dal tramonto

Il problema più concreto sarà rappresentato dalla posizione del Sole. L’eclissi raggiungerà il suo massimo quando il disco solare sarà già molto basso, rendendo particolarmente delicata la guida verso Ovest.

In queste condizioni l’abbagliamento può diventare improvviso e intenso. Un parabrezza sporco, soprattutto nella parte interna, può peggiorare ulteriormente la situazione: polvere e aloni diffondono la luce e creano riflessi proprio nel campo visivo del conducente.

Per questo è fondamentale partire con i vetri perfettamente puliti e utilizzare correttamente l’aletta parasole. Gli anabbaglianti possono inoltre aiutare a rendere il veicolo più visibile agli altri utenti della strada quando la luminosità naturale comincia a diminuire.

L’eclissi può distrarre chi è al volante

Il rischio maggiore, tuttavia, potrebbe arrivare dalle persone. Un fenomeno astronomico così raro è sufficiente per trasformare una normale strada in un luogo di osservazione improvvisato.

Un automobilista potrebbe essere tentato di rallentare per guardare il cielo, scattare una fotografia dal finestrino oppure fermarsi in un punto non consentito. Ancora più imprevedibili possono essere i comportamenti di pedoni, ciclisti e utenti dei monopattini, soprattutto nei centri abitati.

La regola, in questi casi, è elementare: niente fotografie mentre si guida e nessuna manovra improvvisa per cercare una visuale migliore. Aumentare la distanza di sicurezza dagli altri veicoli può essere una precauzione utile per assorbire eventuali frenate inattese.

Dove fermarsi per vedere l’eclissi senza rischi

Chi vuole godersi lo spettacolo deve programmare la sosta prima di mettersi in viaggio. Fermarsi sulla carreggiata autostradale o utilizzare impropriamente la corsia di emergenza per osservare il cielo non è una soluzione: quella corsia è riservata alle emergenze e alle situazioni previste dal Codice della strada.

Le sanzioni possono essere pesanti. Per alcune violazioni dell’articolo 176 è prevista una multa fino a 1.731 euro e, nei casi più gravi previsti dalla norma, anche la sospensione della patente da due a sei mesi. Meglio quindi uscire dall’autostrada e raggiungere un parcheggio, un’area di sosta autorizzata o un altro luogo sicuro prima dell’inizio dell’evento.

Gli orari da ricordare

L’eclissi parziale sarà visibile in Italia indicativamente tra le 19.30 e le 20.40, con differenze significative tra le città. A Torino inizierà intorno alle 19.28 e raggiungerà il massimo alle 20.21, con circa il 93% del Sole oscurato. A Milano il massimo è atteso alle 20.20, con oltre il 92% di copertura, mentre a Roma il culmine arriverà prima, intorno alle 20.11. Al Sud l’oscuramento sarà invece meno marcato.

Il cielo, dunque, offrirà uno spettacolo fuori dal comune. Ma per chi è in automobile la raccomandazione è molto meno spettacolare e decisamente più importante: niente occhi al cielo, niente fotografie e niente soste improvvisate. Durante l’eclissi, come sempre, la priorità resta una sola: la strada.