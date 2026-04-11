La Fiat 500 elettrica introduce una nuova funzione che assiste l'automobilista in alcune condizioni. Ecco come funziona e perché è importante

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF La funzione Hold 'n Go nel dettaglio

Nel panorama della mobilità elettrica, l’efficienza non si misura solo in termini di capacità della batteria, ma anche nella raffinatezza del software di gestione della dinamica del veicolo. Nella nuova Fiat 500 elettrica, la funzione Hold ‘n Go rappresenta il punto di incontro tra comfort urbano e sicurezza attiva.

L’Hold ‘n Go è una tecnologia che ridefinisce il concetto di sosta temporanea e ripartenza. Spesso sottovalutata o confusa con i sistemi di assistenza in salita di vecchia generazione, l’Hold ‘n Go è in realtà un sofisticato protocollo di comunicazione tra l’unita di controllo del motore e l’impianto frenante frenante integrato. Permette al conducente di mantenere il veicolo in stato di quiete assoluta senza dover esercitare una pressione continua sul pedale del freno, delegando al sistema la gestione della pressione idraulica e della coppia motrice.

L’obiettivo tecnico è duplice: da un lato, ridurre il carico cognitivo e fisico del guidatore nel traffico urbano stop-and-go; dall’altro, ottimizzare l’interazione tra i componenti meccanici ed elettronici per garantire una transizione impercettibile tra lo stato statico e quello dinamico.

L’architettura della 500 elettrica

Per comprendere appieno il funzionamento dell’Hold ‘n Go, è necessario analizzare l’architettura di rete di bordo della 500 elettrica. Il sistema non opera in modo isolato, ma è il risultato di un dialogo costante tra il modulo di controllo elettronico della stabilità (ESC), il sensore dell’angolo di sterzata, i sensori di velocità sulle singole ruote e l’inverter del motore elettrico.

Quando il veicolo decelera fino a raggiungere lo zero assoluto, il modulo ESC riceve un segnale di “veicolo fermo”. Se la funzione Hold ‘n Go è abilitata, il sistema attiva una serie di valvole solenoidi all’interno del gruppo idraulico che “intrappolano” la pressione residua esercitata dal conducente sull’ultimo tratto di frenata.

A differenza di un freno di stazionamento elettromeccanico tradizionale, che agisce tramite motoriduttori sulle pinze posteriori, l’Hold ‘n Go mantiene il veicolo fermo agendo su tutte e quattro le ruote attraverso il circuito idraulico principale. Questo permette una risposta molto più rapida e una distribuzione del carico uniforme.

Dal punto di vista della gestione energetica, l’attivazione di questa funzione comunica all’inverter di interrompere l’erogazione di qualsiasi coppia di trascinamento (il cosiddetto “creeping”). In un’auto termica con cambio automatico, il motore a combustione continua a spingere contro i freni; nella 500 elettrica, il sistema azzera il consumo energetico del motore in sosta, preservando l’autonomia della batteria e riducendo lo stress termico sui componenti di potenza.

Come funziona l’Hold ‘n Go

Un aspetto tecnico cruciale riguarda la differenziazione tra l’Hold ‘n Go e il sistema di recupero dell’energia cinetica, noto come frenata rigenerativa. Nella 500 elettrica, l’esperienza di guida varia drasticamente a seconda della modalità selezionata: Normal, Range o Sherpa. Nelle ultime due, il veicolo implementa il cosiddetto “One-Pedal Driving“.

In questo scenario, il motore elettrico funge da generatore, creando una coppia resistente che rallenta l’auto non appena si solleva l’acceleratore. Tuttavia, la frenata rigenerativa perde efficacia man mano che la velocità diminuisce, poiché la forza elettromotrice generata cala drasticamente verso lo zero.

Qui interviene l’Hold ‘n Go come naturale completamento della catena cinematica: il software di bordo gestisce il passaggio di testimone tra il freno motore elettrico e il freno idraulico meccanico. Quando la rigenerazione non è più sufficiente a garantire l’arresto totale o a mantenere l’auto ferma su una pendenza, il sistema Hold ‘n Go interviene chiudendo il circuito idraulico. Questa transizione deve essere calibrata millimetricamente per evitare che il conducente avverta scossoni o variazioni nella forza di decelerazione.

L’ingegneria dietro questa calibrazione richiede algoritmi predittivi che analizzano l’inclinazione stradale tramite accelerometri, assicurando che la pressione applicata sia sempre proporzionale alla necessità del momento, evitando sprechi di energia e usura superflua delle pastiglie.

Logiche di sicurezza attiva e protocolli di rilascio automatico

La sicurezza rappresenta il pilastro fondamentale su cui è stato costruito il protocollo Hold ‘n Go. Il rischio principale in un sistema che mantiene l’auto ferma “elettronicamente” è il rilascio involontario o il malfunzionamento del sistema di ritenuta. Per ovviare a ciò, Fiat ha implementato una serie di ridondanze logiche. Il sistema monitora costantemente lo stato dei sensori della cintura di sicurezza e del sedile del conducente.

Se questo sistema è attivo e il conducente tenta di slacciare la cintura o aprire la portiera, la logica di controllo interpreta questo movimento come un potenziale abbandono del veicolo. In frazioni di secondo, il sistema trasferisce il comando dal circuito idraulico temporaneo al freno di stazionamento elettromeccanico (EPB), che blocca le ruote in modo permanente e meccanico, prevenendo qualsiasi movimento accidentale.

Il “Go” della funzione è altrettanto sofisticato. Quando il conducente decide di ripartire e preme il pedale dell’acceleratore, il sensore di posizione invia un segnale all’inverter per generare coppia. Contemporaneamente, il modulo ESC deve rilasciare la pressione idraulica. Il rilascio non è binario (acceso/spento), ma segue una curva di scarico lineare proporzionale alla coppia motrice erogata.

Se il rilascio fosse troppo lento, l’auto darebbe l’impressione di essere “legata”, aumentando l’attrito e l’usura; se fosse troppo veloce in salita, l’auto potrebbe indietreggiare prima che il motore abbia generato abbastanza spinta. La 500 elettrica calcola in tempo reale la resistenza al rotolamento e l’angolo di inclinazione per determinare l’esatto istante di rilascio, garantendo una partenza che risulta naturale e priva di esitazioni, indipendentemente dal carico a bordo.

Come personalizzarne l’intervento

L’integrazione della funzione Hold ‘n Go influisce profondamente sull’interfaccia uomo-macchina (HMI). Attraverso il sistema di infotainment Uconnect da 10,25 pollici, il conducente ha la possibilità di interagire con le impostazioni del veicolo per cucirsi addosso l’esperienza di guida. Sebbene questa funzione sia progettata per essere un assistente silenzioso, la sua presenza è segnalata sul cluster digitale da un’apposita spia (solitamente un’icona “H” o una dicitura specifica nel quadrante dei freni) che conferma al guidatore che il piede può essere rimosso dal pedale.

L’aspetto tecnico più interessante risiede nella capacità del software di apprendere o comunque di assecondare diversi stili di guida. Per gli utenti che preferiscono un feeling più tradizionale, simile a quello dei veicoli termici con convertitore di coppia, il sistema permette di modulare l’aggressività dell’intervento. Tuttavia, nell’utilizzo urbano tipico della 500e, l’Hold ‘n Go diventa rapidamente un elemento indispensabile per eliminare lo stress del continuo passaggio tra pedale del freno e acceleratore.

La digitalizzazione della frenata trasforma così un componente puramente meccanico in un servizio software, dove la precisione del codice garantisce che ogni sosta sia un momento di riposo reale per il conducente, senza mai compromettere la prontezza di riflessi del veicolo alla minima sollecitazione dell’acceleratore. Questa visione “software-defined” del movimento è ciò che posiziona la 500 elettrica ai vertici della categoria per quanto riguarda la raffinatezza della dinamica di marcia urbana.