Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Hennessey website Scheda tecnica Hennessey Blackbird

Nel panorama contemporaneo delle hypercar, dominato da architetture ibride complesse, sovralimentazioni estreme e batterie ad alto voltaggio, la Hennessey Blackbird rappresenta una controtendenza coraggiosa e affascinante. Con questo progetto, la casa texana non ha cercato il record di potenza assoluta come con la Venom F5, ma ha voluto creare una grand tourer ad altissime prestazioni incentrata sul coinvolgimento di guida, sulla purezza meccanica e su un’ingegneria che celebra il contatto diretto tra uomo e macchina.

Progettata come un omaggio all’iconico aereo da ricognizione ad alta quota Lockheed SR-71 Blackbird — da cui eredita sia il nome sia precisi elementi stilistici e dinamici — la vettura nasce attorno a una cellula monoscocca in fibra di carbonio realizzata su misura. Ogni componente dell’auto è stato sviluppato per offrire una dinamica raffinata, un peso a secco inferiore ai 1.360 kg e un’esperienza acustica e tattile priva di filtri elettronici.

Hennessey Blackbird: il motore ad aspirazione naturale nel dettaglio

La vera svolta ingegneristica della Blackbird risiede sotto il cofano posteriore trasparente. Abbandonata la strada del V8 biturbo “Fury” da oltre 1.800 CV installato sulla Venom F5, Hennessey ha collaborato con i leggendari specialisti di Ilmor Engineering — storici costruttori di motori per la Formula 1 e l’IndyCar — per sviluppare un’unità termica completamente nuova.

Si tratta di un propulsore V8 ad aspirazione naturale da 6,2 litri, privo di qualsiasi forma di sovralimentazione o supporto elettrico. L’obiettivo prestazionale dichiarato stima una potenza compresa tra gli 800 e gli 850 CV, con un regime di rotazione massimo che supera la soglia dei 9.000 giri/min. Per raggiungere tali regimi e livelli di potenza specifica senza l’ausilio di turbocompressori, la meccanica interna del motore spinge al limite la fluidodinamica d’aspirazione e la riduzione delle masse in moto alternato:

manovellismo ultra-leggero : albero motore forgiato, bielle in titanio e pistoni in alluminio ad alta resistenza progettati per minimizzare l’inerzia e garantire una risposta del gas istantanea;

: albero motore forgiato, bielle in titanio e pistoni in alluminio ad alta resistenza progettati per minimizzare l’inerzia e garantire una risposta del gas istantanea; geometria dei condotti : testate ad alto flusso e un plenum d’aspirazione ottimizzato per risuonare ai regimi più elevati, garantendo un riempimento ottimale dei cilindri a ogni affondo del pedale;

: testate ad alto flusso e un plenum d’aspirazione ottimizzato per risuonare ai regimi più elevati, garantendo un riempimento ottimale dei cilindri a ogni affondo del pedale; erogazione lineare: a differenza dei motori sovralimentati, che offrono picchi imponenti di coppia a bassi regimi, il 6.2 ad aspirazione naturale eroga la potenza in modo progressivo e prevedibile, allungando con un crescendo acustico unico fino al limitatore.

Le prestazioni stimati riflettono l’efficienza della combinazione peso/potenza: uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in circa 2,5 secondi e una velocità massima stimata di circa 354 km/h.

Il ritorno dell’analogico: cambio manuale a 6 marce con griglia a vista

Coerentemente con la filosofia di massima connessione meccanica, la Hennessey Blackbird rifiuta i cambi sequenziali a doppia frizione con comandi al volante, oggi standard quasi obbligatorio nel segmento delle hypercar. La potenza generata dal V8 viene scaricata a terra esclusivamente sulla trazione posteriore tramite una trasmissione manuale a 6 rapporti con leva ad innesti trasversali e griglia a vista.

L’adozione di un cambio manuale tradizionale su una vettura da oltre 800 CV impone severe sfide ingegneristiche:

gestione della coppia : la frizione e la cascata d’ingranaggi sono stati dimensionati per sopportare le forti sollecitazioni generate nelle scalate veloci e nelle accelerazioni a pieno carico, mantenendo al contempo un azionamento del pedale modulabile nell’uso stradale;

: la frizione e la cascata d’ingranaggi sono stati dimensionati per sopportare le forti sollecitazioni generate nelle scalate veloci e nelle accelerazioni a pieno carico, mantenendo al contempo un azionamento del pedale modulabile nell’uso stradale; precisione d’innesto : la griglia metallica a vista guida i cinematismi della leva con tolleranze millimetriche, offrendo un feedback tattile distinto a ogni cambiata e riducendo il rischio di inserimenti errati ad alti regimi;

: la griglia metallica a vista guida i cinematismi della leva con tolleranze millimetriche, offrendo un feedback tattile distinto a ogni cambiata e riducendo il rischio di inserimenti errati ad alti regimi; piacere d’uso e controllo: senza automatismi elettronici a gestire le cambiate, la gestione del regime di rotazione durante le staccate è affidata interamente alla sensibilità del guidatore (tramite la tecnica del tacco-punta), esaltando il valore del controllo analogico.

Architettura del telaio, sospensioni inboard e riduzione del peso

Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio si cela una monoscocca completamente nuova, concepita da zero e non derivata dal telaio della Venom F5. Questo telaio in carbonio è stato progettato per garantire un’elevatissima rigidità torsionale, elemento indispensabile per consentire al comparto sospensioni di lavorare con la massima precisione geometrica.

Lo schema sospensivo adotta una configurazione di tipo inboard con doppi triangoli sovrapposti e ammortizzatori adattivi azionati da aste di spinta (pushrod). Questa soluzione, di diretta derivazione dal mondo delle corse (Formula 1 e prototipi endurance), offre due vantaggi meccanici fondamentali:

riduzione delle masse non sospese : posizionando ammortizzatori e molle all’interno del telaio anziché all’interno del passaruota, le ruote possono copiare le imperfezioni dell’asfalto con maggiore velocità ed efficacia.

: posizionando ammortizzatori e molle all’interno del telaio anziché all’interno del passaruota, le ruote possono copiare le imperfezioni dell’asfalto con maggiore velocità ed efficacia. controllo dei movimenti della scocca: il sistema controlla attivamente il rollio in percorrenza di curva e il beccheggio in fase di forte accelerazione o frenata, mantenendo costante l’impronta a terra degli pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport Cup 2.

L’impiego massiccio di materiali compositi e leghe leggere per bracci della sospensione e componenti strutturali ha permesso di contenere il peso a secco al di sotto dei 1.360 kg, un valore notevole per una vettura pensata anche per percorrere lunghe distanze in comfort.

Aerodinamica attiva e citazioni aeronautiche

Il design esterno della Blackbird bilancia l’efficienza aerodinamica con precisi richiami all’aviazione stealth. La superficie della carrozzeria presenta spigoli definiti e scanalature laterali (chines) che riprendono il profilo di giunzione tra la parte superiore e inferiore del velivolo SR-71. Dal punto di vista aerodinamico, l’elemento più caratteristico è rappresentato dalle stabilizzatrici verticali attive posizionate nella sezione posteriore. I due deflettori si sollevano automaticamente quando la vettura raggiunge le 71 mph (circa 114 km/h), posizionandosi con un angolo d’incidenza di 71°, trasformando la sigla del celebre aereo in un parametro funzionale di stabilità ad alta velocità.

Il guidatore può decidere di attivare o calibrare manualmente i deflettori a qualsiasi velocità tramite i comandi nell’abitacolo. La parte inferiore sfrutta un fondo piatto sigillato e un diffusore posteriore per generare deportanza tramite effetto Venturi, completato da quattro terminali di scarico a diamante ispirati agli ugelli d’uscita del velivolo Bell X-1.

L’abitacolo: essenzialità pura senza schermi

La filosofia meccanica e analogica della Blackbird trova la sua naturale prosecuzione all’interno dell’abitacolo. In controtendenza con l’odierna digitalizzazione degli interni automobilistici, l’abitacolo è completamente privo di schermi digitali o display touch centrali.

L’elemento centrale della strumentazione è un grande contagiri analogico posizionato dietro al volante, privo di pulsanti integrati per non distrarre chi guida. Le informazioni di navigazione o infotainment sono delegate allo smartphone del guidatore, collocato in un alloggiamento dedicato, mentre la plancia integra comandi fisici ricavati dal pieno per le funzioni secondarie. Tra le curiosità ingegneristiche e stilistiche figurano una bussola aeronautica incastonata sulla plancia e dettagli strutturali che richiamano i condotti di postcombustione dei motori a reazione.

La Hennessey Blackbird dimostra come l’evoluzione dell’hypercar possa intraprendere strade diverse rispetto alla sola ricerca della potenza elettrica o sovralimentata, riproponendo la raffinatezza di un grande motore V8 aspirato ad altissimo regime accoppiato a una meccanica puramente manuale.