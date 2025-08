Il traffico sulle autostrade oggi 1 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di 1 agosto 2025 si conferma particolarmente intensa per il traffico sulle autostrade italiane, con numerosi rallentamenti, code e disagi dovuti a incidenti, traffico intenso, lavori e condizioni meteo avverse. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 5 km tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena sull’A1 Milano-Napoli per incidente e una coda di 3 km tra Albisola e Celle Ligure sull’A10 Genova-Ventimiglia sempre per incidente. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati oggi.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:57: Traffico Rallentato tra Giulianova e Pescara sud in direzione Taranto per traffico intenso. Il rallentamento interessa un tratto di 58,2 km.

Ore 10:55: Code a tratti tra Porto Sant’ Elpidio e Giulianova in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato è lungo 63,6 km.

Ore 10:55: Traffico Rallentato tra Foggia Zona Industriale e Foggia in direzione Pescara per incidente. Il rallentamento si estende per 3 km.

Ore 10:30: Traffico Rallentato tra Trani e Molfetta in direzione Taranto per veicolo in avaria.

Ore 10:16: Code a tratti tra Ortona e Val di Sangro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 17,3 km.

Ore 09:47: Code a tratti tra Bologna Fiera e Imola in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato è di 34,6 km.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:56: Coda di 5 km tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Napoli per incidente. La coda si estende dal km 153,0 al km 139,0.

Ore 10:54: Code a tratti tra Roma sud e Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA in direzione Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 14,9 km.

Ore 10:53: Coda di 1 km tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli per incidente. La coda si estende dal km 653,2 al km 652,2.

Ore 10:51: Mancanza di benzina nell’area di servizio Fabro est in direzione Milano per guasto all’impianto.

Ore 10:35: Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 10 km.

Ore 10:26: Code a tratti tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 9 km.

Ore 10:17: Code a tratti tra Bivio A1/A24 e Anagni in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 39,9 km.

Ore 09:51: Traffico Rallentato tra Bivio A1/Tangenziale Ovest MI e Milano sud in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 4,6 km.

Ore 06:56: Code a tratti tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa – Campegine in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 69,8 km.

Ore 06:06: Ristorante Chiuso nell’area di servizio San Martino Ovest fino alle 23:00 del 31/12/2025 per lavori.

A4 Torino-Trieste

Ore 10:48: Coda tra Brescia Ovest e Bivio A4/A21 Torino-Brescia in direzione Trieste per incidente. Il tratto coinvolto è di 2,4 km.

Ore 10:44: Coda alla barriera di Milano est in direzione Torino per traffico intenso.

Ore 10:11: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:31: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 12,1 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 10:45: Traffico Rallentato tra Bolzano sud e Affi in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 121,4 km.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 10:46: Coda di 3 km tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova per incidente. Il tratto coinvolto è di 4 km.

Ore 10:24: Coda di 4 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico congestionato. Il tratto coinvolto è di 8 km.

A12 Genova-Roma

Ore 10:24: Coda di 1 km tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano per lavori.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 09:51: Code a tratti tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di 10,85 km.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 10:01: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento dogana svizzera. Il tratto coinvolto è di 2,21 km.

Ore 09:22: Pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto è di 30,93 km.

Ore 04:52: Uscita Chiusa di Fino Mornasco provenendo da Lainate in direzione Svizzera per lavori. Uscita consigliata: Lomazzo Nord.

A16 Napoli-Canosa

Ore 09:47: Vento Forte tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto è di 12,6 km.

A24 Roma-Teramo

Ore 09:18: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto coinvolto è di 0,8 km.

A30 Caserta-Salerno

Ore 09:02: Code a tratti tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto coinvolto è di 5,6 km.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 10:11: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista un’ora e 45 minuti.

Ore 10:11: Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 30 minuti.

Fonte: Autostrade per l’Italia