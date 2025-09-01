Il traffico sulle autostrade oggi 1 settembre 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 1 settembre 2025, si apre con traffico intenso e numerosi disagi sulle principali autostrade italiane. In particolare, si registrano code a tratti e traffico rallentato su molte tratte, specialmente lungo la A1 Milano-Napoli e la A13 Bologna-Padova. Tra gli eventi più significativi segnaliamo una coda di 41,9 km sulla A13 tra Ferrara Nord e Bologna per traffico intenso e un incidente che ha causato traffico rallentato sulla A24 tra Fine Complanare e Via Fiorentini. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più rilevanti rilevati questa mattina.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:05: Traffico rallentato tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante in direzione Napoli per veicolo in avaria. Il rallentamento si estende dal km 215.8 al km 210.1.

Ore 08:01: Code a tratti tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 80.0 al km 58.3.

Ore 07:52: Code a tratti tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 155.3 al km 124.4.

Ore 07:49: Code a tratti tra Colleferro e Bivio A1/Diramazione Roma sud in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto va dal km 576.3 al km 592.9.

Ore 07:44: Code a tratti tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto va dal km 4.3 al km 7.7.

Ore 07:43: Traffico rallentato tra Aglio km 255 e Bivio A1-Variante in direzione Bologna per traffico intenso. Il rallentamento interessa 15 km.

Ore 07:40: Code a tratti tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto va dal km 4.3 al km 2.7.

Ore 07:20: Traffico rallentato tra Arezzo e Incisa – Reggello in direzione Milano per incidente. Il rallentamento si estende per 5 km, dal km 334.0 al km 339.0.

Ore 07:12: Coda tra Valsamoggia e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto in direzione Napoli per veicolo in avaria. Il tratto interessato va dal km 187.6 al km 186.0.

Ore 07:05: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Montepulciano est in direzione Milano per guasto all’impianto.

Ore 06:06: Coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in direzione G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A13 Bologna-Padova

Ore 07:56: Code a tratti tra Ferrara Nord e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna per traffico intenso. Il tratto coinvolto è di ben 41,9 km.

Ore 07:40: Coda di 1 km tra Ferrara sud e Bologna Interporto in direzione Bologna per incidente.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:59: Coda in uscita a Civitanova Marche in entrambe le direzioni per traffico intenso.

Ore 07:53: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 15.0 al km 7.0.

Ore 07:46: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. Il tratto va dal km 5.0 al km 4.0.

A24 Roma-Teramo

Ore 07:59: Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato. Il tratto coinvolto va dal km 7.3 al km 4.9.

Ore 07:57: Traffico rallentato tra Fine Complanare e Via Fiorentini in direzione Tangenziale Est per incidente. Il tratto coinvolto va dal km 4.0 al km 3.0.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 08:00: Pioggia tra Genova Pegli e Varazze in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal km 26.8 al km 6.0.

Ore 07:36: Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 0.0 al km 6.0.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 07:59: Coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento Dogana Svizzera. Il tratto coinvolto va dal km 41.63 al km 41.18.

A8 Milano-Varese

Ore 07:51: Code a tratti tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Milano Nord in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 5.6 al km 10.7.

Ore 07:35: Coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Varese in direzione Milano per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:45: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 7.0 al km 20.0.

A52 Tangenziale Nord di Milano

Ore 07:36: Code a tratti tra CC MI Serravalle / A52 e Allacciamento A52/A8 in direzione Cavalcavia Rho per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 21.61 al km 18.73.

A12 Genova-Roma

Ore 07:34: Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 0.0 al km 4.2.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:24: Code a tratti tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 136.5 al km 125.0.

A26 GE-Voltri-Gravell.Toce

Ore 07:19: Pioggia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 29.9 al km 0.0.

A22 Brennero-Modena

Ore 06:44: Coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 313.0 al km 307.0.

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco

Ore 02:19: Pioggia tra Aosta e Monte Bianco in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 143.4 al km 110.9.

